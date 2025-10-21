Unión, próximo rival de Newell's, goleó a Defensa y llegará al Coloso como escolta

El conjunto de Leonardo Madelón se recuperó de cuatro partidos sin victorias y ganó por 3 a 0. Se ubica segundo en la zona A, a un punto del líder Estudiantes

Agustín Colazo celebra el primer gol de Unión, adversario de Newell's en el Coloso por la 14ª fecha.

Unión llegará al Coloso para visitar a Newell’s por la 14ª fecha con el envión de la victoria conseguida este martes por la noche frente a Defensa y Justicia por 3 a 0 en el estadio 15 de Abril. Una victoria que lo dejó en el segundo puesto de la zona A , a un punto del líder Estudiantes.

Unión acumulaba cuatro partidos sin victorias y con el triunfo trepó a la segunda posición, desplazando a Defensa y Justicia al tercer lugar .

Si bien no estaban tan complicado con el descenso en la tabla anual, el Tatengue se aseguró la permanencia en la primera división .

En dicha tabla se alejó 4 puntos de Newell’s , que se encuentra, a esa misma cantidad de unidades, por encima de San Martín de San Juan, conjunto que por el momento está perdiendo la categoría.

Los goles de Unión fueron de Agustín Colazo (35’), Damián Fernández (51’) en contra y Marcelo Estigarribia. Matías Tagliamonte, arquero local, le atajó un penal a Abiel Osorio (61’).

Newell's, que a partir de este miércoles comenzará a trabajar con el entrenador interino Lucas Bernardi, recibirá en la próxima fecha a Unión y luego le quedarán dos partidos, contra Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó y frente a Racing en el Coloso Marcelo Bielsa.