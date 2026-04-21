La Capital | Policiales | robo

Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó: piden 10 años de prisión

El acusado comenzó a ser juzgado esta semana en Rosario por una seguidilla de hechos ocurridos en apenas cuatro días, en un contexto de violencia de género y reiterado incumplimiento de restricciones judiciales.

21 de abril 2026 · 18:34hs
El juicio por reiterados incidentes de violencia de género comenzó el lunes en el Centro de Justicia Penal.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

El juicio por reiterados incidentes de violencia de género comenzó el lunes en el Centro de Justicia Penal.

Un hombre comenzó a ser juzgado esta semana en el Centro de Justicia Penal de Rosario por violentar cuatro veces en un lapso de cuatro días las órdenes judiciales que le prohibían acercarse a su expareja, a quien además amenazó y en otra ocasión le sustrajo una moto y su celular. Por esos delitos y por intervenir en un incidente de amenazas con un arma a otras personas la fiscalía solicitó que sea condenado a 10 años de prisión, pena a unificarse con una anterior en 13 años.

El debate oral ante el juez Lisandro Artacho comenzó este lunes, el mismo día en que un hombre de 38 años, Cristian P., era imputado de tentativa de femicidio por un hecho similar ocurrido la semana pasada en barrio Itatí, cuando violentó una restricción de acercamiento y saltó un muro para ingresar de manera sorpresiva al domicilio de su ex en Centeno al 2500. Sorprendió a la mujer en su dormitorio con dos cuchillos y le provocó un corte en el cuello —que no resultó grave por la reacción de la víctima— delante del hijo menor de edad de la pareja.

>>Leer más: Intento de femicidio: imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos

En el caso en debate el acusado es Cristian Agustín Martínez, imputado por los delitos de hurto simple, amenazas, resistencia a la autoridad y desobediencias reiteradas a restricciones de acercamiento, entre otros, en un contexto de violencia de género. La fiscal Antonela Valente solicitó la pena de 10 años de prisión efectiva a unificarse en 13 años con una anterior del 21 de abril de 2023 que también fue por un delito contra las personas cometido con un arma de fuego.

Tres femicidios en cuatro semanas

La desobediencia a restricciones judiciales es frecuente en casos de violencia de género, problemática que dejó tres víctimas fatales en las últimas cuatro semanas en la provincia de Santa Fe. El 31 de marzo se encontró sin vida en una casa precaria de Rufino a Guadalupe Montoya , de 17 años, y si bien el caso se investigó inicialmente como un suicidio, luego fue imputado por femicidio un novio de la adolescente, de la misma edad.

Luego se sucedieron dos casos de femicidios seguidos de suicidios de los agresores. El de la reconocida científica del Conicet Silvina Drago, atacada a tiros el 2 de abril en su casa del barrio Candioti de la capital provincial por su pareja, quien se quitó la vida. Y el de Sophia Civarelli, una estudiante de psicología de 22 años a la que encontraron con corte en el cuello el 16 de abril en un departamento de Rosario.

>>Leer más: Conmoción en el mundo científico por el femicidio de la investigadora del Conicet Silvina Drago

En su caso también se sospechó inicialmente de un suicidio, pero luego se encuadró como un femicidio cometido por el novio de la chica, de la misma edad, que unas quince horas más tarde se arrojó al vacío desde un octavo piso. Otro ataque femicida que no llegó a consumarse se registró el sábado en Murphy, cuando un hombre intentó asesinar con una escopeta a su expareja, que resultó herida en una mano, y luego se quitó la vida.

Días de octubre

La secuencia en juicio se remonta a más de dos años atrás, al mes de octubre de 2023, cuando el acusado protagonizó numerosos incidentes en sólo seis días. El primero fue el 2 de octubre a las 14 cuando su expareja se acercó al domicilio de su madre en Machaín al 1400, barrio Parque Casas de Rosario, y en un descuido el acusado se apoderó de un celular Samsung A50 y de una moto Gilera de 125 centímetros cúbicos de la mujer. Se fue en la moto hasta una plaza y dos horas y media más tarde fue detenido cerca de allí por policías del Comando Radioeléctrico, en Ramos Mejía al 1400.

Tres días después, a las 22.30, fue acusado de amenazar a su ex pareja en su domicilio del barrio Olímpico, a pesar de que pesaba una restricción de acercamiento a la víctima dispuesto por el Tribunal Colegiado de Familia N° 3 de Rosario desde el 1° de septiembre de año anterior. Se le atribuyó además haber resistido el accionar de personal policial que concurrió ante el pedido de auxilio de la víctima con un forcejeo que causó lesiones a dos suboficiales.

