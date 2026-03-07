La Capital | Ovación | Turismo Carretera

Turismo Carretera en Viedma: a Santero no le hablen de la compresión y el RUS Med Team se agrandó

A Santero le sacaron la victoria en El Calafate por el motor y ahora clavó la pole en Viedma, 2ª del Turismo Carretera. El team local metió 2 en el top 10

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

7 de marzo 2026 · 18:40hs
El BMW de Julián Santero volvió a mostrarse confiable pese a los problemas en El Calafate que le sacaron el triunfo. En Viedma

El BMW de Julián Santero volvió a mostrarse confiable pese a los problemas en El Calafate que le sacaron el triunfo. En Viedma, 2ª fecha 2026 del Turismo Carretera, consiguió la pole position.

El Turismo Carretera empezó la 2ª fecha en Viedma y Julián Santero mostró que lo de El Calafate no fue casualidad. Hace tres semanas le quitaron la victoria, ahora marcó la pole, la primera en la historia de BMW. Y el RUS Med Team local, además del Galarza Racing de Acebal, metieron autos en el top ten.

Santero ganó con autoridad en El Calafate, pero después de los festejos en el podio llegó la mala noticia en la técnica: la relación de compresión del motor estaba fuera de reglamento y lo excluyeron.

La espina quedó para el mendocino campeón 2024 y en Viedma se la sacó rápido con una pole sin discusión, 2 décimas por encima de Elio Capraro y un poquito más sobre Mariano Werner, que comandarán las series.

El festejo en el RUS Med Team

Pero así como Santero pudo distenderse, al equipo que se lo pudo ver con la sonrisa de oreja a oreja fue al RUS Med Team, rosarino para Mauro Medina, la cabeza del equipo. Es que como nunca, metió tres de los cuatro pilotos en el top ten, con Josito Di Palma en el sexto lugar, Juan Bautista De Benedictis en el octavo y Tobías Martínez en el 9°. Es más, el de Necochea, ganador de una serie en El Calafate, había dominado el segundo entrenamiento.

>> Leer más: La polémica del inicio del Turismo Carretera en El Calafate se agrandó con una denuncia de sabotaje

El RUS Med además celebró la primera pole position en el TC Pista de Santiago Biagi. En la serie detrás suyo partirá Eugenio Provens, del Galarza Racing.

También quedaron muy contentos en otras estructuras santafesinas, ya que Jonatan Castellano metió a la Dodge del Galarza Racing de Acebal en la 7ª colocación. El Pinchito viene de hacer podio y va por más. Su compañero, el campeón del TCP de solo 17 años, Marcos Dianda de Guatimozín, se ubicó 24º.

Los Mercedes del Maquin Parts de Venado Tuerto aún están lejos, con Otto Fritzler 31º y Diego Azar en la 38ª posición.

Los pilotos de Santa Fe

En tanto, el de Villa Minetti Ignacio Faín clasificó en un muy buen 11º lugar, con el mejor Torino en pista, el del Trotta Competicion. Terminó adelante inclusive del campeón Agustín Canapino.

Y si Faín fue el mejor representante santafesino entre los pilotos, hay que decir que el de Las Parejas Facundo Ardusso dio un salto enorme para poner el Camaro del RV Racing en el 14º lugar después de una decepcionante actuación en El Calafate, donde llegaron a armar el auto a último momento y así les fue.

>> Leer más: Turismo Carretera: el debutante que heredó la victoria de un polémico inicio en El Calafate

No le fue bien al de Reconquista Gaspar Chansard, que finalizó en el 42º lugar. Menos al rosarino Thomas Ricciardi, el único del RUS Med Team que aún no pudo engranar y clasificó 43º.

El ganador de la primera, el debutante Nicolás Moscardini, fue el único que cargó lastre y quedó muy atrás, en el 47º lugar. Mientras que Joaquín Ochoa, con la Dodge atendida en Rosario del SAP Team, finalizó 51º entre la friolera de 59 autos.

Qué pasa con la información en el Turismo Carretera

Párrafo aparte para la información oficial que debe comunicar la ACTC. Como en El Calafate, volvió a fallar por completo y los tiempos no fueron informados, y menos seguirlos en vivo como hasta 2025, en la web oficial de la categoría. De hecho seguía anunciado, en el sitio donde debería estar el acceso a los tiempos, la primera carrera en El Calafate.

Eso le quita seriedad a la categoría, como el hecho de cada vez subir más el número de participantes cuando los autódromos son los mismos. Además, en la telonera TC Pista el parque es diametralmente opuesto, como en el Mouras. Algo hace ruido, además de los motores.

Noticias relacionadas
El Alpine número 43 circula por el callejero de Melbourne. Franco Colapinto arranca su primera temporada completa en Fórmula 1.

