Newell's y una victoria tan agónica como merecida en el estreno de Méndez

El triunfo que Newell’s mereció en el estreno del ciclo del Gallego Méndez como DT parecía que pegaba en el palo. Más precisamente en el travesaño. Ya que la figura de la cancha, el diez leproso, Ever Banega, que tuvo el mapa del partido en la cabeza toda la tarde, abolló dos veces el vertical, una en cada tiempo. Y cuando parecía que el 0 a 0 se imponía en el Ducó apareció en el descuento el Colo Ramírez, el goleador que el rojinegro necesita recuperar, que no pudo meterla él pero celebró como si el gol fuera suyo al ver que el arquero corregía a la red su defectuoso remate. Una victoria tan agónica como merecida para darle luz a una nueva etapa leprosa.

Newell’s salió decidido a atacar, fue agresivo y punzante. La primera la tuvo Ever Banega con un tiro delicioso que abolló el travesaño y picó sobre la línea. No fue gol de milagro. Luego el rojinegro avisó con un centro desde la izquierda que no llegó a conectar el Colo Ramírez abajo del arco. Después Ever se animó a entrar gambeteando por el medio del área y casi llega a estar cara a cara con el arquero.