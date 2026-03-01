La Capital | Ovación | Frank Kudelka

Frank Kudelka: "Estamos en el fondo del mar y hay que tener agallas para salir a flote"

El nuevo entrenador de Newell's destacó que "más allá de la amargura que sentimos ahora, tenemos la certeza y seguridad de hacia dónde vamos"

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

1 de marzo 2026 · 20:47hs
El resultado no me cambia lo que vi antes

Foto: Leonardo Vincenti /La Capital

"El resultado no me cambia lo que vi antes, y lo que hay que hacer", comentó Kudelka sobre Newell's. 

Newell's volvió a sufrir otro golpazo en un clásico y la llegada del nuevo entrenador no alcanzó a generar la reacción esperada. Más allá de lo expuesto en el primer tiempo, otra vez, en el complemento se derrumbó después del primer gol auriazul. Otra vez, se cayó ante el primer soplido. Ángel Di María se mandó una canallada de las suyas, y desde ahí el dueño de casa exhibió sus carencias acuciantes y se fue derrumbando. En ese marco, las palabras de Frank Kudelka, el técnico leproso, no esquivaron este escenario repleto de incertidumbre que rodea el parque Independencia.

"Estamos en el fondo del mar y hay que tener agallar para salir a flote", remarcó de manera contundente en conferencia de prensa en el Coloso.

Leer más: Central expuso su mayor categoría para otro festejo clásico, Newell's resistió hasta donde pudo

Kudelka le pidió disculpas a la gente

"Hay amargura, no voy a fundamentarme por las horas de trabajo pero entiendo que hay que pedirles disculpas a la gente. Todo análisis esta sujeto al resultado. Es muy difícil exponer un pensamiento. En cierto lugares de la cancha hubo mejoras y hasta en situaciones se gol fue pareja. Dentro de un partido discreto y parejo, sacaron diferencia por eficacia", señaló el DT leproso.

"Creo que el primer gol de ellos no proviene de un mal funcionamiento, se dio a escasos minutos de comenzar el segundo tiempo. Viene de un mal lateral nuestro, hubo borbollones y su futbolista pudo resolverlo y el nuestro no. Tuvimos ineficacia y no tuvimos certezas en nuestra área".

Y en ese sentido, puntualizó que "es difícil desinstalar lo que cree el periodismo. El equipo compitió con sus armas. Hubo una supremacía de posesión sobre el final del primer tiempo pero sin situaciones en contra. Hoy estamos en el fondo del mar. Hay que tener las agallas para sacarlo a flote. El resultado no me cambia lo que vi antes y lo que hay que hacer. El resultado tapa un montón de cosas. El rival tuvo dos y nosotros no pudimos".

Leer más: Ángel Di María jugaba con el freno de mano puesto pero hizo la diferencia en el clásico

Kudelka y la elección del capitán

Sobre la curiosa elección el Colo Ramírez, Kudelka comentó que "lo de la cinta fue debatido, y no fue determinante,. Lo hablamos entre los más grandes, no hay nada raro".

Y agregó: "Hay una búsqueda profunda que hay que hacer dentro del plantel, con mucha presencia juvenil. Nos toca una situación difícil de rearmar, ya que en lo anímico los jugadores no están en la etapa de ser líderes. Estudio bien el plantel donde voy. Tocamos fondo y lo digo como si hubiera estado desde principio de año. Lamentablemente, se da en una derrota difícil como es la de un clásico. Tengo la certeza y seguridad de hacia dónde vamos".

Y, sobre el mercado de pases, el entrenador rojinegro confió que "tenemos que aprovechar el mercado de pases. Hay que concretar. Una, dos o tres incorporaciones. Esto no es mágico. Si metíamos las primeras situaciones, el partido cambiaba. Creo firmemente que las incorporaciones van a ayudar pero no son la solución".

Leer más: Las fotos de la previa al gran clásico de la ciudad en el Coloso entre Newell's y Central

"Lo del arco, tendra qué será avalado con los tiempos de recuperación. Deben llevarse a cabo las incorporaciones, si la institución me dice que no podemos, es otra la historia, pero yo contesto lo que me preguntan", remarcó Kudelka.

Noticias relacionadas
Frank Kudelka se hizo cargo del equipo en uno de los peores momentos de la historia de Newells y pidió dirigir en el clásico. 

Newell's llega al clásico en uno de los peores momentos de su historia: último en casi todo

Los jugadores de Newells se prendieron a los cánticos de los hinchas en el banderazo.

Un banderazo de Newell's con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

El gesto de Frank Kudelka lo dice todo. El nuevo entrenador de Newells vino con todo el ánimo de cambiar las cosas antes del clásico.

Kudelka: "Una oportunidad maravillosa que hay que afrontar con agallas"

Walter Núñez intenta encarar y superar su marca. El delantero de Newells esta vez no pesó.

