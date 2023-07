Newell's y un empate contra el lobo que lo deja a mitad de camino de todo

Newell’s arrancó lleno de dudas. No estaba seguro, no estaba claro, y lo empezó a pagar muy caro desde el principio. En los primeros pasajes su rival pudo medir esas fragilidades y actuó en consecuencia. El lobo, siempre fue más profundo, incisivo y peligroso. A los 3’, el primero que tuvo la apertura fue Newell’s con con una corrida de Aguirre después de un pase largo y vertical. Su remate pasó cerca del caño derecho de Durso. Del otro lado, Lescano y Tarragona trataban de aprovechar las espaladas de Gómez que nunca se sintió patrón del medio. Siempre lució a media máquina, llevando a una tarea que le era extraña, y eso se reflejó desde el arranque del duelo. A los 6’ Tarragona se metió por el medio y disparó débil. Ya se percibían grietas en la última línea rojinegra. Por eso no extrañó, el gol tripero de la apertura que apareció a los 7’, tras un centro que cruzó todo el área y entró Domínguez por el otro lado con muchas facilidades y definió al primer palo para abrir la cuenta. La lepra mostraba muchas licencias atrás. El medio no contenía y en esa faceta lo de Gómez no ayudó y tuvo que salir del campo de juego. Y con el ingreso de Montenegro, Portillo fue de cinco pero todo siguió igual. O peor. De a poco, Gimnasia se fue haciendo dueño del pleito y le transmitió los nervios al dueño de casa. Heinze no lograba hacer reaccionar a sus dirigidos. Todo Newell’s seguía en la misma sintonía. Muchos nervios, malos pases y eso generaba incertidumbre entre los compañeros. Y, Gimnasia con contras rápidas parecía preparado para aumentar. A los 24’, Tarragona puso el segundo desde lejos con un tiro pegado al palo izquierdo de Hoyos. Castigo merecido a la endeblez que exponía Newell’s. Todo en Newell’s parecía confusión. No coordinaban Ferreira con los delanteros y muchos pases quedaban sin receptores, mostrando los problemas que atravesaba. A los 36’, llegó el descuento de Ortiz, tras un tiro libre desde la izquierda. Con una pirueta en al área metió a la lepra en partido. Una anotación lejana a los merecimientos. Fue una respuesta al coraje no a las ideas. No respondía a lo visto en el campo de juego. Esta vez, en ese tramo el marcador era el mejor aliado de Newell’s. El gol lo motivó y lo posicionó diferente. Con otro carácter. El lobo lo dejó levantarse de un letargo que estuvo cerca de condenarlo a una rápida goleada en su casa. En el cierre de esa etapa Pérez Tica (que ingresó por Sordo) estuvo cerca de llegar a la igualdad tras otro tiro libre. Las pelotas detenidas eran las armas más efectivas de la lepra que no encontraba por otras vías. El tanteador le otorgaba una pequeña esperanza a un Newell’s que hizo muy mal las cosas en ese primer tiempo.