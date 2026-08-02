El duelo más temido que tuvo a Franco Escobar como ganador indiscutido

El lateral derecho de Newell's se impuso en el mano a mano ante el colombiano Sebastián Villa. Respondió con oficio a una alta exigencia en el 2 a 2 frente a Boca

Franco Escobar se retira de la cancha con sus compañeros. El lateral de Newell's brindó seguridad.

Entre los juveniles del club sobre los que se construyó un empate valioso, Luca Regiardo y Facundo Guch, emergió un futbolista de la casa que volvió a Newell's en este mercado de pases y que tuvo un gran desempeño, en un partido que exige como pocos. Se trata de Franco Escobar, que mostró el oficio que requiere esta clase de enfrentamientos.

En lo personal, una lucha especial contra uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol argentino , el colombiano Sebastián Villa. El lateral rojinegro no se la dejó tocar. No defeccionó ni siquiera en los peores momentos de la Lepra.

La principal tarea de un lateral es defender. Escobar lo hizo. Atento, concentrado y riguroso , ganó el uno contra uno ante Villa. El colombiano intentó superarlo una y otra vez sin éxito.

La inquietud lógica que existía en la previa ante las dificultades que podía ocasionarle un delantero hábil, rápido y zigzagueante se fueron diluyendo a medida que transcurrieron los minutos.

La solvencia de Escobar también fue un ejemplo para sus compañeros, más allá de que les costó meterse en partido y quitarle la pelota al conjunto de Rodolfo Arruabarrena.

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Durante el rato del segundo tiempo que lo consiguieron, llegaron al empate y revirtieron el marcador. Un crecimiento del equipo que se sostuvo también en la regularidad del marcador derecho, que acompañó con solvencia el adelantamiento en bloque del conjunto rojinegro.

La segunda vuelta de Franco Escobar

El retorno de Escobar a Newell’s, tras una anterior vuelta frustrante, en 2021, cuando jugó poco por una lesión, se dio con la incertidumbre lógica sobre lo que podía rendir. En Nacional, su último club, no había podido despegar.

Su llegada fue para ocupar un puesto que hasta el torneo pasado había sido de Armando Méndez, marginado ahora del plantel, y Martín Ortega. En los últimos años, la referencia fue el uruguayo, aunque últimamente ni él ni otros que jugaron en esa posición fueron determinantes.

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Escobar ingresó durante el partido contra Talleres en la primera fecha y fue titular la fecha siguiente, ante Independiente, con Montero descartado por una molestia muscular.

No logró destacarse en Avellaneda. El equipo en general no cumplió. Pero el defensor, que debutó en Newell’s en 2015, tuvo un desempeño muy diferente ante su público. Desde la primera pelota que recibió, Villa intentó gambetearlo y no lo consiguió. Así una y otra vez.

Nunca se apresuró con la pelota

Ante cada quite, Escobar se tomó su tiempo para no regalarla. Intentó siempre entregarla al pie. Paciente, con la templanza que dan los años.

Es cierto que en el gol de Ascacíbar, Villa fue el que envió el centro. Pero fue una jugada rápida y Escobar estaba cerca. No puede decirse que haya sido culpa suya.

Su experiencia y conocimiento de lo que significa Newell’s son un aporte significativo, para el equipo y para un plantel con varios jóvenes y no muchos referentes.

En el Coloso y contra Boca expuso todo eso y más para ayudar a que Newell’s logre un empate.