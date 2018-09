Recién esta es la quinta fecha de la Superliga y hablar de un partido decisivo suena desmesurado por donde se lo mire. Porque una victoria leprosa no librará al equipo de Omar De Felippe de todos los males, ni una derrota lo sumirá en el peor de los mundos. Hecha esta aclaración, sí hay que decir que esta tarde en la casa del pirata son tan importantes los puntos en disputa como el mensaje simbólico que puede arrojar el resultado. Es que Newell's no puede darse el lujo de seguir dormido en el certamen, con apenas un punto sumado tras doce en disputa, y por ello necesita despabilarse para evitar comenzar a caminar por el terreno pantanoso de los puestos de abajo en la tabla de los promedios. En este sentido, el encuentro de hoy cobra vital relevancia en esta situación de oxigenarse en la tabla del miedo. Porque el celeste justamente es el último equipo que zafa en la puja por no descender y está a siete unidades por debajo de los rojinegros. Por lo que un mal paso leproso en Córdoba puede encender la alarma en esta batalla que todos quieren evitar. Así, traerse algo en el bolsillo para los del Parque es una misión irrenunciable, desde las matemáticas como desde lo anímico. Allá va Newell's en busca de mantener la línea de flotación para evitar meterse en un remolino futbolístico plagado de incertidumbre.

A favor de Newell's está el hecho de que viene de imponerse en Copa Argentina en el choque de octavos de final ante Atlético Tucumán por medio de los penales (fue 0 a 0 en los 90 minutos). Allí logró la primera sonrisa de un semestre que arrancó torcido, con apenas un empate (Independiente) y tres derrotas en la actual Superliga (Vélez, Godoy Cruz y Atlético Tucumán). Y en este certamen federal ya espera a Central, en lo que puede ser un apasionante clásico rosarino, siempre y cuando los de Arroyito derroten antes a Almagro. Pero hoy el presente ubica a Newell's en la rutina cotidiana, en su hábitat natural de la Superliga, en la que debe levantar la cabeza lo antes posible. Porque cuando comenzó la temporada el promedio no era una preocupación inmediata, pero el pálido inicio aceleró los tiempos.

Por eso el equipo de Omar De Felippe, más allá de los nombres, necesita entregar una reacción urgente en el juego y el resultado jugando de visitante. Porque para los del Parque en los últimos tiempos es un martirio salir del Coloso y las estadísticas así lo reflejan. Es que Newell's lleva casi diez meses sin ganar en condición de visitante, desde aquella victoria en noviembre del año pasado por 3 a 1 ante River en el Monumental. Luego de ese cotejo jugando fuera del Parque los rojinegros encadenaron 10 derrotas y un empate, entre Superliga y Copa Sudamericana, en una performance paupérrima, que debe cortar de cuajo para no ser un visitante tan endeble.

El propio De Felippe admitió en referencia a la importancia de sumar puntos: "Tenemos que tomar conciencia de lo que estamos jugando, pero esto no debe inhibirnos a la hora de jugar porque no deja de ser un partido de fútbol. Todo jugador que se pone la camiseta de un club como Newell's debe saber qué se juega cada fin de semana". Omar busca que sus jugadores se sientan liberados dentro de la cancha y que la urgencia por conseguir la primera victoria en la Superliga no termine siendo una presión extra que los desenfoque de la pelota, el juego y la táctica.

Newell's necesita salir del rol de pato de la boda que asume cuando sale de su casa. No puede repetir las desconcentraciones defensivas ni la apatía ofensiva que evidencia fuera del Parque. Tiene argumentos para plantearle a Belgrano un partido de igual a igual, luchado en la mitad de la cancha y sin que el adversario tenga libertades para arrimarse demasiado a Alan Aguerre.

La Lepra lleva su ilusión de recuperación al Gigante de Alberdi. Sería muy bueno que pueda ponerle un coto a la sangría que arrastra de visitante. No será sencillo ante el aplicado Belgrano del conocido Lucas Bernardi, que marcha invicto con una victoria y tres empates. Hay que aclarar que si hoy los sanjuaninos dan el batacazo ante River en el Monumental, los celestes saldrán a enfrentar a Newell's en zona de descenso, lo que le pondría más pimienta al duelo en suelo cordobés.