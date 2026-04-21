La Capital | Información General | Papa Francisco

Misa a un año de la muerte del Papa Francisco: todo el arco político lo recordó en la Basílica de Luján

El jefe de Gabinete Manuel Adorni y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezaron sus respectivas comitivas. El arzobispo de Mendoza llamó a "superar las divisiones que persistieron durante su papado"

21 de abril 2026 · 19:30hs
Misa a un año de la muerte del Papa Francisco: todo el arco político lo recordó en la Basílica de Luján

Dirigentes de todo el arco político nacional se sumaron a la misa por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, que se realizó en la tarde de este martes en la Basílica de Luján.

El arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), llamó a aprender del legado del Sumo Pontífice argentino y a “superar las divisiones que persistieron durante su papado”, tanto en la sociedad como en el propio clero. Y recalcó la posibilidad de que la sociedad se una gracias al acto: “Nos alegra y anima a seguir construyendo juntos una patria de hermanos”.

>> Leer más: Milei recordó al Papa Francisco como "el argentino más importante de la historia"

En la misa se vieron las caras parte del gabinete nacional con su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y también estuvo presente el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Pero las diferencias quedaron de manifiesto en el oficialismo, ya que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, decidió ausentarse a último momento.

Según trascendió, la titular del Senado no quería convalidar “una foto incómoda” junto a Adorni. De todas maneras, anticipó que le dedicará un homenaje al Papa Francisco.

La celebración religiosa se inició pasadas las 17 con un salón colmado. La primera fila de asientos mostró al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; , el ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa de Seguridad, Alejandra Monteoliva, entre otros. También estuvieron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el diputado Gabriel Bornoroni.

En la otra hilera estuvieron el mandatario bonaerense junto con distintos funcionarios, intendentes de la provincia y legisladores, como el senador nacional Wado de Pedro, el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, y la secretaria de Cultura, Florencia Saintout.

Luego de casi una hora, y en medio de fieles que se reunieron en recuerdo de Jorge Bergoglio y que cantaron por él, finalizó la actividad, sin cruces entre representantes libertarios y peronistas.

Noticias relacionadas
El Padre Guilherme Peixoto brindó una show de música electrónica en honor al Papa Francisco. 

Quién es el Padre Guilherme, el sacerdote que convocó a 120 mil personas con electrónica en Buenos Aires

El sacerdote portugués Guilherme Peixoto brindó una show de música electrónica en honor al Papa Francisco. 

El cura DJ Guilherme Peixoto hizo vibrar la Plaza de Mayo con un recital en homenaje al Papa Francisco

El Padre Guilherme, mundialmente conocido como Cura DJ, tocará por primera vez en el país

El Padre Guilherme llegó a Argentina y dará un show gratis en homenaje al Papa Francisco

un tiroteo en un morro de rio de janeiro dejo turistas varados en la cima

Un tiroteo en un morro de Rio de Janeiro dejó turistas varados en la cima

Ver comentarios

Las más leídas

Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Lo último

Misa a un año de la muerte del Papa Francisco: todo el arco político lo recordó en la Basílica de Luján

Misa a un año de la muerte del Papa Francisco: todo el arco político lo recordó en la Basílica de Luján

Darío Herrera, del superclásico a árbitro en la visita de Central a Estudiantes de Río Cuarto

Darío Herrera, del superclásico a árbitro en la visita de Central a Estudiantes de Río Cuarto

Cárcel de Piñero: condenan a 12 años a un recluso que vendía marihuana y cocaína en la prisión

Cárcel de Piñero: condenan a 12 años a un recluso que vendía marihuana y cocaína en la prisión

Rosario frente a una cifra dramática: ya hay 800 personas que duermen en la calle

El relevamiento del gobierno federal ubicó a Santa Fe como la segunda provincia con más personas en situación de calle. En Rosario alertan por el impacto de la crisis y la falta de políticas nacionales.

Rosario frente a una cifra dramática: ya hay 800 personas que duermen en la calle

Por Carina Bazzoni
Trágico accidente en ruta 9: Pascual es un soldado, la emotiva despedida al joven fallecido
La Ciudad

Trágico accidente en ruta 9: "Pascual es un soldado", la emotiva despedida al joven fallecido

Milei anunció el envío de una reforma electoral al Congreso: buscan eliminar las Paso
Política

Milei anunció el envío de una reforma electoral al Congreso: buscan eliminar las Paso

El crimen de Peladito Ramírez: una emboscada por la que piden perpetua para Fran Riquelme

Por Martín Stoianovich
Policiales

El crimen de Peladito Ramírez: una emboscada por la que piden perpetua para Fran Riquelme

