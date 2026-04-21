Uno de los rivales de Central en la Copa Libertadores no levanta cabeza y se quedó sin entrenador

Francisco Arce dejó de ser el técnico de un Libertad de Paraguay que hasta aquí no sumó puntos en el certamen continental y profundizó su crisis

Enzo Copetti anotó el gol en el triunfo de Central frente a Libertad, en Paraguay.

Francisco Arce le puso punto final a su etapa como técnico de Libertad. Presentó la renuncia y dejó el cargo.

Uno de los equipos rivales de Central en el Grupo H de la Copa Libertadores no atraviesa un buen momento y el malestar por el flaco presente futbolístico quedó en evidencia en la tarde de este martes, luego de que se conociera la salida del entrenador.

El club en cuestión es Libertad de Paraguay , quien se verá obligado a salir en busca de un nuevo técnico tras la renuncia que presentó Francisco Arce , luego de que el equipo guaraní sufriera una dura derrota en el torneo paraguayo.

De esta forma, uno de los rivales del Canalla en el torneo continental potenció su mal presente. Es un hecho que puede incrementar sus problemas o bien encontrar un nuevo rumbo a partir de la asunción del nuevo director técnico.

Libertad había perdido (3-1) en el debut por Copa Libertadores frente a Universidad Central , en Venezuela y una semana después fue el equipo de Jorge Almirón el que le asestó otro duro golpe.

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Cenn Enzo Copetti anotó el gol en el triunfo de Central frente a Libertad, en Paraguay. AP

Sólo que en esa ocasión la victoria canalla (1-0, con gol de Enzo Copetti) fue en cancha de Libertad. Por eso, hoy es el peor equipo del grupo, ya que no pudo sumar puntos.

Universidad Central primero y Central después

Pero más allá de la caída ante Central en La Huerta, Libertad volvió a perder (3-0), en este caso por el torneo local, frente a Rubio Ñu, que venía de cuatro derrotas consecutivas.

El próximo partido de Libertad por la Copa Libertadores será el martes 28 de abril, a las 19, nuevamente en condición de local, frente a Independiente del Valle de Ecuador, mientras que una semana después (el martes 5, a las 19) Libertad visitará el Gigante de Arroyito, por la cuarta fecha.