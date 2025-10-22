Lucas Bernardi, audacia y firmeza indispensables en una situación límite para Newell's

El entrenador comenzará a trabajar este miércoles para sacar a flote al equipo. Se hizo responsable de la situación y no dudará a la hora de tomar decisiones

Lucas Bernardi pudo negarse pero optó por conducir a la primera de Newell's en un momento difícil.

Lucas Bernardi se pondrá este miércoles por la mañana al frente de la primera de Newell’s. Una vez que el lunes por la noche conoció que las fuerzas políticas opositoras, a dos meses de las elecciones, le dieron el respaldo a su figura, elegida por el presidente Ignacio Astore para conducir al equipo en las últimas tres fechas de la temporada, se tomó el martes para planificar varias cuestiones antes de iniciar una nueva tarea en el club.

Muy distinta a la que estaba llevando adelante, en la división reserva. Labor que emprenderá con el temperamento que lo caracteriza , adoptando medidas drásticas si las considera necesarias, sin importar nombres ni trayectorias. Con un carácter fuerte que, en situaciones límites, parece imprescindible.

No por nada Bernardi fue el capitán del equipo de Gerardo Martino, plagado de figuras y de futbolistas de fuerte personalidad: tales los casos de Gabriel Heinze, Pablo Pérez, Ignacio Scocco y Maxi Rodríguez.

El respeto que imponía en ese entonces es el mismo con el que se manejó una vez que se retiró y se convirtió en entrenador de primera, etapa de su vida que inició precisamente en Newell’s, tras la renuncia de Américo Gallego, en la temporada 2015, y que concluyó en Godoy Cruz en 2019. Y que ahora retomará en la Lepra.

Planificó el martes, comienza este miércoles

Tal cual manejaba los tiempos adentro de la cancha en su época de jugador, afuera también lo hace. Así que no se apresuró y decidió conducir recién desde esta mañana al plantel de la primera rojinegra, que el martes cumplió con la segunda práctica de la semana, otra vez al mando del preparador físico Fernando Luciani.

image (15).jpg Lucas Bernardi tendrá la responsabilidad de conducir a Newell's en el final del torneo. Leo Vincenti

Si bien todavía no existe certeza del día que Newell’s jugará contra Unión en el Coloso, Bernardi contará aproximadamente con una semana y media de trabajo para ese partido. Desde hoy pondrá manos a la obra con los asistentes Dante Formica y Gustavo Arciprete, el preparador físico Nicolás Aiello y el entrenador de arqueros César Jaime.

A Bernardi le toca la misión de intentar transmitirles a los jugadores su manera de sentir el fútbol y la osadía que suele mostrar frente a las más diversas adversidades.

El empujón que debe darles Lucas Bernardi

Por el momento complicado que atraviesa el equipo, será indispensable que el entrenador les llegue a sus futbolistas, consiga levantarles el ánimo, decaído por la repetición de malos resultados que empujaron a Newell’s a una situación indeseada: la de mirar hacia abajo de la tabla anual para tener en claro cuál es la distancia que le lleva a San Martín de San Juan, hoy en el descenso, ubicado cuatro puntos por debajo.

Bernardi es audaz. Aceptó el desafío de dirigir a Newell’s en un instante crítico. Si bien es empleado del club, también pudo negarse a asumir, con el amparo de una cláusula en su contrato de que no podía dirigir a la primera. Pero el entrenador, que volvió al club a comienzos de 2025, decidió dar una mano.

image - 2025-10-21T204240.311 Lucas Bernardi, en su anterior etapa en la primera de Newell's, entre 2015 y 2016. Sebastián Suárez Meccia

Algo similar a lo que fue su regreso como jugador en 2009, cuando la entidad del Parque estaba saliendo de la etapa oscura de Eduardo López y todo estaba por construirse. Fue el primero de los hijos pródigos que retornó, para construir el gran equipo que fue campeón en 2013.

Su fuerte personalidad también lo llevó en ocasiones a confrontar, a caer en roces que terminaron siendo contraproducentes. Le pasó con Maxi Rodríguez en su etapa de técnico en Newell’s. Un campaña que atravesó con vaivenes y que culminó con una derrota en el clásico por 2 a 0 en 2016. Se fue con 5 triunfos, 5 empates y 8 derrotas.

Atento a los juveniles

El estilo confrontativo forma parte de la forma de ser de un entrenador decidido. Que actúa con firmeza, incluso a la hora de decidir quién juega. Que acostumbró a darle espacio a los juveniles, aunque quizás ahora considere que es una práctica arriesgada, existiendo tanto en juego en apenas tres partidos.

Bernardi siempre miró hacia abajo. En su paso por Newell’s hizo debutar a Ezequiel Unsain, Milton Valenzuela, Jalil Elías, Braian Rivero, Denis Rodríguez, Daniel Mancini y Héctor Fértoli, aparte de hacer jugar a otros juveniles, como Franco Escobar y Gabriel Báez.

En los próximos días se irá conociendo si algunos de los futbolistas que tuvo hasta ahora en reserva, o que saltaron recientemente a primera, son considerados para las tres últimas fechas. El respaldo y la confianza de Bernardi no les faltará. Teniendo de ejemplo su fortaleza mental en situaciones límite.