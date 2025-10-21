La Capital | Ovación | Newell's

Bernardi vuelve a ser técnico de Newell's: cómo fue su etapa anterior

En medio de la crisis institucional y con la urgencia de sumar puntos, el actual técnico de la Reserva fue el designado para reemplazar a Cristián Fabbiani

21 de octubre 2025 · 12:26hs
Bernardi dirigiò a Newells entre 2015 y 2016

Bernardi dirigiò a Newell's entre 2015 y 2016

La derrota del pasado viernes por 3-1 ante Argentinos Juniors en La Paternal fue el detonante para que Ignacio Astore despida a Cristián Fabbiani de su cargo como técnico de Newell's. En este contexto, el presidente de la institución, con el apoyo de las tres listas opositoras, decidió nombrar a Lucas Bernardi como nuevo entrenador interino.

El "Ogro" venía siendo muy cuestionado por los hinchas debido al mal funcionamiento del equipo, sumado a que apenas pudo ganar un partido en los últimos 10 encuentros. "La Lepra", luego de esta racha negativa, se alejó en la lucha por la clasificación a la fase playoffs del Torneo Clausura y empezó a preocuparse por la pelea en los últimos puestos de la Tabla Anual. Actualmente, el conjunto rojinegro se encuentra con 30 puntos a solo 4 puntos de diferencia de San Martín de San Juan, el equipo que estaría descendiendo a la Primera Nacional por dicha tabla.

Frente a este nuevo escenario, Astore encabezó una reunión este Lunes junto a Julián González, de Renovación Leprosa, Juan Manuel Medina y Hernán Botta, de Unen (que postula a Ignacio Boero), y Cristian D’Amico, de Rojinegro Querido, para definir quièn iba ser el encargado de liderar al plantel de cara a los 3 partidos que quedan en el torneo.

>> Leer más: Newell's: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Luego del encuentro, hubo un consenso entre todas las partes y se determinó que Bernardi, actual técnico de la Reserva, asuma en el cargo vacante. Sin embargo, no será la primera vez que el ex jugador esté al mando del primer equipo, ya que tuvo un ciclo entre el 2015 y 2016.

Cómo fue el primer ciclo de Lucas Bernardi como técnico de Newell's

El 12 de julio de 2015, Lucas Bernardi comenzó su primera experiencia como técnico en Newell's, el club en el que debutó como jugador profesional. En esa ocasión, "La Lepra" derrotó por 3-0 a Racing Club en el Coloso Marcelo Bielsa. Sin embargo, este inicio exitoso no se mantuvo a lo largo del ciclo y, luego de perder el clásico ante Rosario Central por 2-0, tomó la decisión de renunciar el 14 de febrero de 2016.

En total, el ex jugador rojinegro dirigió 18 partidos, con un saldo de 5 victorias, 5 empates y 8 derrotas.

Luego de su irregular paso por la institución del Parque Independencia, Bernardi incursionó en varios equipos de Argentina, tales como Arsenal, Godoy Cruz (en dos ocasiones), Estudiantes de La Plata y Belgrano de Córdoba, aunque sin buenos resultados en ninguno de ellos.

En su trayectoria como entrenador tiene 101 partidos, donde cosechó 35 triunfos, 28 empates y 38 derrotas.

En su actual desempeño como entrenador en la Reserva del club, estaba teniendo un buen rendimiento deportivo (con 15 victorias en 29 encuentros) y potenciando a muchos juveniles que llegaron a debutar en Primera como Jerónimo Russo, Facundo Guch, Jerónimo Gómez Mattar, entre otros.

Noticias relacionadas
El complejo Jorge Griffa en Bella Vista, donde se desarrolló la reunión política de oficialismo y oposición.

Newell's: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Lucas Bernardi

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

La próxima votación en Newells se programó para el domingo 14 de diciembre.

Cambios en Newell's: oficialismo y oposición se reúnen a la espera del próximo técnico

La tanda de penales es historia y Gimnasia de Mendoza se consagra. Corre a celebrar de cara a los hinchas, el ex delantero de Newells, Luciano Cingolani.

