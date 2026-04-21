El consumo de servicios públicos cayó 7,1 % en Santa Fe durante enero

Según los últimos datos del Ipec, el rubro quemás cayó en el primer mes del año es el transporte de pasajeros, con el 13,6 %. La demanda de electricidad, gas y agua bajó 6 % interanual

La crisis impacta en el consumo de servicios públicos en Santa Fe. El transporte de pasajeros es uno de los rubros que más cayó.

El Indice de Servicios Públicos (ISP) de Santa Fe registró en enero una baja interanual de 7,1 %, según informó el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec). El transporte de pasajeros es el rubro que más cayó en el primer mes del año (-13,6 %), seguido del de cargas (-9,3 %) y electricidad, agua y gas (-6 %).

Respecto de diciembre, el consumo de servicios públicos disminuyó 5,6%. Por su parte, el índice tendencia-ciclo tuvo una variación positiva de 0,1 % respecto de diciembre de 2025.

Si se analizan las series originales que componen el índice, la demanda de electricidad, gas y agua tuvo una baja de 6% en la comparación interanual. El servicio de transporte de pasajeros, por su parte, se contrajo 13,6%, mientras que transporte de carga y peajes registraron disminuciones de 9,3% y 2,2% respectivamente.

En términos desestacionalizados, el servicio de electricidad, gas y agua tuvo una variación negativa de 7,8%, mientras que el transporte de pasajeros se incrementó 2,7% y transporte de carga mostró un crecimiento de 1,7%. Por su lado, peajes tuvo una baja de 1,3%.

En cuanto al índice de tendencia-ciclo, la demanda de electricidad, gas y agua tuvo una variación positiva cercana a cero en enero respecto del mes anterior. A su vez, el servicio de transporte de pasajeros aumentó 0,2% y transporte de carga disminuyó 0,1%. Por otra parte, peajes creció 0,7%.

El índice de servicios públicos es un indicador de coyuntura que mide la evolución mensual de un conjunto de servicios públicos mediante números índice de volumen físico, elaborados tanto para cada servicio como para el nivel general.