La Capital | Ovación | Instituto

La misteriosa rescisión y retiro de un jugador de Instituto, próximo rival de Newell's

En plena definición de la fase regular del Apertura, la Gloria anunció la salida de uno de sus futbolistas, quien confirmó que se alejará del fútbol

24 de abril 2026 · 15:39hs
Instituto se jugará ante Newells sus posibilidades de avanzar a playoffs.

Instituto se jugará ante Newell's sus posibilidades de avanzar a playoffs.

Instituto anunció la rescisión del contrato de uno de sus futbolistas a días del partido frente a Newell's en el Coloso, en medio del torneo Apertura y en plena lucha por la clasificación a los octavos de final. La medida fue consensuada entre ambas partes, pero el jugador confirmó que se alejará “por un tiempo” del fútbol.

El lateral izquierdo Iván Erquiaga dejó la Gloria apenas unos meses después de su llegada a Alta Córdoba, cuando firmó su contrato en diciembre de 2025 en el inicio del pasado mercado de pases.

El defensor dejó de ser parte del plantel y se marchó de la institución después de haber disputado solamente dos partidos, sin mayores detalles sobre los motivos y con un posteo en redes sociales.

“La Comisión Directiva de Instituto Atlético Central Córdoba informa que Iván Erquiaga ha dejado de formar parte del plantel profesional, tras acordarse de manera consensuada la rescisión del vínculo contractual, por motivos personales del futbolista. Agradecemos a Iván su profesionalismo y compromiso durante su etapa en nuestra institución. ¡Le deseamos lo mejor!”, comunicó Instituto a través de sus cuentas oficiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InstitutoACC/status/2047362263212859748?s=20&partner=&hide_thread=false

>> Leer más: Newell's mira el calendario: cuándo cerraría la fase regular del torneo Apertura

La rescisión del jugador de Instituto

Por su parte, Erquiaga confesó: “Después de dejar pasar algunos días y gente preocupada, quería contarles que rescindí mi contrato con Instituto y voy a estar un tiempo alejado del fútbol”.

Al respecto, aclaró que fue una decisión propia y consensuada con su familia, y agregó: “Voy a recargar energías, el tiempo y Dios seguro pondrá todo en su lugar. A veces también es parte del camino saber frenar un poco, cuidarme y cuidar a los de al lado”.

El lateral surgido en Estudiantes había sumado minutos con la Gloria en la segunda y tercera fecha del campeonato (45 minutos ante Platense y apenas 10 ante Lanús), pero perdió consideración poco a poco y quedó relegado de las convocatorias por algunas lesiones, hasta finalizar su contrato.

Ivan Erquiaga Instituto

Noticias relacionadas
Cóccaro acarrea un síndrome de estrés tibial bilateral que lo tiene a maltraer, pero en el cuerpo técnico de Newells confían en que llegaría.

En el búnker de Newell's, la lupa está puesta sobre Matías Cóccaro

El entrenador de Newells, Frank Kudelka empieza a trabajar pensando en Instituto

Newell's arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Rosario Central por la fecha 16 del Apertura.

Estudiantes (RC) vs Rosario Central por el Apertura: hora, canal y posibles formaciones

El Istanbul Park estará presente en la próxima temporada luego de haberse retirado en 2021

La Fórmula 1 anunció la vuelta de un circuito histórico en 2027: cómo quedará el calendario

Ver comentarios

Las más leídas

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Tras cuatro días de búsqueda, hallan muerta a la joven desaparecida en Coronda

Tras cuatro días de búsqueda, hallan muerta a la joven desaparecida en Coronda

El ministro Lisandro Enrico presentó la renuncia como senador provincial

El ministro Lisandro Enrico presentó la renuncia como senador provincial

Un informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey

Un informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey

Lo último

La misteriosa rescisión y retiro de un jugador de Instituto, próximo rival de Newells

La misteriosa rescisión y retiro de un jugador de Instituto, próximo rival de Newell's

Estudiantes (RC) vs Rosario Central por el Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Estudiantes (RC) vs Rosario Central por el Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Tensión internacional por las Islas Malvinas: EEUU evalúa revisar su apoyo a Gran Bretaña

Tensión internacional por las Islas Malvinas: EEUU evalúa revisar su apoyo a Gran Bretaña

Fuertes reclamos a la Nación en el remate del primer lote de soja

En la Bolsa de Comercio, el gobernador se quejó del retiro nacional en el financiamiento de obras y prestaciones elementales en Santa Fe. "La Nación sostiene el equilibrio fiscal con recursos de las provincias", se quejó. El presidente de la BCR pidió avanzar con la eliminación de las retenciones

Fuertes reclamos a la Nación en el remate del primer lote de soja
Lisandro Enrico atacó sin filtro a Nación por la ruta A012: Es cagarse en la gente
La Ciudad

Lisandro Enrico atacó sin filtro a Nación por la ruta A012: "Es cagarse en la gente"

Hay familias rosarinas que impiden la aplicación de una vitamina obligatoria en recién nacidos

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Hay familias rosarinas que impiden la aplicación de una vitamina obligatoria en recién nacidos

Amenazas a escuelas: detectan una leve desaceleración de denuncias al 911
LA CIUDAD

Amenazas a escuelas: detectan una leve desaceleración de denuncias al 911

El emotivo video de la escuela de San Cristóbal tras el trágico ataque
La Ciudad

El emotivo video de la escuela de San Cristóbal tras el trágico ataque

Franco Colapinto, sueños cumplidos y por cumplir, y el road show como trampolín a un GP de Argentina