Luciano Cingolani y el ascenso con Gimnasia de Mendoza: "Es uno de los momentos más importantes de mi vida"

Ver comentarios

Las más leídas

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Lo último

Evangelina Anderson tras su separación de Demichelis: Botinera nunca más

Evangelina Anderson tras su separación de Demichelis: "Botinera nunca más"

Expresidente francés en prisión: Sarkozy ingresó a la cárcel cumplir su condena

Expresidente francés en prisión: Sarkozy ingresó a la cárcel cumplir su condena

Pellegrini: La elección se define voto a voto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo

Pellegrini: "La elección se define voto a voto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo"

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario

Este miércoles vence el plazo de la Ley de Nietos. Estas son las claves y advertencias para acceder a la ciudadanía española sin quedar afuera

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario
Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI
La Ciudad

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley
LA CIUDAD

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes
Policiales

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes

Elecciones en Santa Fe: el 70% de las autoridades de mesas confirmaron asistencia
POLITICA

Elecciones en Santa Fe: el 70% de las autoridades de mesas confirmaron asistencia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Dejá de vender barato, dejá de joder: amenazaron a un comerciante de Rosario

"Dejá de vender barato, dejá de joder": amenazaron a un comerciante de Rosario

Ovación
Bernardi vuelve a ser técnico de Newells: cómo fue su etapa anterior
Ovación

Bernardi vuelve a ser técnico de Newell's: cómo fue su etapa anterior

Bernardi vuelve a ser técnico de Newells: cómo fue su etapa anterior

Bernardi vuelve a ser técnico de Newell's: cómo fue su etapa anterior

Newells espera: Lucas Bernardi aún no se hizo cargo del plantel para enfrentar a Unión

Newell's espera: Lucas Bernardi aún no se hizo cargo del plantel para enfrentar a Unión

Cristian DAmico y la crisis de Newells: Tres partidos que son la final del mundo

Cristian D'Amico y la crisis de Newell's: "Tres partidos que son la final del mundo"

Policiales
Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes
Policiales

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

La Ciudad
Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario
La Ciudad

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 
POLICIALES

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

Una protectora exige la prohibición de gomeras y rifles de aire comprimido

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Una protectora exige la prohibición de gomeras y rifles de aire comprimido

Toma color la licitación de la ex Rural: el número de la inversión, interesados y tiempos

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Toma color la licitación de la ex Rural: el número de la inversión, interesados y tiempos

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí
POLICIALES

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La UTN también se suma al paro de 48 horas: no hay clases ni martes ni miércoles
La Ciudad

La UTN también se suma al paro de 48 horas: no hay clases ni martes ni miércoles

El tiempo en Rosario: se viene un martes ventoso, con nubes y calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se viene un martes ventoso, con nubes y calor

Discapacidad: paro y movilización en Rosario ante el silencio de Nación
La Ciudad

Discapacidad: paro y movilización en Rosario ante el silencio de Nación

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros
Información General

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros

Newells: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?
Ovación

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Qué dijeron Naranja X, Ualá y Mercado Pago de la caída de las billeteras virtuales
Información General

Qué dijeron Naranja X, Ualá y Mercado Pago de la caída de las billeteras virtuales

Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena
Economía

Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena

Dejá de vender barato, dejá de joder: amenazaron a un comerciante de Rosario
La Ciudad

"Dejá de vender barato, dejá de joder": amenazaron a un comerciante de Rosario

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei
Política

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe
Policiales

Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo
POLICIALES

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura
Policiales

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura

Milei vuelve a Estados Unidos: cuántas veces fue desde que asumió como presidente
Política

Milei vuelve a Estados Unidos: cuántas veces fue desde que asumió como presidente

Piden la renuncia de una diputada de La Libertad Avanza detenida por narcotráfico en Miami
Política

Piden la renuncia de una diputada de La Libertad Avanza detenida por narcotráfico en Miami