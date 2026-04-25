Alpine censuró un video en el que Franco Colapinto mencionaba a las Islas Malvinas

La escudería francesa primero lo publicó y luego lo bajó. Cuando volvió a subirlo, la referencia a las islas ya no estaba

Mientras se prepara para dar una exhibición a bordo de un auto de Fórmula 1 en Buenos Aires, Franco Colapinto quedó en el centro de un episodio de censura por parte de la escudería Alpine , para la que corre en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Según publica la agencia Noticias Argentinas, Alpine hizo público un video en el que se veía al piloto argentino cantando un cantito de la selección argentina en el que, al pasar, se menciona a las Islas Malvinas.

Aunque el video estuvo publicado un buen rato, después Alpine lo bajó y más tarde publicó el mismo video, pero ya sin el tramo en el que Colapinto canturreaba la alusión a las islas argentinas.

¿Alguien presionó a Alpine?

Algunos usuarios de las redes que alcanzaron a ver el video original de Alpine cuestionaron la decisión de la escudería francesa de recortar el video para que el piloto argentino no apareciera mencionando a las Malvinas, por las que Argentina y Gran Bretaña mantuvieron un conflicto bélico en 1982, cuando el país intentó recuperarlas de la ocupación británica.

La sospecha es que alguien pudo haber presionado a Alpine para eliminar la publicación original, debido a que, si bien se trata de un equipo de Francia, tiene su sede en Gran Bretaña. Aunque no deja de ser una especulación, parece una explicación verosímil de lo que pudo haber movido a Alpine a censurar el video.