Trágico accidente en ruta 9: "Pascual es un soldado", la emotiva despedida al joven fallecido

Un grupo de militantes sociales viajaba a Buenos Aires para participar de una actividad nacional, pero volcaron a la altura de Ramallo

El movimiento de Trabajadores Excluidos de Rosario despidió con un emotivo mensaje a Pascual Giménez, un joven militante y víctima fatal del accidente en la ruta 9 de este martes . El auto donde viajaba el rosarino y otras cuatro mujeres, que terminaron heridas, volcó a la altura de Ramallo.

El grupo integrante del Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep) se dirigía hacia Buenos Aires para participar de una actividad gremial. Si bien aún resta definir las causas para el despiste y posterior vuelco, Pascual Giménez fue el único fallecido. Las cuatro mujeres, de entre 28 y 56 años, fueron trasladadas al Hospital de San Nicolás.

La noticia conmocionó a la organización social y sus distintas ramas territoriales, que horas más tarde de conocerse el trágico hecho, despidieron a Giménez, de 33 años.

En un posteo en el que expresan dolor en el alma cada vez que Utep y el grupo Vientos de Libertad del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) tienen que despedir a uno de sus integrantes.

Además, relataron quién y cómo era Giménez: “A Pascual lo conocimos hace algunos años desesperanzado, roto como llegan muchos de nuestros pibes y pibas. El movimiento lo rescató y la vida de él empezó a tener otro color, otro sentido. Pascual es un soldado de nuestra patria”.

“Hoy te despedimos con mucha tristeza, pero con la convicción intacta de que a tu ejemplo tenemos que multiplicarlo”, sostuvo Vientos de Libertad en su cuenta de Instagram.

Por último, recordaron “la alegría y el ímpetu” con la cual Pascual Giménez participaba en cada debate o trabajo. “Vamos a trabajar por los y las nadie, quienes aún no llegaron. Hasta la victoria siempre, Pascu”, cerró el grupo.

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Cómo fue el siniestro vial

Por causas que no se pudieron establecer hasta el momento, la conductora perdió el control del auto, se despistó y volcó a la altura del kilómetro 221 de la ruta 9. Como consecuencia de eso, Giménez falleció en forma instantánea.

Las mujeres, en tanto, sufrieron heridas de distinta consideración y fueron trasladadas al Hospital de San Nicolás. Según fuentes policiales, Agustina F, de 28 años, oriunda de Santa Fe, manejaba el auto. Junto a la mujer iban Marta A, de 54, y María Rosa S, de 56, ambas domiciliadas en Santa Fe Capital; y Graciela Z, de 37, los dos de Rosario.