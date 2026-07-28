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Central tiene equipo confirmado: Almirón mete mano para enfrentar a Racing

El DT canalla tuvo la baja obligada de Julián Fernández y en su lugar ingresa Giovanni Cantizano. También entra Ovando y sigue Badaloni

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

28 de julio 2026 · 20:29hs
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Ángel Di María necesita reencontrarse con su mejor fútbol. Central depende mucho del desequilibrio de su capitán.

Héctor Rio / La Capital

Ángel Di María necesita reencontrarse con su mejor fútbol. Central depende mucho del desequilibrio de su capitán.
Giovanni Cantizano tiene la chance como titular en un Central que está necesitado de ganar.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Giovanni Cantizano tiene la chance como titular en un Central que está necesitado de ganar.

En Central es clara la necesidad de recomponer el rumbo futbolístico y para reponerse del tropezón que sufrió en Córdoba ante Belgrano, el técnico Jorge Almirón realizó dos variantes para recibir a Racing, por la segunda fecha del torneo Clausura.

El entrenador canalla se vio en la obligación de meter mano en el equipo por una baja obligada, pero además de eso movió algunas fichas más.

EL jugador con el que no pudo contar es Julián Fernández, quien ni siquiera formó parte de los convocados. Así, el hueco que quedó en esa zona de tres cuartos de cancha será ocupado por Giovanni Cantizano.

El juvenil hace rato que viene pidiendo pista. Siempre le tocó ingresar desde el banco y haciendo buenos partidos. En esta ocasión le tocará desde el arranque.

>>Leer más: La gran novedad del debut de Central frente a Racing está en la lista de concentrados

En la ofensiva canalla

Tomás Badaloni necesita mejorar que dejó en su debut con la camiseta de Central.

Tomás Badaloni necesita mejorar que dejó en su debut con la camiseta de Central.

En lo que tiene que ver con la ofensiva propiamente dicha, Almirón no tocó mucho más y pese a las especulaciones en la previa sobre la salida de Tomás Badaloni, el jugador que llegó como refuerzo se mantiene entre los once, para intentar mejorar esa pálida imagen que dejó en el debut.

Mientras, en la última línea quien recupera su lugar entre los titulares es Ignacio Ovando. El juvenil se repuso de una sobrecarga y tomará la posta de Facundo Mallo.

Los once de Central

De esta forma, el Canalla formará ante Racing con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Tomás Badaloni.

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