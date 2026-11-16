Cuándo juega Newell's los playoffs del torneo Clausura 2026 La Lepra visitará a Gimnasia en La Plata por los octavos de final del campeonato e iniciará el camino de eliminación directa hacia el título 16 de noviembre 2026 · 15:04hs

Virginia Benedetto / La Capital Newell's disputará los octavos de final del torneo Clausura ante Gimnasia en La Plata.

Newell's tendrá una semana importante por delante, ya que Frank Kudelka trabajará junto al plantel para preparar la visita a Gimnasia por los octavos de final del torneo Clausura 2026, en el comienzo de los playoffs. La Lepra buscará en La Plata una clasificación que le permita ilusionarse con volver a dar pelea.

Luego del cierre de la fase regular y de cumplir el objetivo, el Rojinegro aprovechó el receso por la fecha Fifa para recuperar algunos soldados y ponerse a punto de cara al duelo ante el Tripero como visitante, que además marcará su estreno en los playoffs.

El cronograma que anunció la Liga Profesional confirmó que además tendrá unos días más antes del partido ante el Lobo, por lo que Kudelka podría ver de recuperar a algún jugador más de los que estuvieron ausentes en la visita a Instituto con empate 2 a 2 en Alta Córdoba.

La Lepra igualó 2 a 2 con Instituto en su último partido de la fase regular. Sebastián Suárez Meccia Cuándo juega Newell's los playoffs El partido entre Gimnasia y Newell's se jugará el próximo lunes 23 de noviembre a las 17 en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata, en el feriado trasladado del Día de la Soberanía Nacional.

El ganador del duelo entre el Lobo y la Lepra avanzará directamente a los cuartos de final, donde chocará ante el vencedor del cruce entre Boca e Independiente Rivadavia el fin de semana del 29 de noviembre. >> Leer más: La semana previa que más se esperaba en Newell's, para visitar a un rival que está en un gran momento Si el conjunto de Kudelka se impone en La Plata y alcanza esta instancia, dependerá quién sea su rival para saber si es local o visitante. En caso de enfrentar al Xeneize viajaría a La Bombonera, pero, si los mendocinos ganan, el encuentro de cuartos se disputaría en el Coloso. Los playoffs del Clausura Primer cuadro Instituto (1° A) - Huracán (8° B)

River (4° B) - Lanús (5° A)

Argentinos Juniors (2° B) - Independiente (7° A)

Vélez (3° A) - Belgrano (6° B) Segundo cuadro Central (1° B) - Gimnasia de Mendoza (8° A)

Defensa y Justicia (4° A) - Barracas Central (5° B)

Boca (2° A) - Independiente Rivadavia (7° B)

Gimnasia de La Plata (3° B) - Newell’s (6° A) >> Leer más: Newell's podría verse obligado a devolver a uno de sus mejores jugadores al final de la temporada El cronograma de los octavos del Clausura Viernes 20 de noviembre 20 | Vélez vs. Belgrano | Estadio José Amalfitani Sábado 21 de noviembre 15 | Defensa y Justicia vs. Barracas Central | Estadio Norberto "Tito" Tomaghello

17 | Argentinos Juniors vs. Independiente | Estadio Diego Armando Maradona Domingo 22 de noviembre 16 | Central vs. Gimnasia de Mendoza | Gigante de Arroyito

19 | River vs. Lanús | Monumental

22 | Instituto vs. Huracán | Estadio Mario Alberto Kempes Lunes 23 de noviembre 17 | Gimnasia de La Plata vs. Newell’s | Estadio Juan Carmelo Zerillo Miércoles 25 de noviembre 21 | Boca vs. Independiente Rivadavia | La Bombonera