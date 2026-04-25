Leones FC dominaba a Cañuelas en Arroyo Seco y la tormenta obligó a parar el partido

Ambos equipos se enfrentaban en la cancha de Unión de esa ciudad, por el torneo de la Primera C. Estaban 0 a 0

Los jugadores de Leones FC y Cañuelas dejan la cancha a raíz de la tormenta eléctrica que se abatía sobre Arroyo Seco. Fue a los 15 minutos del primer tiempo.

El partido entre Leones FC y Cañuelas, por el torneo de la Primera C, fue suspendido cuando se jugaban 15 minutos debido a la tormenta eléctrica que se abatió sobre Arroyo Seco. El partido se estaba jugando en la cancha de Unión de esa ciudad, donde Leones hace de local.

El equipo de la familia Messi era mucho más que su rival. Desde el principio se adueñó de la pelota y el terreno y, con mucho juego asociado y algunos estiletazos profundos a sus delanteros, manejaba el trámite sin inconvenientes. A los 15, cuando el partido se paró, merecía incluso la ventaja.

A los 5 minutos el equipo de Franco Ferlazzo tuvo la primera oportunidad clara del partido, cuando Cristian Bonesso hizo una gran jugada por la izquierda y tiró un centro atrás que Marcos Benítez no pudo mandar por poco al fondo del arco.

Con un juego prolijo y con el orden como premisa, pero también con mucho juego asociado y algunas actuaciones individuales de gran nivel, como la de Mario Senra, Leones fue adueñándose de las acciones y acercándose cada vez más al arco de Cañuelas, que hasta la suspensión no pudo hacer casi nada en el partido.

A los 14, Denis Rodríguez recibió una pelota cerca del área y sacó un remate cruzado que se fue cerca del palo izquierdo del arquero de Cañuelas. Segundos después, la tormenta eléctrica obligó al árbitro a suspender el partido, que se había jugado bajo una lluvia cada vez más intensa prácticamente desde el comienzo.