Newell's: ante una baja de peso, amplía la base de alternativas en la zaga

Con la lesión de Giannetti, ahora el cuerpo técnico de Newell's puede contar con Goitea para agrandar el abanico de opciones en ese puesto

Goitea (en el piso) estuvo afectado por una hernia inguinal, fue operado a mediados de agosto y ya se encuentra a disposición.

Frente a un panorama de adversidad, ante una baja obligada, en Newell's empezó a abrirse un frente de posibilidades que permite al menos imaginar un tramo de dos o tres jornadas con más fichas de opciones al servicio del funcionamiento defensivo del equipo.

Es que, con la lesión muscular en el isquiotibial que sufrió Lautaro Giannetti, que lo obligó a salir apenas inició el último cotejo ante Lanús en el Parque, en esta semana de trabajos en Bella Vista, el zaguero Nicolás Goitea luce recuperado y ya se muestra a disposición del cuerpo técnico liderado por Frank Kudelka , quien suma otra pieza de recambio en ese puesto tan importante.

Si bien no fue confirmada por las redes oficiales del club, trascendió que la dolencia de Giannetti, quien dejó el campo de juego después de sentir una molestia tras intentar patear una pelota, sin intervención de terceros en esa jugada, le demandará entre dos o tres semanas de recuperación.

Las posibilidades en Newell's

Vale recordar que ante la salida de Giannetti, Bruno Cabrera fue quien ingresó a los 6’ ante el Granate y se ubicó en la misma posición, como primer marcador central. Cumplió una aceptable labor.

En ese sentido, todo indica que Cabrera se ubica primero en este escalafón de chances para poder actuar en condición de titular en la próxima visita a Gimnasia en Mendoza, programada para este lunes, a las 18.30, para cerrar la fecha 12º del torneo Clausura.

Y que un poco más atrás corren las posibilidades de Oscar Salomón, quien fue al banco con Lanús, y Nicolás Goitea, quien estaba en proceso de recuperación.

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Ya rehabilitado

Hay que resaltar que Goitea estuvo afectado por una hernia inguinal y fue operado a mediados del mes de agosto. Ante el buen desempeño de la dupla de zagueros integrada por Giannetti y Lucas Carrizo en el campeonato, Kudelka y sus colaboradores no se vieron en la necesidad de apurar los tiempos de rehabilitación.

De esta manera, sin las urgencias de otros momentos, sin tantas premuras, Goitea ya puede ser tenido en cuenta por el entrenador para integrar la delegación que viaje a Mendoza.

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Sin apremios

Ante este escenario, sin las urgencias de hace no tanto tiempo atrás, todo indica que Cabrera jugaría como titular en Mendoza y, de manera paralela, en las próximas horas el cuerpo técnico debe decidir como manejará el banco de relevos. Ahí, lo más probable es que aparezcan dos zagueros centrales y esos lugares serían ocupados por Salomón y Goitea.

De esta manera, Kudelka busca generar e instalar dentro del plantel rojinegro esta capacidad de forjar respuestas colectivas ante ausencias obligadas de elementos importantes como

Giannetti, quien en este semestre se adueñó merecidamente del puesto y se convirtió en el patrón del funcionamiento defensivo del conjunto leproso. Se alzó como una voz de referencia interna y de real valía y ascendencia ante sus compañeros, y por eso cuando sale Luca Regiardo de la cancha, le cede la cinta de capitán al ex-Vélez. Claramente, su baja no será sencilla de disimular.

En este marco, sin búsquedas apresuradas, cuanto más elementos y alternativas tenga el entrenador, siempre será mucho mejor. Y eso redunda en un margen positivo que beneficia este buen momento de Newell’s, y que le servirá para enfrentar a Gimnasia, un rival directo, en Mendoza.