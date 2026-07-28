Newell's y un complicado panorama de lesionados: una sola buena entre varias malas

En Newell's, Guch está disponible pero quedaron fuera de consideración Gómez Mattar, Ortega y Esponda. Kudelka arma un rompecabezas para el jueves

Frank Kudelka podrá contar con Facundo Guch, un valor clave, muy importante en la creación y el juego ofensivo de Newell's.

Newell's atraviesa horas de análisis y definiciones internas . Tras el gran esfuerzo físico que requirió el triunfo en la primera fecha del Clausura sobre Talleres, muchos soldados acusaron molestias y la mayoría quedó afuera para el choque de este jueves en la visita a Independiente, por la segunda fecha del torneo.

En ese grupo, un jugador clave en la generación de juego podrá ser tenido en cuenta, mientras que otros no podrán asomar como válidas alternativas por lesiones que salieron inoportunamente a escena en pleno inicio del certamen.

En ese pelotón, el que menos daño sufrió fue Facundo Guch, que afortunadamente para la suerte leprosa volvió a practicar con normalidad junto al resto de sus compañeros . De esa manera, el técnico Frank Kudelka, en un panorama de muchas complicaciones, al menos podrá contar con un valor clave en la creación y el juego ofensivo rojinegro.

Mientras, que todos los otros que reportaron averías de consideración, no pudieron mostrar síntomas de evolución médica y fueron quedando al margen de la plataforma de determinaciones que debe afrontar el entrenador para ir a Avellaneda.

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En Newell's, muchos descartados

Ahí, se encuentran Jerónimo Gómez Mattar, Martín Ortega y, en las últimas horas se sumó Marcelo Esponda, lo que obligó el DT a tener que empezar a armar un rompecabezas de cara al siguiente compromiso en e campeonato.

Si bien no hubo confirmación oficial de lesionados, de acuerdo a lo trascendido de Bella Vista, todo indica que el entrenador rojinegro tendrá que meter mano y que deberá apelar a su ingenio, sobre todo para reconstruir la línea media, decisiones además que pueden llegar a afectar el esquema táctico ante el Rojo, ya que esta semana estuvo probando con linea de cuatro y de cinco atrás.

Vale precisar que, a esta lista hay que agregar a Rodrigo Herrera, que en la previa del debut sufrió un esguince grave de codo izquierdo que le demandará aproximadamente cuatro semanas para su recuperación.

A esa importante ausencia, que hay que tener en cuenta que el DT lo pensaba como titular en el corazón del mediocampo leproso hay que sumar que por lesiones musculares, que no fueron aún informadas, tampoco puede disponer de Gómez Mattar ni Esponda, dos posibles variantes en esa zona del campo de juego ante este escenario de urgencias y necesidades, que se potencia por la falta de tiempos que otorga una semana corta de trabajos.

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¿Y Esponda?

Ante la dolencia de Gómez Mattar, todo hacía imaginar que Esponda podría salir al ruedo, ya que fue uno de los que entró en el segundo tiempo ante Talleres, mostrando que el DT lo tiene en cuenta. Según trascendió, en uno de esos trabajos de exigencia se lesionó.

También se supo que, el DT leproso estuvo probando en estas horas con línea de cuatro o cinco en el fondo, y que cuando estuvo Esponda, e hizo ingresar a Lautaro Giannetti entre los zagueros.

Claramente, está buscando opciones y variantes, para ensayar y ver de qué manera prefiere enfrentar en un pleito duro a un difícil adversario en condición de visitante.

Todo eso es lo que sobrevuela para estas horas el imaginario futbolístico interno del entrenador de Newell’s.

Con este intrincado panorama, el que queda primero en el escalafón de consideración para ese movimiento en el medio es David Sotelo. Será crucial, entonces, la práctica de este miércoles en el Centro Griffa para ver si con Sotelo, sobre qué formato táctico decidirá apoyarse para la excursión por Avellaneda.

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No quiere más malas

De esta manera, el triunfazo ante Talleres en el primer encuentro del torneo dejó un saldo inquietante de lesionados.

La preocupación sigue en aumento, ya que día a día surgen novedades negativas desde el centro de entrenamientos, y a ese clima de tensión se le suma que, lo más probable, es que también se pierdan el próximo encuentro del domingo ante Boca.

Ahora, este escenario de escasez de alternativas en un plantel corto, alimenta las necesidades de contar con más refuerzos.

¿En el lateral derecho?

Más allá de que no hubo un comunicado oficial del club rojinegro, trascendió que el marcador de punta derecho Martín Ortega, quien inició el duelo con Talleres como titular, no podría ser tenido en cuenta en esta oportunidad en la visita a Independiente por una lesión.

En ese mismo puesto, aparecen muchos menos inconvenientes que en el medio, porque el reemplazante asoma como natural, y en ese escenario, de cuestiones más rápidas y directas, según lo que trabajó el cuerpo técnico de Newell's, surge la chance de Franco Escobar, como la principal alternativa en esa posición.

En ese sector, todo aparece más sencillo, con menos especulaciones y menos necesidad de análisis.

Además, Escobar también se adapta a distintos sistemas tácticos, y si Kudelka prefiere ir con cinco atrás en la defensa, tiene las condiciones para poder ocupar el rol de lateral volante por derecha.

Mucho más atrás asoma el uruguayo Armando Méndez, quien hoy está entrando fuera del plantel, y está buscando un nuevo club para poder seguir haciendo su camino.

Hay que tener en cuenta que Alejo Montero, el otro lateral derecho del plantel, se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda, y por esa grave lesión le resta para su recuperación al menos hasta el mes de septiembre.