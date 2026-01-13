Newell's busca un lateral izquierdo y la mira está puesta en Gabriel Risso Patrón

La dirigencia inició negociaciones por el marcador de punta, que pertenece a Atlético Tucumán y el último año jugó en Botafogo (SP). Del Blanco, otra opción

Gabriel Risso Patrón es seguido por Newell's. En 2025 jugó en Botafogo FC, de Ribeirao Preto.

Se dejó prácticamente para el final, pero no por eso es menos importante. Más allá que la dirigencia de Newell's renovó hace una semana el contrato de Martín Luciano por dos temporadas, la dupla de Silvio Orsi y Sergio Gómez ve que hay pocas variantes para el lateral izquierdo y busca una opción para sumar en ese sector del campo de juego.

El primero apuntado fue Mateo del Blanco , defensor de Unión de Santa Fe, figura en los últimos campeonatos. La gerencia de fútbol rojinegra averiguó por el futbolista tatengue y la respuesta fue que se vendía por 2.8 millones de dólares la ficha.

Esta situación obligó a la dirigencia de Newell’s a buscar otras opciones teniendo en cuenta la imposibilidad de llegar a esa cifra.

Igualmente, la Lepra se mantiene atento por el momento al presente del lateral, ya que a Santa Fe no ha llegado ninguna oferta de compra del pase formal.

Del Blanco fue ofrecido a Corinthians y a Bragantino, mientras que Talleres también sigue de cerca al jugador. Cabe recordar que no es la primera vez que desde el Parque lo buscan. La anterior dirigencia presidida por Ignacio Astore también sondeó al lateral izquierdo.

image - 2026-01-12T194540.528 Mateo del Blanco interesa en Newell's, pero la cotización que le puso Unión es una traba.

Bajo estas circunstancias, Roberto Sensini tuvo que buscar alternativas y entonces apareció el nombre de Gabriel Risso Patrón, exlateral de Atlético Tucumán y futbolista de último paso por Botafogo FC, de la ciudad de Ribeirao Preto, estado de San Pablo, equipo que participa de la Serie B del fútbol brasileño.

Las negociaciones ya han comenzado desde hace algunos días y serían mucho más accesibles que las que se llevaron adelante por Del Blanco.

Risso Patrón pertenece a Atlético Tucumán, que lo prestó en 2024 a Ponte Pretta y en 2025 a Botafogo.

La trayectoria de Risso Patrón

El marcador central, de 30 años, tuvo un paso por el Decano tucumano y también por Atlético Rafaela, antes de partir a Brasil.

En Botafogo de Ribeirao Preto, su último club, disputó 46 partidos en 2025. El zaguero mide 1,79 centímetros y tiene 14 asistencias en 212 partidos (2 goles) disputados en su carrera.

La idea de la dirigencia es empezar a bajar la persiana con el lateral izquierdo en este mercado de pases que, por el momento, sigue muy activo para la dupla Orsi-Gomez.

Esperan a Bruno Cabrera

Después de despedirse este lunes por la tarde a través de las redes sociales de su último club, Coquimbo Unido, el marcador central Bruno Cabrera estaría este martes en Rosario.

El defensor, nacido en La Plata hace 28 años, formado en las divisiones inferiores de Estudiantes, se hará la revisión médica correspondiente, firmará el contrato con la Lepra y se sumará rápidamente al plantel de Orsi y Gómez.

El restante puesto que el club del Parque pretende reforzar es el de mediocampista central.