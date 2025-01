Newell's y su excursión a Banfield: el ciclo Soso siempre pescó puntos de visitante

La pelota no para. Y la vida de Newell's tampoco. Ahora será visitante de Banfield y en este sentido hay que remarcar que en esta condición desde que está Mariano Soso a la Lepra no le fue nada mal. Al contrario, con el actual DT sumó siempre afuera y nunca en el Parque. Todavía sin la megaestrella Keylor Navas disponible y con dos cambios en el once inicial, los rojinegros van por el primer paso adelante en el Apertura de la Liga Profesional 2025.