Misa a un año de la muerte del Papa Francisco: todo el arco político lo recordó en la Basílica de Luján
Información General

Misa a un año de la muerte del Papa Francisco: todo el arco político lo recordó en la Basílica de Luján

Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó: piden 10 años de prisión
Policiales

Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó: piden 10 años de prisión

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Luis Rubio, un central limitado, pero expeditivo que le dio forma a un Éber Ludueña rústico

Luis Rubio, "un central limitado, pero expeditivo" que le dio forma a un Éber Ludueña rústico

Ovación
Show de goles en el clásico de reserva: Central y Newells jugaron un partidazo 

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Show de goles en el clásico de reserva: Central y Newell's jugaron un partidazo 

Show de goles en el clásico de reserva: Central y Newells jugaron un partidazo 

Show de goles en el clásico de reserva: Central y Newell's jugaron un partidazo 

Fútbol playa: un equipo de Rosario disputará la Copa Libertadores

Fútbol playa: un equipo de Rosario disputará la Copa Libertadores

Provincial busca liquidar la serie ante Deportivo Viedma en la Liga Argentina de Básquet

Provincial busca liquidar la serie ante Deportivo Viedma en la Liga Argentina de Básquet

Policiales
Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó: piden 10 años de prisión
Policiales

Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó: piden 10 años de prisión

El crimen de Peladito Ramírez: una emboscada por la que piden perpetua para Fran Riquelme

El crimen de Peladito Ramírez: una emboscada por la que piden perpetua para Fran Riquelme

Femicidio de Sophia Civarelli: convocan a una manifestación para pedir justicia

Femicidio de Sophia Civarelli: convocan a una manifestación para pedir justicia

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

La Ciudad
Rabinos de Jabad de todo el país se reunieron en Rosario y fueron recibidos por Javkin
La Ciudad

Rabinos de Jabad de todo el país se reunieron en Rosario y fueron recibidos por Javkin

Trágico accidente en ruta 9: Pascual es un soldado, la emotiva despedida al joven fallecido

Trágico accidente en ruta 9: "Pascual es un soldado", la emotiva despedida al joven fallecido

Gustavo Adda dejó Tránsito para asumir como nuevo director de Seguridad Vial

Gustavo Adda dejó Tránsito para asumir como nuevo director de Seguridad Vial

Tan Biónica desafió la lluvia y reunió a cientos de fans en un show sorpresa en Rosario

Tan Biónica desafió la lluvia y reunió a cientos de fans en un show sorpresa en Rosario

Corte de agua en Rosario: el servicio empezó a normalizarse luego de tres días
La Ciudad

Corte de agua en Rosario: el servicio empezó a normalizarse luego de tres días

Minigira de Máximo Kirchner en Santa Fe para preparar el kirchnerismo 2027
Política

Minigira de Máximo Kirchner en Santa Fe para preparar el kirchnerismo 2027

Dormir con la tele prendida engorda: las declaraciones virales de Diego Golombek
Zoom

"Dormir con la tele prendida engorda": las declaraciones virales de Diego Golombek

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

El protocolo antipicadas gana impulso político en el Concejo

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El protocolo antipicadas gana impulso político en el Concejo

Narcóticos Anónimos cumple 30 años en Rosario: distinción en el Concejo
LA CIUDAD

Narcóticos Anónimos cumple 30 años en Rosario: distinción en el Concejo

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos
POLICIALES

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos

Murió uno de los camioneros que habían chocado por la mañana en la ruta 14
La Región

Murió uno de los camioneros que habían chocado por la mañana en la ruta 14

El tiempo en Rosario: un martes con 21º de máxima que arrancaría con lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con 21º de máxima que arrancaría con lluvia

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes
La Ciudad

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino
Información General

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino

Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada
Policiales

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Javkin cruzó al club de defensores de las ruinas y ensalzó la obra pública
La Ciudad

Javkin cruzó al "club de defensores de las ruinas" y ensalzó la obra pública

Newells arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Por Hernán Cabrera
OVACION

Newell's arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Paredes y su futuro con Di María: Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado
Ovación

Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros
POLICIALES

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros

Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos
Policiales

Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos

Llegó a Rosario Arqueros Ya, una plataforma para salvar a los equipos amateurs

Por Fermín Sanchez Duque
Ovación

Llegó a Rosario Arqueros Ya, una plataforma para salvar a los equipos amateurs

Hallaron un cadáver flotando en el río, frente a Náutico Sportivo Avellaneda
POLICIALES

Hallaron un cadáver flotando en el río, frente a Náutico Sportivo Avellaneda