Un solo intento de Franco Colapinto y los Alpine lejos en la última práctica de Australia

Santiago Cordero hizo pesar su experiencia. El ex Puma marcó uno de los tries de Pampas en la victoria ante Capibaras XV. Foto UAR.

Súper Rugby Américas: Capibaras XV lo tuvo, pero Pampas fue más efectivo en el final del partido

Mario Senra, de Leones FC, lleva la pelota en el duelo ante Central Ballester.

Leones FC, el equipo de los Messi, debuta de local el lunes en la Primera C

El presidente de Newells, Ignacio Boero, durante una presentación en el predio de Bella Vista y con una dura tarea or delante.

Los números de Newell's están en rojo en lo futbolístico, pero también en lo económico

Ver comentarios

Las más leídas

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

El tiempo en Rosario: sábado gris y con humedad, pero sin lluvias

El tiempo en Rosario: sábado gris y con humedad, pero sin lluvias

Lo último

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Turismo Carretera en Viedma: a Santero no le hablen de la compresión y el RUS Med Team se agrandó

Turismo Carretera en Viedma: a Santero no le hablen de la compresión y el RUS Med Team se agrandó

Pánico en La Rioja y Córdoba: se registró un sismo de 5 grados de intensidad

Pánico en La Rioja y Córdoba: se registró un sismo de 5 grados de intensidad

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Cuatro personas fueron aprehendidas y también se incautaron balanzas de precisión, dinero en efectivo, celulares y motos

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos
Viaje al centro de la tierra: Vaca Muerta, la ruta de la energía que le quiere pelear al agro

Por Gonzalo Santamaría
Economía

Viaje al centro de la tierra: Vaca Muerta, la ruta de la energía que le quiere pelear al agro

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés
Política

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste
Policiales

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa por el Día Internacional de la Mujer
La Ciudad

Habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa por el Día Internacional de la Mujer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

El tiempo en Rosario: sábado gris y con humedad, pero sin lluvias

El tiempo en Rosario: sábado gris y con humedad, pero sin lluvias

Leones FC, el equipo de los Messi, debuta de local el lunes en la Primera C

Leones FC, el equipo de los Messi, debuta de local el lunes en la Primera C

Ovación
Franco Colapinto pasó a la Q2 pero no le dio para más: larga 16° en Australia
Ovación

Franco Colapinto pasó a la Q2 pero no le dio para más: larga 16° en Australia

Franco Colapinto pasó a la Q2 pero no le dio para más: larga 16° en Australia

Franco Colapinto pasó a la Q2 pero no le dio para más: larga 16° en Australia

Un solo intento de Franco Colapinto y los Alpine lejos en la última práctica de Australia

Un solo intento de Franco Colapinto y los Alpine lejos en la última práctica de Australia

Súper Rugby Américas: Capibaras XV lo tuvo, pero Pampas fue más efectivo en el final del partido

Súper Rugby Américas: Capibaras XV lo tuvo, pero Pampas fue más efectivo en el final del partido

Policiales
Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos
Policiales

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

La Ciudad
Habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa por el Día Internacional de la Mujer
La Ciudad

Habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa por el Día Internacional de la Mujer

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial en Rosario

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial en Rosario

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

El desafío de la educación en la era de la IA: El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico

El desafío de la educación en la era de la IA: "El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico"

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado
Policiales

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Apuntamos a duplicar el número de empresas santafesinas en la región

Por Gonzalo Santamaría
Economía

"Apuntamos a duplicar el número de empresas santafesinas en la región"

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Milei destaca la baja los homicidios en Rosario, pero borra a la provincia de la foto
Politica

Milei destaca la baja los homicidios en Rosario, pero borra a la provincia de la foto

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa
Policiales

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: La vas a pagar
Política

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: "La vas a pagar"

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización
La Ciudad

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas
Policiales

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

La CGT presentó un amparo ante la Justicia para frenar la aplicación de la reforma laboral
Política

La CGT presentó un amparo ante la Justicia para frenar la aplicación de la reforma laboral

El gobierno promulgó la ley de reforma laboral: desde cuándo rige y los principales puntos
Política

El gobierno promulgó la ley de reforma laboral: desde cuándo rige y los principales puntos

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca
Ovación

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Javier Milei: Después del año 2031, no me ven más el pelo
Política

Javier Milei: "Después del año 2031, no me ven más el pelo"

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Por Walter Palena

Ovación

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi
POLICIALES

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos
Economía

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año
Policiales

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: Donde había balas, ahora hay máquinas
La Ciudad

Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: "Donde había balas, ahora hay máquinas"

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua