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Clásico de la reserva en Arroyo Seco, con Central y Newell's en buenas campañas

En Arroyo Seco se disputará Central v. Newell's, por la 10ª fecha de los clásicos del Torneo Apertura Proyección de reserva.

21 de abril 2026 · 06:10hs
Los once iniciales de Central y Newells

Los once iniciales de Central y Newell's, en sus partidos anteriores al clásico de reserva que se disputará este martes en Arroyo Seco.

Rosario Central y Newell’s Old Boys jugarán el clásico de la reserva en Arroyo Seco, en la fecha de los derbis, la 10ª fecha. Y con ambos cumpliendo una muy buena campaña en el torneo Proyección Apertura. Sobre todo los canallas, que con los 17 puntos cosechados en la Zona A están segundos.

Mientras, los leprosos en la Zona B sumaron apenas uno menos, 16, pero eso hoy los deja por poco fuera de los cuartos de final. El partido comenzará a las 15 horas y va por LPF Play, ESPN 3 y Disney+.

El árbitro principal será Valentín Ibáñez Mesa, mientras que los árbitros asistentes serán Marcos Pueyo y Rodrigo Díaz, junto al cuarto árbitro Rodrigo Amadeo.

>>Leer más: Central está imparable en reserva: cuarta victoria consecutiva del equipo de Pobersnik

Cómo llegan Central y Newell's

Central llega al clásico con una buena racha de cuatro triunfos consecutivos y 5 en total, con dos empates y dos caídas. El arranque no había sido bueno, ya que en las primeras 5 fechas el equipo de Mario Pobersnik sumó solo 4 puntos. En el último encuentro venció en Arroyo Seco a Atlético Tucumán, con dos goles de Lisandro Duarte.

En tanto que Newell’s, dirigido por Lucas Bernardi, viene de caer en San Juan ante San Martín por 2 a 1 (Sebastián Montero, el gol leproso), pero antes había hilvanado tres victorias.

Las zonas del torneo de reserva

Vélez domina la Zona A con 22 puntos, Central está 2º con 17, 3º Talleres con 16 y Racing con 15 en el 4º y último lugar clasificatorio a cuartos de final.

>>Leer más: La reserva de Newell's, con Lucas Bernardi al mando, cayó en la visita a San Juan

Boca y Lanús dominan la Zona B con 20 unidades, seguidos por Quilmes con 18 y Defensa y Justicia con 17. Newell’s está 7º con 16, muy cerca de zona de clasificación.

Hoy además jugarán Estudiantes v. Gimnasia; Atlético Tucumán v. Central Córdoba; Tigre v. Defensa e Independiente v. Racing.

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