Newell's tiene la necesidad de recuperarse ante San Lorenzo

Se pone a prueba la capacidad de Newell’s de asimilar lo ocurrido en el clásico. Esa caída frente a Central, en el propio Coloso, que aparte del dolor que trajo, incrementó el estado de insatisfacción, por los tres partidos seguidos que acumula con derrota. El regreso de Ever Banega, luego de cumplir la fecha de suspensión, calma en parte las sensaciones negativas. El talento y la autoridad del mediocampista creativo son imprescindibles en este momento para que el equipo retome el camino iniciado en la Copa de la Liga y vuelva a meterse en el selecto grupo de los cuatro mejores de la zona B. Un objetivo del cual por ahora se encuentra más lejos San Lorenzo, cuya visita al Parque este domingo, a las 21.30, es con mayores dudas futbolísticas que las que tiene la lepra. El ciclón contabiliza apenas una victoria en el torneo.

El calendario le puso a Newell’s tres encuentros consecutivos en el Coloso. El primero ya pasó y lo perdió. Y este domingo recibirá a San Lorenzo, previo a la visita de Tigre el jueves. Es una oportunidad que no tiene que dejar escapar. Para eso, será imperioso que recupere la fortaleza en el Parque, que asuma la iniciativa del trámite pero siendo eficaz, no como le pasó ante Central. Porque San Lorenzo es un conjunto que, por lo general, propone dejar jugar, plantándose de contra, con el ágil Cristian Barrios y Giay y Braida por los extremos. Y si la lepra no llega a fondo, y encima se equivoca en las transiciones defensivas, lo puede lamentar.