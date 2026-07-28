Central tiene equipo confirmado: Almirón mete mano para enfrentar a Racing

En Central es clara la necesidad de recomponer el rumbo futbolístico y para reponerse del tropezón que sufrió en Córdoba ante Belgrano, el técnico Jorge Almirón realizó dos variantes para recibir a Racing, por la segunda fecha del torneo Clausura.
El DT canalla tuvo la baja obligada de Julián Fernández y en su lugar ingresa Giovanni Cantizano. También entra Ovando y sigue Badaloni
En Central es clara la necesidad de recomponer el rumbo futbolístico y para reponerse del tropezón que sufrió en Córdoba ante Belgrano, el técnico Jorge Almirón realizó dos variantes para recibir a Racing, por la segunda fecha del torneo Clausura.
El entrenador canalla se vio en la obligación de meter mano en el equipo por una baja obligada, pero además de eso movió algunas fichas más.
EL jugador con el que no pudo contar es Julián Fernández, quien ni siquiera formó parte de los convocados. Así, el hueco que quedó en esa zona de tres cuartos de cancha será ocupado por Giovanni Cantizano.
El juvenil hace rato que viene pidiendo pista. Siempre le tocó ingresar desde el banco y haciendo buenos partidos. En esta ocasión le tocará desde el arranque.
>>Leer más: La gran novedad del debut de Central frente a Racing está en la lista de concentrados
En lo que tiene que ver con la ofensiva propiamente dicha, Almirón no tocó mucho más y pese a las especulaciones en la previa sobre la salida de Tomás Badaloni, el jugador que llegó como refuerzo se mantiene entre los once, para intentar mejorar esa pálida imagen que dejó en el debut.
Mientras, en la última línea quien recupera su lugar entre los titulares es Ignacio Ovando. El juvenil se repuso de una sobrecarga y tomará la posta de Facundo Mallo.
De esta forma, el Canalla formará ante Racing con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Tomás Badaloni.
El vocero presidencial Adrián Ravier incluyó a Rosario en la polémica nacional por la presencia de estudiantes de otros países en las universidades públicas. Según los datos difundidos, 4.517 de los 13.969 alumnos regulares de la carrera de Medicina de la UNR son extranjeros.