Turismo Carretera en Viedma: a Santero no le hablen de la compresión y el RUS Med Team se agrandó

A Santero le sacaron la victoria en El Calafate por el motor y ahora clavó la pole en Viedma, 2ª del Turismo Carretera. El team local metió 2 en el top 10

El BMW de Julián Santero volvió a mostrarse confiable pese a los problemas en El Calafate que le sacaron el triunfo. En Viedma, 2ª fecha 2026 del Turismo Carretera, consiguió la pole position.

El Turismo Carretera empezó la 2ª fecha en Viedma y Julián Santero mostró que lo de El Calafate no fue casualidad. Hace tres semanas le quitaron la victoria, ahora marcó la pole, la primera en la historia de BMW. Y el RUS Med Team local, además del Galarza Racing de Acebal, metieron autos en el top ten.

Santero ganó con autoridad en El Calafate, pero después de los festejos en el podio llegó la mala noticia en la técnica : la relación de compresión del motor estaba fuera de reglamento y lo excluyeron.

La espina quedó para el mendocino campeón 2024 y en Viedma se la sacó rápido con una pole sin discusión, 2 décimas por encima de Elio Capraro y un poquito más sobre Mariano Werner, que comandarán las series.

Pero así como Santero pudo distenderse, al equipo que se lo pudo ver con la sonrisa de oreja a oreja fue al RUS Med Team, rosarino para Mauro Medina, la cabeza del equipo. Es que como nunca, metió tres de los cuatro pilotos en el top ten , con Josito Di Palma en el sexto lugar, Juan Bautista De Benedictis en el octavo y Tobías Martínez en el 9°. Es más, el de Necochea, ganador de una serie en El Calafate, había dominado el segundo entrenamiento.

El RUS Med además celebró la primera pole position en el TC Pista de Santiago Biagi. En la serie detrás suyo partirá Eugenio Provens, del Galarza Racing.

También quedaron muy contentos en otras estructuras santafesinas, ya que Jonatan Castellano metió a la Dodge del Galarza Racing de Acebal en la 7ª colocación. El Pinchito viene de hacer podio y va por más. Su compañero, el campeón del TCP de solo 17 años, Marcos Dianda de Guatimozín, se ubicó 24º.

Los Mercedes del Maquin Parts de Venado Tuerto aún están lejos, con Otto Fritzler 31º y Diego Azar en la 38ª posición.

Los pilotos de Santa Fe

En tanto, el de Villa Minetti Ignacio Faín clasificó en un muy buen 11º lugar, con el mejor Torino en pista, el del Trotta Competicion. Terminó adelante inclusive del campeón Agustín Canapino.

Y si Faín fue el mejor representante santafesino entre los pilotos, hay que decir que el de Las Parejas Facundo Ardusso dio un salto enorme para poner el Camaro del RV Racing en el 14º lugar después de una decepcionante actuación en El Calafate, donde llegaron a armar el auto a último momento y así les fue.

No le fue bien al de Reconquista Gaspar Chansard, que finalizó en el 42º lugar. Menos al rosarino Thomas Ricciardi, el único del RUS Med Team que aún no pudo engranar y clasificó 43º.

El ganador de la primera, el debutante Nicolás Moscardini, fue el único que cargó lastre y quedó muy atrás, en el 47º lugar. Mientras que Joaquín Ochoa, con la Dodge atendida en Rosario del SAP Team, finalizó 51º entre la friolera de 59 autos.

Qué pasa con la información en el Turismo Carretera

Párrafo aparte para la información oficial que debe comunicar la ACTC. Como en El Calafate, volvió a fallar por completo y los tiempos no fueron informados, y menos seguirlos en vivo como hasta 2025, en la web oficial de la categoría. De hecho seguía anunciado, en el sitio donde debería estar el acceso a los tiempos, la primera carrera en El Calafate.

Eso le quita seriedad a la categoría, como el hecho de cada vez subir más el número de participantes cuando los autódromos son los mismos. Además, en la telonera TC Pista el parque es diametralmente opuesto, como en el Mouras. Algo hace ruido, además de los motores.