Gustavo Adda dejó Tránsito para asumir como nuevo director de Seguridad Vial

El ex director de los inspectores, había ocupado ése cargo desde noviembre de 2013. Estará enfocado en la aplicación de las sanciones no pecuniarias del nuevo código de convivencia, y en la prevención de siniestros viales

El director de Tránsito de la Municipalidad, Gustavo Adda ahora ocupará una nueva función bajo la órbita de la Intendencia.

El intendente Pablo Javkin designó este martes al director de Tránsito Municipal desde noviembre de 2013 Gustavo Adda como el flamante director de educación, prevención y seguridad vial. Esta nueva función estará bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno que conduce Sebastián Chale. Según explicaron desde la Intendencia, la decisión se sustenta en la necesidad de avanzar en políticas preventivas en materia de seguridad vial y siniestros, el monitoreo de estadísticas siniestrales y el trabajo para bajarlas en el ejido urbano, como así también la aplicación de probations y sanciones no pecuniarias, enmarcadas en el nuevo Código de Convivencia.

La nueva reglamentación contempla la posibilidad de realizar distintos tipos de sanciones más allá de las económicas, a través de la reparación o remediación de los hechos, con tareas o acciones ejemplificadoras que generen conciencia ciudadana.

En ese marco, la figura de Adda "será una pieza clave para identificar actores de la sociedad civil e infractores para, llevar adelante la acción efectiva de dichas situaciones. A su vez, Adda tendrá un rol importante en la concientización, educación vial en los colegios, y cursos de manejo", explicaron desde la Intendencia.

El nuevo esquema apunta a articular controles con campañas de concientización, acciones educativas y mecanismos alternativos a la sanción económica, como trabajos comunitarios, en línea con una estrategia que combina control y formación para generar cambios de conducta sostenidos.

Se trata de generar condiciones para el encuentro, los acuerdos y la convivencia, a partir del respeto por los demás, por uno mismo y por una ciudad fundada en ese mismo valor.

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Educar para respetar las normas

“La norma por sí sola no alcanza para generar convicción; por el contrario, puede resultar insuficiente si no está acompañada por políticas activas. En ese sentido, las acciones educativas, de formación y de reinserción estarán orientadas a la internalización de buenas prácticas y conductas adecuadas a la realidad que atravesamos”, destacó Adda apenas asumió su nuevo cargo.

“El objetivo es claro: construir una comunidad que reconozca el espacio público como un lugar compartido, que es de todos, y que debe sostenerse desde el respeto, la solidaridad y la convivencia”, finalizó.