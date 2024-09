No te vayas campeón: ¿cómo será la despedida de Di María de la selección?

Tendrá su merecidísima despedida de la selección como un verdadero campeón en el estadio Monumental. Ya sin los cortos ni la once en la espalda, Ángel Di María recibirá todo el afecto de los hinchas argentinos el próximo jueves, en la cancha de River, donde la albiceleste chocará con Chile por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

El rosarino ya está entre los máximos jugadores de la historia gloriosa de la selección y pasó de los silbidos y abucheos injustos a ganarse el corazón de forma unánime de toda patria futbolera. Supo reinventarse por su notable calidad con la pelota y perseverancia para no rendirse jamás. Un fenómeno. Un crack. Un fuera de serie. Un ángel guerrero que tendrá su última gran ovación. Gracias totales, Fideo.

Será extraño no verlo encarar por las bandas como un galgo incontenible y se extrañará no observar alguno de los golazos que supo inventar para ganar mucho de todo lo que jugó con la selección. Fue campeón en el Mundial de Qatar 2022, bicampeón de América( 2021-2024), venció en la Finalissima 2022 y logró el oro olímpico en Beijing 2008. Un rosarino coronado de gloria.

Claro que tamaño jugador no podía irse de la selección sin recibir el último abrazo de los hinchas, la ovación final, y Di María lo tendrá el jueves en el Monumental.

Los detalles del tributo a Di María

La estadía de Fideo en el país no será extensa, ya que llegaría acompañado por su familia el día del partido y regresaría a Europa de inmediato.

El tributo no será extenso pero sí emotivo. Habrá una plaqueta recordatoria, levantará la Copa América y si se anima estará disponible el micrófono para que se despida de los hinchas.

El propio Di María confió en la previa que “el otro día me quedé tranquilo porque no estaba con la ansiedad de que iba a salir la lista de convocados. Sabía que no iba a estar, sólo la miré por arriba y nada más, para ver los chicos que estaban, porque desde ahora soy un hincha más de la selección y quiero que le vaya bien”. Así se expresó en una nota con la señal Espn.

Lo cierto es que Di María se puede sentar a la mesa de los grandes jugadores de la historia de la selección, por logros y calidad. Integra ese grupo selecto junto a Diego Maradona, Lionel Messi y Mario Alberto Kempes, por citar a los más renombrados.

Angelito estuvo muy cerca de volver a Central, pero las cobardes amenazas a su familia lo hicieron regresar a Portugal. Y el hincha canalla sintió el impacto por esa decisión, pero eso no debe impedirle aplaudirlo de pie y seguir dispensándole el afecto de siempre.

"Un final de película"

Por su parte, el entrenador Lionel Scaloni manifestó que “el homenaje a Fideo es merecidísimo. Ha sido un final de película, mejor imposible. La idea es que tenga una noche como se merece”.

Di María tendrá el bonus track a su brillante carrera en la selección con el homenaje en el partido ante Chile, donde ya no estará dentro de la cancha y será un hinchas más.

Sin dudas es el jugador surgido de la cantera canalla más importante en la historia del equipo nacional. Un ángel que volará por siempre en el corazón de los hinchas. Gracias campeón.