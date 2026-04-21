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Los hinchas de Newell's pueden comprar las camisetas del triunfo ante Unión

Desde la dirigencia leprosa anunciaron una novedosa propuesta con las casacas utilizadas en Santa Fe. Además, habrá sorteo para los socios rojinegros

21 de abril 2026 · 10:16hs
Las camisetas de los jugadores de Newells está a la venta para los socios e hinchas.

Marcelo Bustamante

Las camisetas de los jugadores de Newell's está a la venta para los socios e hinchas.

Newell's anunció una particular iniciativa luego de la victoria 3-2 ante Unión como visitante y comunicó a sus socios e hinchas que tendrán la oportunidad de acceder a las camisetas utilizadas por los jugadores el pasado viernes en el estadio 15 de Abril de Santa Fe.

El triunfo del equipo de Frank Darío Kudelka trajo tranquilidad al parque Independencia y sirvió para tomar varios puntos más de distancia con el fondo de la tabla, en la lucha por la permanencia.

La alegría de la victoria leprosa trajo esta novedosa propuesta por parte de la dirigencia, que abrió la inscripción a los fanáticos rojinegros para adquirir una de las nueve camisetas disponibles que fueron utilizadas en el partido.

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La camiseta de Jerónimo Russo, con la que marcó su primer gol en Newell's, está disponible para los hinchas.

La camiseta de Jerónimo Russo, con la que marcó su primer gol en Newell's, está disponible para los hinchas.

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Los hinchas de Newell's podrán comprar la camiseta de los jugadores

“Las camisetas del triunfo pueden ser tuyas”, compartieron las cuentas oficiales de Newell's en redes sociales, y señalaron que las casacas disponibles corresponden a nueve futbolistas que vencieron al Tatengue.

Las camisetas de Josué Reinatti, Jerónimo Russo, Luca Reggiardo, Walter Mazzantti, Facundo Guch, Jerónimo Gómez Mattar, Rodrigo Herrera, Francisco Scarpeccio y Armando Méndez aparecían disponibles para la inscripción.

Al respecto, desde el club indicaron que cada una de ellas tiene un valor de 250 mil pesos y que se abona por transferencia bancaria, pero que para confirmar la venta primero deberán completar un formulario con sus datos y elegir una de las casacas disponibles.

La asignación se realizará por orden de inscripción. Desde el club se contactará a los primeros inscriptos para confirmar la disponibilidad. En caso de que la camiseta elegida ya no esté disponible, se ofrecerán alternativas. La compra deberá abonarse dentro de las 24 horas de confirmada. El retiro es por la oficina de socios (dentro de las 48 horas posteriores, con DNI)”, concluyeron.

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Sorteo para los socios leprosos

En otra propuesta orientada a sus socios, Newell's informó que se realizará un sorteo de la camiseta que utilizó Juan Ignacio Ramírez en Santa Fe, con la que convirtió el tercer tanto de la victoria rojinegra.

“Si sos socio y tenés la cuota al día, ya estás participando. El 23 de abril anunciaremos al ganador/a. ¡Ser socio tiene premio!”, informaron desde las redes sociales leprosas.

La iniciativa busca recompensar a los socios rojinegros que abonan su cuota todos los meses y aportan para una de las principales fuentes de ingresos del club, que busca saldar las imponentes deudas con urgencia.

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