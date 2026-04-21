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Central Córdoba ya tiene nuevo técnico: apostó por un experimentado de la casa

La dirigencia del charrúa confirmó la llegada de un exjugador del club y con gran recorrido como director técnico en el ascenso

21 de abril 2026 · 19:52hs
Sialle será el nuevo entrenador de Central Córdoba.

Sialle será el nuevo entrenador de Central Córdoba.

Se terminó el misterio. Central Córdoba tiene nuevo entrenador y se trata de un viejo conocido de la casa. La entidad de Tabalada anunció este martes la llegada de Armando Sialle (60 años) como nuevo entrenador del primer equipo charrúa.

"Arnaldo Sialle es el elegido para dirigir a nuestro primer equipo. De último paso por Flandria, también dirigió clubes como Talleres y Olimpo, entre otros. Además, siendo jugador, Cacho vistió nuestra gloriosa camiseta entre 1993/94", con estas palabras lo presentó la institución charrúa.

El flamante entrenador será presentado al plantel el jueves, a las 8.30, en el Gabino Sosa.

El nuevo DT tendrá mucho trabajo por hacer tras un mal inicio de año con la dupla técnica integrada por Daniel Teglia y Diego Acoglanis.

Uno de los candidatos era Horacio Vailatti, pero el arribo del entrenador pentacampeón de la Liga Casildense con Belgrano de Arequito no prosperó. Tampoco la opción del ex Newell's Diego Osella.

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Central Córdoba arrancó mal el torneo

Para la presente temporada llegaron cerca de 15 refuerzos al plantel de Teglia y Acoglanis, los resultados no llegaron. Las producciones fueron pobres y en la séptima fecha, tras la igualdad ante Luján, la dirigencia decidió despedir a la dupla técnica.

En su lugar convocó al coordinador de inferiores Alejandro Rubinich y a Martín Mustachi como ayudante. Y con técnico interino, el equipo dejó una muy pobre imagen, jugó mal y Centro Español con muy poco se llevó un triunfo en el final del partido el pasado sábado en el Gabino.

El próximo partido charrúa

Por la novena fecha del torneo de la Primera C, Central Córdoba visitará a Sportivo Barracas, el próximo lunes 27 de abril, a las 15.30, en Luján. El árbitro será Valentín Bocaccia. Asistente 1: Diego Ortiz. Asistente 2: Rodrigo Díaz. Cuarto árbitro: Iván Castelu Coca.

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