La misteriosa rescisión y retiro de un jugador de Instituto, próximo rival de Newell's

En plena definición de la fase regular del Apertura, la Gloria anunció la salida de uno de sus futbolistas, quien confirmó que se alejará del fútbol

Instituto anunció la rescisión del contrato de uno de sus futbolistas a días del partido frente a Newell's en el Coloso , en medio del torneo Apertura y en plena lucha por la clasificación a los octavos de final. La medida fue consensuada entre ambas partes, pero el jugador confirmó que se alejará “por un tiempo” del fútbol .

El lateral izquierdo Iván Erquiaga dejó la Gloria apenas unos meses después de su llegada a Alta Córdoba , cuando firmó su contrato en diciembre de 2025 en el inicio del pasado mercado de pases.

El defensor dejó de ser parte del plantel y se marchó de la institución después de haber disputado solamente dos partidos , sin mayores detalles sobre los motivos y con un posteo en redes sociales.

“La Comisión Directiva de Instituto Atlético Central Córdoba informa que Iván Erquiaga ha dejado de formar parte del plantel profesional, tras acordarse de manera consensuada la rescisión del vínculo contractual, por motivos personales del futbolista . Agradecemos a Iván su profesionalismo y compromiso durante su etapa en nuestra institución. ¡Le deseamos lo mejor!”, comunicó Instituto a través de sus cuentas oficiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InstitutoACC/status/2047362263212859748?s=20&partner=&hide_thread=false Iván Erquiaga deja de ser jugador de Instituto



La Comisión Directiva de Instituto Atlético Central Córdoba informa que Iván Erquiaga ha dejado de formar parte del plantel profesional, tras acordarse de manera consensuada la rescisión del vínculo contractual, por motivos… pic.twitter.com/BlEW9mNTuX — Instituto ACC (@InstitutoACC) April 23, 2026

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La rescisión del jugador de Instituto

Por su parte, Erquiaga confesó: “Después de dejar pasar algunos días y gente preocupada, quería contarles que rescindí mi contrato con Instituto y voy a estar un tiempo alejado del fútbol”.

Al respecto, aclaró que fue una decisión propia y consensuada con su familia, y agregó: “Voy a recargar energías, el tiempo y Dios seguro pondrá todo en su lugar. A veces también es parte del camino saber frenar un poco, cuidarme y cuidar a los de al lado”.

El lateral surgido en Estudiantes había sumado minutos con la Gloria en la segunda y tercera fecha del campeonato (45 minutos ante Platense y apenas 10 ante Lanús), pero perdió consideración poco a poco y quedó relegado de las convocatorias por algunas lesiones, hasta finalizar su contrato.