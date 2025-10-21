Bernardi vuelve a ser técnico de Newell's: cómo fue su etapa anterior

En medio de la crisis institucional y con la urgencia de sumar puntos, el actual técnico de la Reserva fue el designado para reemplazar a Cristián Fabbiani

La derrota del pasado viernes por 3-1 ante Argentinos Juniors en La Paternal fue el detonante para que Ignacio Astore despida a Cristián Fabbiani de su cargo como técnico de Newell's . En este contexto, el presidente de la institución, con el apoyo de las tres listas opositoras, decidió nombrar a Lucas Bernardi como nuevo entrenador interino .

El "Ogro" venía siendo muy cuestionado por los hinchas debido al mal funcionamiento del equipo, sumado a que apenas pudo ganar un partido en los últimos 10 encuentros. "La Lepra", luego de esta racha negativa, se alejó en la lucha por la clasificación a la fase playoffs del Torneo Clausura y empezó a preocuparse por la pelea en los últimos puestos de la Tabla Anual. Actualmente, el conjunto rojinegro se encuentra con 30 puntos a solo 4 puntos de diferencia de San Martín de San Juan , el equipo que estaría descendiendo a la Primera Nacional por dicha tabla.

Frente a este nuevo escenario, Astore encabezó una reunión este Lunes junto a Julián González, de Renovación Leprosa, Juan Manuel Medina y Hernán Botta, de Unen (que postula a Ignacio Boero), y Cristian D’Amico, de Rojinegro Querido, para definir quièn iba ser el encargado de liderar al plantel de cara a los 3 partidos que quedan en el torneo.

Luego del encuentro, hubo un consenso entre todas las partes y se determinó que Bernardi, actual técnico de la Reserva, asuma en el cargo vacante. Sin embargo, no será la primera vez que el ex jugador esté al mando del primer equipo, ya que tuvo un ciclo entre el 2015 y 2016.

Cómo fue el primer ciclo de Lucas Bernardi como técnico de Newell's

El 12 de julio de 2015, Lucas Bernardi comenzó su primera experiencia como técnico en Newell's, el club en el que debutó como jugador profesional. En esa ocasión, "La Lepra" derrotó por 3-0 a Racing Club en el Coloso Marcelo Bielsa. Sin embargo, este inicio exitoso no se mantuvo a lo largo del ciclo y, luego de perder el clásico ante Rosario Central por 2-0, tomó la decisión de renunciar el 14 de febrero de 2016.

En total, el ex jugador rojinegro dirigió 18 partidos, con un saldo de 5 victorias, 5 empates y 8 derrotas.

Luego de su irregular paso por la institución del Parque Independencia, Bernardi incursionó en varios equipos de Argentina, tales como Arsenal, Godoy Cruz (en dos ocasiones), Estudiantes de La Plata y Belgrano de Córdoba, aunque sin buenos resultados en ninguno de ellos.

En su trayectoria como entrenador tiene 101 partidos, donde cosechó 35 triunfos, 28 empates y 38 derrotas.

En su actual desempeño como entrenador en la Reserva del club, estaba teniendo un buen rendimiento deportivo (con 15 victorias en 29 encuentros) y potenciando a muchos juveniles que llegaron a debutar en Primera como Jerónimo Russo, Facundo Guch, Jerónimo Gómez Mattar, entre otros.