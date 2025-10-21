La Capital | Ovación | Newell's

Unión, próximo rival de Newell's, goleó a Defensa y llegará al Coloso como escolta

El conjunto de Leonardo Madelón se recuperó de cuatro partidos sin victorias y ganó por 3 a 0. Se ubica segundo en la zona A, a un punto del líder Estudiantes

21 de octubre 2025 · 21:24hs
Agustín Colazo celebra el primer gol de Unión

Agustín Colazo celebra el primer gol de Unión, adversario de Newell's en el Coloso por la 14ª fecha.

Unión llegará al Coloso para visitar a Newell’s por la 14ª fecha con el envión de la victoria conseguida este martes por la noche frente a Defensa y Justicia por 3 a 0 en el estadio 15 de Abril. Una victoria que lo dejó en el segundo puesto de la zona A, a un punto del líder Estudiantes.

Unión acumulaba cuatro partidos sin victorias y con el triunfo trepó a la segunda posición, desplazando a Defensa y Justicia al tercer lugar.

Si bien no estaban tan complicado con el descenso en la tabla anual, el Tatengue se aseguró la permanencia en la primera división.

Unión sacó distancia en la tabla anual

En dicha tabla se alejó 4 puntos de Newell’s, que se encuentra, a esa misma cantidad de unidades, por encima de San Martín de San Juan, conjunto que por el momento está perdiendo la categoría.

Los goles de Unión fueron de Agustín Colazo (35’), Damián Fernández (51’) en contra y Marcelo Estigarribia. Matías Tagliamonte, arquero local, le atajó un penal a Abiel Osorio (61’).

>> Leer más: Newell's: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Newell's, que a partir de este miércoles comenzará a trabajar con el entrenador interino Lucas Bernardi, recibirá en la próxima fecha a Unión y luego le quedarán dos partidos, contra Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó y frente a Racing en el Coloso Marcelo Bielsa.

Lucas Bernardi comenzó a dirigir a la reserva en enero.

Newell's espera: Lucas Bernardi aún no se hizo cargo del plantel para enfrentar a Unión

El referente del Movimiento Rojinegro Querido quiere volver a conducir a Newells.

Cristian D'Amico y la crisis de Newell's: "Tres partidos que son la final del mundo"

El complejo Jorge Griffa en Bella Vista, donde se desarrolló la reunión política de oficialismo y oposición.

Newell's: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Lucas Bernardi

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Unión, próximo rival de Newell's, goleó a Defensa y llegará al Coloso como escolta

Radiografía del ajuste: en Santa Fe ya bajaron las persianas 2.120 empresas desde diciembre de 2023

Un informe de la comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados analiza el impacto del modelo económico nacional en la región. La provincia pasó en 20 meses de 50.774 unidades productivas a 48.654.

Radiografía del ajuste: en Santa Fe ya bajaron las persianas 2.120 empresas desde diciembre de 2023
