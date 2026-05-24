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Kimi Antonelli y Franco Colapinto, los grandes ganadores de Canadá, que se afirman cada uno en lo suyo

En Canadá Kimi Antonelli sumó el 4º triunfo al hilo y Franco Colapinto fue de nuevo el sólido mejor detrás de los poderosos, con el mejor resultado en Fórmula 1

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

24 de mayo 2026 · 20:20hs
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El Alpine 43 de Franco Colapinto marcó el rumbo de la zona media con una actuación sólida de principio a fin en Canadá y un sexto puesto reconfortante. Brillante también Kimi Antonelli.

BWT ALPINE

El Alpine 43 de Franco Colapinto marcó el rumbo de la zona media con una actuación sólida de principio a fin en Canadá y un sexto puesto reconfortante. Brillante también Kimi Antonelli.

Si Kimi Antonelli viene afirmándose carrera tras carrera como líder y el piloto a vencer en este 2026, Franco Colapinto viene logrando de Miami a Canadá algo muy interesante. Ser, claramente y por mucho margen, no solo mejor que su principal referencia, Pierre Gasly, sino el mejor del resto.

De esa difusa zona media que tiene como objetivo meterse, arrimarse a esos cuatro equipos que parece que no hay con qué darles, al punto que ni la revolución reglamentaria alteró su poderío, aunque se lo repartan entre ellos.

Los méritos de Kimi Antonelli

El joven italiano al fin parece hacer valer el talento innato por sobre los errores, le movió el piso al imperturbable George Russell y lo desplazó de las preferencias de Mercedes. En realidad, siempre fue el protegido de Toto Wolff, como se lo recuerda cuando lo confirmó de piloto titular para el 2025 después del macanazo que se mandó el ensayo libre de Monza, donde debutó Colapinto. Ahora, más que nunca.

Agresivo, con total confianza, si el sábado le peleó la sprint a su compañero en carrera también. Se benefició del abandono antes de mitad de carrera de Russell, pero le mostró los dientes siempre y quedó como el único piloto en la historia de la F-1 en ganar tres carreras seguidas inmediatamente después de lograr su primera victoria.

>>Leer más: Franco Colapinto hizo una gran sprint en Canadá y arañó los puntos

Para enaltecer aún más su momento, lo escoltaron dos campeonísimos como Lewis Hamilton y Max Verstappen, una imagen de podio que graficó como ninguna la que parece ser la nueva era de la F-1.

Con el campeón del mundo McLaren perdiéndose completamente como en China, esta vez por elegir salir con gomas intermedias cuando una tenue llovizna amenazaba a la hora de largar, Lando Norris abandonó con la caja rota y Oscar Piastri volvió a mostrar que no puede reponerse del mal trago de perder el título el año pasado. Errático, lo hizo abandonar a Alex Albon con una tremenda piña y llegó fuera de los puntos tras ser penalizado.

Y un desdibujado Charles Leclerc y un impulsivo Isack Hadjar que no para de cometer errores (doble penalización de 10 segundos por infligir banderas amarillas) completaron las posiciones de los poderosos. Inmediatamente detrás de ellos ¿quién? Sí, Franco Colapinto.

Los méritos de Franco Colapinto

El argentino volvió a hacer un fin de semana sin fisuras. Sin haber hecho el único entrenamiento, clasificó para la sprint mucho mejor que su compañero Pierre Gasly e hizo una carrera corta brillante al que le faltó el moño del puntito.

>>Leer más: Otra gran actuación de Franco Colapinto, el único Alpine en el top ten de Canadá

El mismo sábado descolló en clasificación, volvió a dejar atrás a Gasly y pasó a la Q3 como en Miami. Apenas Arvid Lindblad le discutió el cetro de mejor del resto, pero el domingo no pudo hacer arrancar el Racing Bulls cuando solo le faltaban apagar los cinco semáforos rojos, se canceló esa primera largada y al argentino se le despejó aún más el camino.

Colapinto largó muy bien, casi supera a Leclerc y a Hadjar, y contuvo muy bien a los de atrás. Así, desde el inicio nomás, hizo una carrera solitaria, sacándole ventaja a Liam Lawson vuelta tras vuelta y perdiendo también con Hadjar, que lo antecedía.

Un pequeño error a la salida de boxes cuando cambió gomas con régimen de VSC, alteró la tranquilidad de una competencia firme. Tocó una parte mojada con el caucho frío, apenas golpeó la pared y se le movió una aleta del alerón delantero, pero no le impidió mantenerse sólido hasta la bandera a cuadros para un sexto puesto increíble.

En Miami y Canadá además se sacó la mochila de no clasificar bien. Y todo eso cuando al fin Alpine le dio un chasis nuevo y a Montreal llevó las mismas actualizaciones que Gasly en EEUU.

Ergo, con autos similares, Colapinto empezó a marcar la cancha como Antonelli en Mercedes. Se viene Mónaco, gran oportunidad de seguir haciendo camino.

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