Newell's fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

Ver comentarios

Las más leídas

Newells vs. Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs. Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

Un club de tiro deportivo que gestó toda una zona y es el único en Rosario

Un club de tiro deportivo que gestó toda una zona y es el único en Rosario

Lo último

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente el calendario de la Fórmula Uno?

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente el calendario de la Fórmula Uno?

Ángel Di María lo dijo clarito: Si no era el clásico, no hubiera jugado

Ángel Di María lo dijo clarito: "Si no era el clásico, no hubiera jugado"

Frank Kudelka: Estamos en el fondo del mar y hay que tener agallas para salir a flote

Frank Kudelka: "Estamos en el fondo del mar y hay que tener agallas para salir a flote"

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newell's

Central fue de menor a mayor y se impuso con justicia desde el gol de Di María. El segundo fue de Copetti. Newell's, en la lona. El Canalla desató otro carnaval

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newells

Por Lucas Vitantonio
Ángel Di María lo dijo clarito: Si no era el clásico, no hubiera jugado

Por Gustavo Conti
Ovación

Ángel Di María lo dijo clarito: "Si no era el clásico, no hubiera jugado"

Enzo Copetti, el testarudo del gol que inscribió su nombre en mayúsculas en la historia del clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Enzo Copetti, el testarudo del gol que inscribió su nombre en mayúsculas en la historia del clásico

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA
Política

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela
La Ciudad

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos
Información general

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells vs. Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs. Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

Un club de tiro deportivo que gestó toda una zona y es el único en Rosario

Un club de tiro deportivo que gestó toda una zona y es el único en Rosario

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Ovación
Ángel Di María lo dijo clarito: Si no era el clásico, no hubiera jugado

Por Gustavo Conti
Ovación

Ángel Di María lo dijo clarito: "Si no era el clásico, no hubiera jugado"

Ángel Di María lo dijo clarito: Si no era el clásico, no hubiera jugado

Ángel Di María lo dijo clarito: "Si no era el clásico, no hubiera jugado"

Frank Kudelka: Estamos en el fondo del mar y hay que tener agallas para salir a flote

Frank Kudelka: "Estamos en el fondo del mar y hay que tener agallas para salir a flote"

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

Policiales
Secuestraron casi media tonelada de cocaína tras una persecución en el norte de Santa Fe
Policiales

Secuestraron casi media tonelada de cocaína tras una persecución en el norte de Santa Fe

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

La Ciudad
De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas
La Ciudad

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas

Santa Fe lanzó Orientador Laboral, un asistente por WhatsApp para buscar trabajo: cómo se usa

Santa Fe lanzó "Orientador Laboral", un asistente por WhatsApp para buscar trabajo: cómo se usa

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Entonado políticamente, Milei abre las sesiones ordinarias del Congreso
politica

Entonado políticamente, Milei abre las sesiones ordinarias del Congreso

San Lorenzo amplía su paseo comercial con la renovación de San Juan al 500
la region

San Lorenzo amplía su paseo comercial con la renovación de San Juan al 500

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río
La ciudad

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río

El caso Pergamino abre una esperanza para todos los pueblos fumigados

Por Luis Emilio Blanco
La Región

"El caso Pergamino abre una esperanza para todos los pueblos fumigados"

Cóccaro no estará ni siquiera en el banco de relevos de Newells en el clásico

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Cóccaro no estará ni siquiera en el banco de relevos de Newell's en el clásico

Cada vez más hinchas no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

Por Matías Petisce
La Ciudad

Cada vez más hinchas no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

La doble fila y no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases
La Ciudad

La doble fila y no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe
La Ciudad

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos
Política

Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado
Policiales

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero
La Ciudad

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero

Historia repetida del clásico: de suplente a inesperado titular en Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

Historia repetida del clásico: de suplente a inesperado titular en Newell's

La provincia pide acompañamiento familiar en el primer día de clases
La Ciudad

La provincia pide acompañamiento familiar en el primer día de clases

El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno
Politica

El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno

El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos
Información general

El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos

Luz verde al nuevo régimen penal juvenil: la edad de imputabilidad baja a 14 años
Politica

Luz verde al nuevo régimen penal juvenil: la edad de imputabilidad baja a 14 años

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río
La ciudad

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Ignacio Gandini: Con Capibaras XV queremos dejar un legado

Por Pablo Mihal
Ovación

Ignacio Gandini: "Con Capibaras XV queremos dejar un legado"

Cortafuego, el thriller psicológico español la rompe en Netflix
Zoom

"Cortafuego", el thriller psicológico español la rompe en Netflix

El gobierno nacional autorizó un aumento del 1 % en las tarifas de gas desde marzo
Economía

El gobierno nacional autorizó un aumento del 1 % en las tarifas de gas desde marzo