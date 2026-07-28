Los hinchas de Central se expresaron en la previa y mostraron su descontento con Almirón

El DT canalla fue fuertemente reprobado cuando la voz del estadio anunció la formación del equipo. Hubo una silbatina generalizada

Jorge Almirón necesita enderezar cuanto antes el fútbol de Central. Al Canalla se le acerca la Copa Libertadores.

En Central se huele desde hace un tiempo cierto malestar con el equipo, por la seguidilla de malos resultados que vienen de arrastre del semestre pasado y que se potenciaron en el inicio de este torneo, pero mucho más elocuente es ese disconformismo con el técnico Jorge Almirón .

Por segunda vez desde que Almirón tomó las riendas del equipo hubo una reprobación generalizada cuando la voz del estadio anunció la formación del equipo.

Después de lo que fue la derrota en el debut ante Belgrano, todo ese malestar que había con el técnico se potenció. Y quedó demostrado en este encuentro frente a Racing, antes de que comience el encuentro.

Como suele suceder, en la previa la voz del estadio da la formación de ambos equipos y cuando tocó el turno de los canallas, al llegar el momento del entrenador, la reprobación fue prácticamente unánime.

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Hubo una silbatina generalizada por parte de los hinchas presentes en el Gigante de Arroyito.

Central cayó en el debut ante Belgrano. Almirón realizó sólo dos variantes ante el último campeón. Héctor Rio / La Capital

No es de ahora esta falta de feeling entre el DT y los hinchas canallas. En realidad, nunca la hubo. Pero la indiferencia de aquellos tiempos del inicio del ciclo cambió a muestras claras de descontento.

Belloso tuvo que salir a respaldarlo

Se recuerda que después de la eliminación en Copa Argentina, ante Estudiantes (Central venía de perder la semifinal del Apertura ante River y frente a Independiente de Valle por la Copa Libertadores), el presidente Gonzalo Belloso se vio en la obligación de respaldarlo públicamente. Lo hizo en una conferencia de prensa.

Después del traspié en cancha de Belgrano estaba flotando en el aire la idea de que muchos hinchas podían descargar su enojo contra la figura del técnico y fue lo que sucedió.

El anuncio oficial por parte de la voz de estadio en el momento de dar a conocer el equipo titular y los suplentes, el nombre de “Jorge Almirón” tuvo una respuesta muy crítica por parte de los hinchas.

Es la segunda vez que esto sucede. La anterior fue en la previa del encuentro ante Universidad Central de Venezuela, por la Libertadores, algunos días después de la derrota ante River por la semifinal del torneo Apertura.

Ese día también hubo una silbatina generalizada por parte de los hinchas que estaban ya en las tribunas, que no eran muchos a esa hora porque la formación se comunicó antes de que el plantel saliera a realizar los movimientos precompetitivos (una hora antes del inicio del partido), cuando históricamente se hizo una vez que los futbolistas se marchan al vestuario luego de los mismos.

En esta ocasión fue a pocos minutos del inicio del encuentro, ya con el Gigante prácticamente colmado y por eso la reprobación fue evidente.