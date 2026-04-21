Rosario definió a sus doce: la selección U17 femenina de básquet está lista para defender el título

Jugará en Venado Tuerto el 25 y 26 de abril. El entrenador, David de la Mora, dijo que el equipo de básquet femenino está en un muy alto nivel

Las 12 convocadas quedaron seleccionadas entre cincuenta jugadoras que comenzaron las prácticas con vistas al torneo de básquet que se jugará en Venado Tuerto.

La selección U17 de la Asociación Rosarina de Básquet ya tiene sus nombres confirmados para afrontar uno de los grandes desafíos de la temporada. Tras un intenso proceso de preparación, el cuerpo técnico encabezado por David de la Mora oficializó la lista de las 12 jugadoras que viajarán a Venado Tuerto el próximo 25 y 26 de abril, con un objetivo claro: defender el título de campeonas.

El camino hacia la nómina definitiva estuvo marcado por una convocatoria inédita. Cerca de 50 jugadoras participaron de los entrenamientos iniciales, en una decisión que buscó darle lugar a todos los clubes de la Rosarina y ampliar la base de observación.

“Nos encontramos con un nivel increíble. Queríamos ver a todo el básquet femenino de Rosario y la respuesta fue superadora”, destacó De la Mora.

La contracara de ese alto nivel fue la dificultad al momento de los recortes. “Fue muy difícil dejar afuera a chicas que tenían condiciones para estar. Pero el reglamento marca 12 nombres y buscamos no solo talento individual, sino el mejor funcionamiento colectivo”, explicó el entrenador.

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El equipo: equilibrio y carácter

La lista final refleja una construcción pensada en cada detalle: jugadoras perimetrales con buena eficacia de tiro, presencia fuerte en la pintura y un grupo capaz de sostener intensidad en ambos costados de la cancha. Más allá de los nombres propios, el foco estuvo puesto en armar un equipo competitivo, versátil y con identidad de juego.

Las 12 convocadas fueron Ema Hernández, Lupe Dinsmann, Emma Gómez, Lourdes Morosin, Clara Espíndola, Valentina Castillo, Miranda Toledo, Lara Duflos, Morena Nigro, Victoria Rivili, Paulina Cabral y Julieta Escobar.

El cuerpo técnico encabezado por David de la Mora, cuenta con Agustín García como asistente técnico y con Matías Valentini como kinesiólogo y preparador físico. Acompañando al plantel, la delegada designada por la Asociación Rosarina de Básquet es Andrea Armand, quien formará parte de la comitiva que viajará a Venado Tuerto.

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Rumbo a Venado Tuerto

Con la responsabilidad de ser las vigentes campeonas y el orgullo de representar a Rosario, la delegación afrontará el certamen con la confianza de un trabajo sostenido desde el primer día.

“Estamos muy preparados. Sabemos que será un torneo exigente, pero la ilusión de defender el título está intacta”, cerró De la Mora.