>>Leer más: Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Restricciones quebrantadas

Pasaron otros tres días hasta que, el 8 de octubre, se presentó de la madrugada en el domicilio de su expareja, al que intentó ingresar ejerciendo palanca sobre la puerta principal, pero no lo logró porque la mujer colocó un mueble al otro lado. Se violentó en este caso otra prohibición de acercamiento dictada por el Tribunal Colegiado de Familia Nº 7 en mayo de 2022. Conducta que se reiteró luego que acudiera la policía al lugar, cuando los efectivos se retiraron y comenzó a arrojar a piedras a la vivienda entre amenazas de muerte.

El mismo día logró entrar a la casa cuando la víctima había salido. Al regresar a la casa, a las 14, la mujer lo encontró allí y llamó al 911. El agresor logró salir por un ventanal que estaba abierto antes de la llegada de la policía.

A todos esos hechos que se consideraron cometidos en un contexto de violencia de género se sumó un incidente del 11 de octubre de ese año. A las 16, el hermano del acusado mantuvo una discusión con otra persona en Uriarte y Machain. Según la fiscalía, el acusado se presentó ante las víctimas mientras las apuntaba con un arma de fuego y las amenazó de muerte. Por esto fue acusado además de portar sin autorización legal una pistola Bersa calibre 22 largo la cual que contenía en su interior ocho cartuchos del mismo calibre.

En el juicio en curso Martínez afronta los delitos de hurto simple, amenazas simples, desobediencia y resistencia a la autoridad, lesiones leves, desobediencia a órdenes judiciales y violación de domicilio, todo ello en un contexto de violencia de género, además de amenazas calificadas y portación de arma.

Noticias relacionadas
Sophia Civarelli falleció el jueves pasado en su departamento de 3 de Febrero al 2400. La Fiscalía investiga el caso como femicidio.

Femicidio de Sophia Civarelli: convocan a una manifestación para pedir justicia

Testigos apuntaron que la balacera ocurrió cerca de la seccional.

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

Un hombre fue imputado por el homicidio de Carlos Zalazar, atacado en la puerta de su casa de Garzón al 1200 bis, en Empalme Graneros.

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros

El acusado por intento de femicidio se entregó en el Centro de Justicia Penal al saber que pesaba una orden de captura en su contra.

Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos

Ver comentarios

Las más leídas

Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Lo último

Central Córdoba ya tiene nuevo técnico: apostó por un experimentado de la casa

Central Córdoba ya tiene nuevo técnico: apostó por un experimentado de la casa

Misa a un año de la muerte del Papa Francisco: todo el arco político lo recordó en la Basílica de Luján

Misa a un año de la muerte del Papa Francisco: todo el arco político lo recordó en la Basílica de Luján

Darío Herrera, del superclásico a árbitro en la visita de Central a Estudiantes de Río Cuarto

Darío Herrera, del superclásico a árbitro en la visita de Central a Estudiantes de Río Cuarto

Rosario frente a una cifra dramática: ya hay 800 personas que duermen en la calle

El relevamiento del gobierno federal ubicó a Santa Fe como la segunda provincia con más personas en situación de calle. En Rosario alertan por el impacto de la crisis y la falta de políticas nacionales.

Rosario frente a una cifra dramática: ya hay 800 personas que duermen en la calle

Por Carina Bazzoni
Trágico accidente en ruta 9: Pascual es un soldado, la emotiva despedida al joven fallecido
La Ciudad

Trágico accidente en ruta 9: "Pascual es un soldado", la emotiva despedida al joven fallecido

Milei anunció el envío de una reforma electoral al Congreso: buscan eliminar las Paso
Política

Milei anunció el envío de una reforma electoral al Congreso: buscan eliminar las Paso

El crimen de Peladito Ramírez: una emboscada por la que piden perpetua para Fran Riquelme

Por Martín Stoianovich
Policiales

El crimen de Peladito Ramírez: una emboscada por la que piden perpetua para Fran Riquelme

Misa a un año de la muerte del Papa Francisco: todo el arco político lo recordó en la Basílica de Luján
Información General

Misa a un año de la muerte del Papa Francisco: todo el arco político lo recordó en la Basílica de Luján

Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó: piden 10 años de prisión
Policiales

Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó: piden 10 años de prisión

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Luis Rubio, un central limitado, pero expeditivo que le dio forma a un Éber Ludueña rústico

Luis Rubio, "un central limitado, pero expeditivo" que le dio forma a un Éber Ludueña rústico

Ovación
Darío Herrera, del superclásico a árbitro en la visita de Central a Estudiantes de Río Cuarto
Ovación

Darío Herrera, del superclásico a árbitro en la visita de Central a Estudiantes de Río Cuarto

Darío Herrera, del superclásico a árbitro en la visita de Central a Estudiantes de Río Cuarto

Darío Herrera, del superclásico a árbitro en la visita de Central a Estudiantes de Río Cuarto

Show de goles en el clásico de reserva: Central y Newells jugaron un partidazo 

Show de goles en el clásico de reserva: Central y Newell's jugaron un partidazo 

Fútbol playa: un equipo de Rosario disputará la Copa Libertadores

Fútbol playa: un equipo de Rosario disputará la Copa Libertadores

Policiales
Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó: piden 10 años de prisión
Policiales

Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó: piden 10 años de prisión

El crimen de Peladito Ramírez: una emboscada por la que piden perpetua para Fran Riquelme

El crimen de Peladito Ramírez: una emboscada por la que piden perpetua para Fran Riquelme

Femicidio de Sophia Civarelli: convocan a una manifestación para pedir justicia

Femicidio de Sophia Civarelli: convocan a una manifestación para pedir justicia

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

La Ciudad
Rabinos de Jabad de todo el país se reunieron en Rosario y fueron recibidos por Javkin
La Ciudad

Rabinos de Jabad de todo el país se reunieron en Rosario y fueron recibidos por Javkin

Trágico accidente en ruta 9: Pascual es un soldado, la emotiva despedida al joven fallecido

Trágico accidente en ruta 9: "Pascual es un soldado", la emotiva despedida al joven fallecido

Gustavo Adda dejó Tránsito para asumir como nuevo director de Seguridad Vial

Gustavo Adda dejó Tránsito para asumir como nuevo director de Seguridad Vial

Tan Biónica desafió la lluvia y reunió a cientos de fans en un show sorpresa en Rosario

Tan Biónica desafió la lluvia y reunió a cientos de fans en un show sorpresa en Rosario

Corte de agua en Rosario: el servicio empezó a normalizarse luego de tres días
La Ciudad

Corte de agua en Rosario: el servicio empezó a normalizarse luego de tres días

Minigira de Máximo Kirchner en Santa Fe para preparar el kirchnerismo 2027
Política

Minigira de Máximo Kirchner en Santa Fe para preparar el kirchnerismo 2027

Dormir con la tele prendida engorda: las declaraciones virales de Diego Golombek
Zoom

"Dormir con la tele prendida engorda": las declaraciones virales de Diego Golombek

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

El protocolo antipicadas gana impulso político en el Concejo

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El protocolo antipicadas gana impulso político en el Concejo

Narcóticos Anónimos cumple 30 años en Rosario: distinción en el Concejo
LA CIUDAD

Narcóticos Anónimos cumple 30 años en Rosario: distinción en el Concejo

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos
POLICIALES

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos

Murió uno de los camioneros que habían chocado por la mañana en la ruta 14
La Región

Murió uno de los camioneros que habían chocado por la mañana en la ruta 14

El tiempo en Rosario: un martes con 21º de máxima que arrancaría con lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con 21º de máxima que arrancaría con lluvia

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes
La Ciudad

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino
Información General

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino

Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada
Policiales

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Javkin cruzó al club de defensores de las ruinas y ensalzó la obra pública
La Ciudad

Javkin cruzó al "club de defensores de las ruinas" y ensalzó la obra pública

Newells arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Por Hernán Cabrera
OVACION

Newell's arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Paredes y su futuro con Di María: Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado
Ovación

Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros
POLICIALES

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros

Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos
Policiales

Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos

Llegó a Rosario Arqueros Ya, una plataforma para salvar a los equipos amateurs

Por Fermín Sanchez Duque
Ovación

Llegó a Rosario Arqueros Ya, una plataforma para salvar a los equipos amateurs

Hallaron un cadáver flotando en el río, frente a Náutico Sportivo Avellaneda
POLICIALES

Hallaron un cadáver flotando en el río, frente a Náutico Sportivo Avellaneda