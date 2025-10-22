La Capital | Ovación | Lucas Bernardi

Lucas Bernardi comenzó su segundo ciclo como entrenador de Newell's

El nuevo técnico se enfocará en recuperar a un equipo que peleará por la permanencia en las últimas fechas de la Liga Profesional de Fútbol

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

22 de octubre 2025 · 12:17hs
Lucas Bernardi volvió a comandar a la Lepra después de una década.

Foto: X/@newells.

Lucas Bernardi volvió a comandar a la Lepra después de una década.

Y arrancó. El segundo ciclo de Lucas Bernardi como entrenador de Newell's, más allá que sea como interino, tuvo su primera jornada este miércoles. La actividad en el complejo Jorge Bernardo Griffa comenzó con puertas cerradas para la prensa, al menos hasta que no haya presentación oficial.

El entrenamiento comandado por el nuevo director técnico comenzó a cargo de los preparadores físicos en el gimnasio de Bella Vista. Luego continuó con trabajos de precisión en los pases, ya en el verde césped. La práctica finalizó con un ejercicio habitual en espacios reducidos.

El cuerpo técnico que comenzó a trabajar a partir de este miércoles a la mañana se encuentra conformado por los asistentes Dante Formica y Gustavo Arciprete. Bernardi completó su equipo con el preparador físico Nicolás Aiello y el entrenador de arqueros César Jaime.

>> Leer más: Cristian D'Amico y la crisis de Newell's: "Tres partidos que son la final del mundo"

La buena noticia de la mañana es que, para el choque frente a Unión, la Lepra recuperará a una pieza importante, ya que Valentino Acuña regresó a los entrenamientos tras el subcampeonato en el Mundial sub 20 de Chile. El volante fue titular en todos los partidos y mostró un muy buen nivel, siendo un engranaje clave en la formación del seleccionador Diego Placente.

Lucas Bernardi tiene sucesor en la reserva

El cambio de DT dejó un lugar vacío en la reserva antes de disputar la clasificación a los octavos de final de la Copa Proyección frente a Huracán en la Quemita. El elegido para ocupar ese lugar desde el encuentro de este jueves es Jorge "Coqui" Torres, que se desempeñaba como entrenador de la cuarta división de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La Lepra suma 21 puntos en el certamen y ocupa el sexto lugar en el grupo A. El equipo del Parque Independencia debe visitar al Globo y luego jugará con Racing de local en la última fecha.