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto, sueños cumplidos y por cumplir, y el road show como trampolín a un GP de Argentina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Tras cuatro días de búsqueda, hallan muerta a la joven desaparecida en Coronda

Tras cuatro días de búsqueda, hallan muerta a la joven desaparecida en Coronda

El ministro Lisandro Enrico presentó la renuncia como senador provincial

El ministro Lisandro Enrico presentó la renuncia como senador provincial

Un informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey

Un informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey

Emboscada mortal en el centro: perpetua para tres acusados de organizar la cita

Emboscada mortal en el centro: perpetua para tres acusados de organizar la cita

Ovación
Estudiantes (RC) vs Rosario Central por el Apertura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Estudiantes (RC) vs Rosario Central por el Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Estudiantes (RC) vs Rosario Central por el Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Estudiantes (RC) vs Rosario Central por el Apertura: hora, canal y posibles formaciones

La Fórmula 1 anunció la vuelta de un circuito histórico en 2027: cómo quedará el calendario

La Fórmula 1 anunció la vuelta de un circuito histórico en 2027: cómo quedará el calendario

Newells mira el calendario: cuándo cerraría la fase regular del torneo Apertura

Newell's mira el calendario: cuándo cerraría la fase regular del torneo Apertura

Policiales
Nueva condena a la banda de Pupito Avalle, acusada por homicidios, balaceras y extorsiones
Policiales

Nueva condena a la banda de Pupito Avalle, acusada por homicidios, balaceras y extorsiones

Rosario se movilizará por Sophia Civarelli y exigirá justicia en plaza 25 de Mayo

Rosario se movilizará por Sophia Civarelli y exigirá justicia en plaza 25 de Mayo

Detuvieron a un chofer de Uber y una pareja que viajaba armada junto a una niña

Detuvieron a un chofer de Uber y una pareja que viajaba armada junto a una niña

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

La Ciudad
El emotivo video de la escuela de San Cristóbal tras el trágico ataque
La Ciudad

El emotivo video de la escuela de San Cristóbal tras el trágico ataque

Javkin participará del encuentro de alcaldes más grande del mundo en Madrid

Javkin participará del encuentro de alcaldes más grande del mundo en Madrid

Lisandro Enrico atacó sin filtro a Nación por la ruta A012: Es cagarse en la gente

Lisandro Enrico atacó sin filtro a Nación por la ruta A012: "Es cagarse en la gente"

Tras la denuncia, la Defensoría de Niñez pide evitar la exposición de los juveniles de Central

Tras la denuncia, la Defensoría de Niñez pide evitar la exposición de los juveniles de Central

Universitarios participaron de marcha de las antorchas por la ley de financiamiento
La Ciudad

Universitarios participaron de marcha de las antorchas por la ley de financiamiento

Milei confirmó que acompañará a Adorni en su informe en el Congreso
Política

Milei confirmó que acompañará a Adorni en su informe en el Congreso

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Por Martín Stoianovich
Policiales

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Ovnis en Rosario: harán un congreso de contactismo y fenómenos paranormales

Por Miguel Pisano
La Ciudad

Ovnis en Rosario: harán un congreso de contactismo y fenómenos paranormales

Almirón, de ver al equipo cansado a la prueba con varios titulares entre los once

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón, de ver al equipo "cansado" a la prueba con varios titulares entre los once

En Newells, Cóccaro sigue entre algodones pero igual estaría en la convocatoria
Ovación

En Newell's, Cóccaro sigue entre algodones pero igual estaría en la convocatoria

Atacaron con una jeringa a un inspectora municipal que intentaba remolcar un auto
La Ciudad

Atacaron con una jeringa a un inspectora municipal que intentaba remolcar un auto

El municipio avanza en la simplificación de trámites: se elimina el 66 % de las tasas
LA CIUDAD

El municipio avanza en la simplificación de trámites: se elimina el 66 % de las tasas

Descubren en Argentina la presencia del peligroso caracol gigante africano
Información General

Descubren en Argentina la presencia del peligroso caracol gigante africano

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio
Policiales

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

El Salvador juzga a 486 pandilleros por más de 47.000 delitos
El Mundo

El Salvador juzga a 486 pandilleros por más de 47.000 delitos

La Justicia suspendió la cautelar que frenaba la reforma laboral
Economía

La Justicia suspendió la cautelar que frenaba la reforma laboral

Una manifestación denunció campaña para desacreditar a víctimas de abuso
La Ciudad

Una manifestación denunció campaña para desacreditar a víctimas de abuso

Avión de Latam chocó contra uno de Aerolíneas en un aeropuerto de Chile
Información General

Avión de Latam chocó contra uno de Aerolíneas en un aeropuerto de Chile

Convocan a una marcha a un año del crimen de Alejo Riveros en su barbería
Policiales

Convocan a una marcha a un año del crimen de Alejo Riveros en su barbería

Amenazas a escuelas: más de 400 denuncias falsas y 73 autores ya identificados
La Región

Amenazas a escuelas: más de 400 denuncias falsas y 73 autores ya identificados

Rosario ya palpita los Juegos Suramericanos: el tour del evento llega a costa central
La Ciudad

Rosario ya palpita los Juegos Suramericanos: el tour del evento llega a costa central

Comedores escolares: aumentó un 30 % la demanda de alimentos
La Ciudad

Comedores escolares: aumentó un 30 % la demanda de alimentos

Los primeros en Santa Fe: imputan a dos jóvenes de 16 y 18 años por amenazas
La Región

Los primeros en Santa Fe: imputan a dos jóvenes de 16 y 18 años por amenazas

Paro en el SMN: apagón informativo histórico tras los despidos
informacion general

Paro en el SMN: apagón informativo histórico tras los despidos