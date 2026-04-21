Misa a un año de la muerte del Papa Francisco: todo el arco político lo recordó en la Basílica de Luján

El jefe de Gabinete Manuel Adorni y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezaron sus respectivas comitivas. El arzobispo de Mendoza llamó a "superar las divisiones que persistieron durante su papado"

Dirigentes de todo el arco político nacional se sumaron a la misa por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, que se realizó en la tarde de este martes en la Basílica de Luján.

El arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), llamó a aprender del legado del Sumo Pontífice argentino y a “superar las divisiones que persistieron durante su papado”, tanto en la sociedad como en el propio clero. Y recalcó la posibilidad de que la sociedad se una gracias al acto: “Nos alegra y anima a seguir construyendo juntos una patria de hermanos”.

En la misa se vieron las caras parte del gabinete nacional con su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y también estuvo presente el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Pero las diferencias quedaron de manifiesto en el oficialismo, ya que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, decidió ausentarse a último momento.

Según trascendió, la titular del Senado no quería convalidar “una foto incómoda” junto a Adorni. De todas maneras, anticipó que le dedicará un homenaje al Papa Francisco.

La celebración religiosa se inició pasadas las 17 con un salón colmado. La primera fila de asientos mostró al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; , el ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa de Seguridad, Alejandra Monteoliva, entre otros. También estuvieron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el diputado Gabriel Bornoroni.

En la otra hilera estuvieron el mandatario bonaerense junto con distintos funcionarios, intendentes de la provincia y legisladores, como el senador nacional Wado de Pedro, el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, y la secretaria de Cultura, Florencia Saintout.

Luego de casi una hora, y en medio de fieles que se reunieron en recuerdo de Jorge Bergoglio y que cantaron por él, finalizó la actividad, sin cruces entre representantes libertarios y peronistas.