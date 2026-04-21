Industria y comercio: caen las expectativas de actividad y empleo

El Indec difundió las encuestas de tendencias de negocios de los sectores manufacturero y supermercadista. Los índices de confianza son negativos. Tendencia negativa sobre los puestos de trabajo

El Indec dio a conocer los resultados de la encuesta de tendencias de negocios del sector supermercadista.

La confianza de industriales y supermercadistas, clave en la actividad del mercado interno, se deteriora en la comparación interanual. Así lo revelaron los índices que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para ambos sectores. En el primer caso, se registró un indicador negativo de 18,3 %. En el segundo, de 6,2 %. El resultado difundido por el organismo de estadística revela una mayoría de respuestas pesimistas ante las preguntas sobre niveles de producción, ventas, stocks y empleo, entre otras.

La Encuesta de Tendencia de Negocios sobre la industria manufacturera muestra que el sector atraviesa una profunda crisis y que las expectativas de los empresarios para los próximos meses lejos está de mejorar.

La baja demanda interna y la competencia de productos siguen siendo los principales problemas del sector, pero también ganaron relevancia la escasez de materia prima y la incertidumbre económica.

En la encuesta que publicó el Indec se reflejan las perspectivas de los industriales para el período abril-junio. Solo el 15,1 % de los encuestados prevé incrementar el volumen de producción en el corto plazo, un porcentaje que disminuyó en comparación con los dos meses anteriores.

Con un 54 % de utilización de capacidad instalada en el primer bimestre, nuevo mínimo desde la crisis de 2002, apenas el 3,7 % de los industriales evalúa contratar más trabajadores.

Se trata del peor número desde octubre de 2025, cuando solo el 3,4 % calculaba un aumento del empleo, en medio de las elecciones legislativas.

También empeoraron las expectativas para la demanda interna y las exportaciones. Pero uno de los datos más destacables fue el recalentamiento de las previsiones inflacionarias; el 38,2 % espera que los precios aumenten de acá a junio, el número más alto desde que el Indec inició los registros en enero de 2025.

Demanda insuficiente

Para el 52,5 % de los empresarios, la demanda interna insuficiente sigue siendo el factor que más limita la producción, una cifra muy similar a la de la encuesta anterior. Detrás le siguió, en orden de importancia, la competencia de productos importados , con un 11,5 %.

Pero las preocupaciones que más crecieron entre mediciones figuran la incertidumbre económica, del 6,3 % al 7,2 %, y la escasez de materias primas e insumos, del 4,2 % al 4,7 %.

Si bien el panorama es sombrío, hubo algunas respuestas positivas. Respecto de la encuesta previa, fueron más los empresarios que consideran al nivel actual de pedidos y al nivel actual de exportaciones “por encima de lo normal”.

Pesimismo comercial

El pesimismo también se afinca entre los supermercadistas, autoservicistas y comericantes mayoristas. El Indicador de confianza empresarial (ICE) del sector fue de -6,2 % en el mes de marzo y volvió a niveles cercanos a septiembre de 2025. Dentro de las mayores preocupaciones de los comerciantes del sector se encuentra la demanda insuficiente, el costo de financiamiento, y la competencia con el propio sector.

La percepción del presente comercial es mayoritariamente negativa: 37,3 % lo califica de mala, un 57,3 % como normal, y solo un 5,3 % como buena. El balance dio -32 %, lo que refleja que el sector viene de un mes de marzo muy difícil.

Ante la pregunta sobre cómo creen que evolucionará su situación comercial en los próximos tres meses, predominan las respuestas que dan cuenta de estabilidad, con un sesgo levemente positivo. Para el 69,9 % permanecerá igual, para el 16 % mejorará y para el 14,7 % empeorará.

En cuanto al volumen de pedidos realizados a proveedores. La gran mayoría de los supermercados y mayoristas planea mantener o reducir sus pedidos: para el 74,7 % no variará: 74,7 % (tres de cada cuatro empresas mantendrán su nivel de compras actual), para el 24 % disminuirá, y solo el 1,3 % aumentará.

Empleo cero

Sobre las expectativas en relación al número de personas empleadas para el trimestre abril-junio de 2026, los datos reflejan una postura de estancamiento con una clara tendencia a la baja en la dotación de personal.

Ningún empresario entrevistado prevé incrementar los puestos de trabajo, el 76 % planea mantener su plantilla actual y el 24 % reducir su plantilla.