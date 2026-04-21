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Trágico accidente en ruta 9: "Pascual es un soldado", la emotiva despedida al joven fallecido

Un grupo de militantes sociales viajaba a Buenos Aires para participar de una actividad nacional, pero volcaron a la altura de Ramallo

21 de abril 2026 · 17:53hs
Trágico accidente en ruta 9: Pascual es un soldado, la emotiva despedida al joven fallecido

El movimiento de Trabajadores Excluidos de Rosario despidió con un emotivo mensaje a Pascual Giménez, un joven militante y víctima fatal del accidente en la ruta 9 de este martes. El auto donde viajaba el rosarino y otras cuatro mujeres, que terminaron heridas, volcó a la altura de Ramallo.

El grupo integrante del Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep) se dirigía hacia Buenos Aires para participar de una actividad gremial. Si bien aún resta definir las causas para el despiste y posterior vuelco, Pascual Giménez fue el único fallecido. Las cuatro mujeres, de entre 28 y 56 años, fueron trasladadas al Hospital de San Nicolás.

La noticia conmocionó a la organización social y sus distintas ramas territoriales, que horas más tarde de conocerse el trágico hecho, despidieron a Giménez, de 33 años.

La despedida de Vientos de Libertad

En un posteo en el que expresan dolor en el alma cada vez que Utep y el grupo Vientos de Libertad del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) tienen que despedir a uno de sus integrantes.

Además, relataron quién y cómo era Giménez: “A Pascual lo conocimos hace algunos años desesperanzado, roto como llegan muchos de nuestros pibes y pibas. El movimiento lo rescató y la vida de él empezó a tener otro color, otro sentido. Pascual es un soldado de nuestra patria”.

“Hoy te despedimos con mucha tristeza, pero con la convicción intacta de que a tu ejemplo tenemos que multiplicarlo”, sostuvo Vientos de Libertad en su cuenta de Instagram.

Por último, recordaron “la alegría y el ímpetu” con la cual Pascual Giménez participaba en cada debate o trabajo. “Vamos a trabajar por los y las nadie, quienes aún no llegaron. Hasta la victoria siempre, Pascu”, cerró el grupo.

Cómo fue el siniestro vial

Por causas que no se pudieron establecer hasta el momento, la conductora perdió el control del auto, se despistó y volcó a la altura del kilómetro 221 de la ruta 9. Como consecuencia de eso, Giménez falleció en forma instantánea.

Las mujeres, en tanto, sufrieron heridas de distinta consideración y fueron trasladadas al Hospital de San Nicolás. Según fuentes policiales, Agustina F, de 28 años, oriunda de Santa Fe, manejaba el auto. Junto a la mujer iban Marta A, de 54, y María Rosa S, de 56, ambas domiciliadas en Santa Fe Capital; y Graciela Z, de 37, los dos de Rosario.

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