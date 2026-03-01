Frank Kudelka: "Estamos en el fondo del mar y hay que tener agallas para salir a flote"

El nuevo entrenador de Newell's destacó que "más allá de la amargura que sentimos ahora, tenemos la certeza y seguridad de hacia dónde vamos"

"El resultado no me cambia lo que vi antes, y lo que hay que hacer", comentó Kudelka sobre Newell's.

Newell's volvió a sufrir otro golpazo en un clásico y la llegada del nuevo entrenador no alcanzó a generar la reacción esperada. Más allá de lo expuesto en el primer tiempo, otra vez, en el complemento se derrumbó después del primer gol auriazul. Otra vez, se cayó ante el primer soplido. Ángel Di María se mandó una canallada de las suyas, y desde ahí el dueño de casa exhibió sus carencias acuciantes y se fue derrumbando. En ese marco, las palabras de Frank Kudelka, el técnico leproso, no esquivaron este escenario repleto de incertidumbre que rodea el parque Independencia.

" Estamos en el fondo del mar y hay que tener agallar para salir a flote ", remarcó de manera contundente en conferencia de prensa en el Coloso.

"Hay amargura, no voy a fundamentarme por las horas de trabajo pero entiendo que hay que pedirles disculpas a la gente. Todo análisis esta sujeto al resultado. Es muy difícil exponer un pensamiento. En cierto lugares de la cancha hubo mejoras y hasta en situaciones se gol fue pareja. Dentro de un partido discreto y parejo, sacaron diferencia por eficacia", señaló el DT leproso.

"Creo que el primer gol de ellos no proviene de un mal funcionamiento, se dio a escasos minutos de comenzar el segundo tiempo. Viene de un mal lateral nuestro, hubo borbollones y su futbolista pudo resolverlo y el nuestro no. Tuvimos ineficacia y no tuvimos certezas en nuestra área".

Y en ese sentido, puntualizó que "es difícil desinstalar lo que cree el periodismo. El equipo compitió con sus armas. Hubo una supremacía de posesión sobre el final del primer tiempo pero sin situaciones en contra. Hoy estamos en el fondo del mar. Hay que tener las agallas para sacarlo a flote. El resultado no me cambia lo que vi antes y lo que hay que hacer. El resultado tapa un montón de cosas. El rival tuvo dos y nosotros no pudimos".

Leer más: Ángel Di María jugaba con el freno de mano puesto pero hizo la diferencia en el clásico

Kudelka y la elección del capitán

Sobre la curiosa elección el Colo Ramírez, Kudelka comentó que "lo de la cinta fue debatido, y no fue determinante,. Lo hablamos entre los más grandes, no hay nada raro".

Y agregó: "Hay una búsqueda profunda que hay que hacer dentro del plantel, con mucha presencia juvenil. Nos toca una situación difícil de rearmar, ya que en lo anímico los jugadores no están en la etapa de ser líderes. Estudio bien el plantel donde voy. Tocamos fondo y lo digo como si hubiera estado desde principio de año. Lamentablemente, se da en una derrota difícil como es la de un clásico. Tengo la certeza y seguridad de hacia dónde vamos".

Y, sobre el mercado de pases, el entrenador rojinegro confió que "tenemos que aprovechar el mercado de pases. Hay que concretar. Una, dos o tres incorporaciones. Esto no es mágico. Si metíamos las primeras situaciones, el partido cambiaba. Creo firmemente que las incorporaciones van a ayudar pero no son la solución".

Leer más: Las fotos de la previa al gran clásico de la ciudad en el Coloso entre Newell's y Central

"Lo del arco, tendra qué será avalado con los tiempos de recuperación. Deben llevarse a cabo las incorporaciones, si la institución me dice que no podemos, es otra la historia, pero yo contesto lo que me preguntan", remarcó Kudelka.