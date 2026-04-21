La Capital | Economía

Industria y comercio: caen las expectativas de actividad y empleo

El Indec difundió las encuestas de tendencias de negocios de los sectores manufacturero y supermercadista. Los índices de confianza son negativos. Tendencia negativa sobre los puestos de trabajo

21 de abril 2026 · 20:48hs
El Indec dio a conocer los resultados de la encuesta de tendencias de negocios del sector supermercadista.

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

El Indec dio a conocer los resultados de la encuesta de tendencias de negocios del sector supermercadista.

La confianza de industriales y supermercadistas, clave en la actividad del mercado interno, se deteriora en la comparación interanual. Así lo revelaron los índices que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para ambos sectores. En el primer caso, se registró un indicador negativo de 18,3 %. En el segundo, de 6,2 %. El resultado difundido por el organismo de estadística revela una mayoría de respuestas pesimistas ante las preguntas sobre niveles de producción, ventas, stocks y empleo, entre otras.

La Encuesta de Tendencia de Negocios sobre la industria manufacturera muestra que el sector atraviesa una profunda crisis y que las expectativas de los empresarios para los próximos meses lejos está de mejorar.

La baja demanda interna y la competencia de productos siguen siendo los principales problemas del sector, pero también ganaron relevancia la escasez de materia prima y la incertidumbre económica.

Caída de producción

En la encuesta que publicó el Indec se reflejan las perspectivas de los industriales para el período abril-junio. Solo el 15,1 % de los encuestados prevé incrementar el volumen de producción en el corto plazo, un porcentaje que disminuyó en comparación con los dos meses anteriores.

Con un 54 % de utilización de capacidad instalada en el primer bimestre, nuevo mínimo desde la crisis de 2002, apenas el 3,7 % de los industriales evalúa contratar más trabajadores.

Se trata del peor número desde octubre de 2025, cuando solo el 3,4 % calculaba un aumento del empleo, en medio de las elecciones legislativas.

También empeoraron las expectativas para la demanda interna y las exportaciones. Pero uno de los datos más destacables fue el recalentamiento de las previsiones inflacionarias; el 38,2 % espera que los precios aumenten de acá a junio, el número más alto desde que el Indec inició los registros en enero de 2025.

Demanda insuficiente

Para el 52,5 % de los empresarios, la demanda interna insuficiente sigue siendo el factor que más limita la producción, una cifra muy similar a la de la encuesta anterior. Detrás le siguió, en orden de importancia, la competencia de productos importados , con un 11,5 %.

Pero las preocupaciones que más crecieron entre mediciones figuran la incertidumbre económica, del 6,3 % al 7,2 %, y la escasez de materias primas e insumos, del 4,2 % al 4,7 %.

Si bien el panorama es sombrío, hubo algunas respuestas positivas. Respecto de la encuesta previa, fueron más los empresarios que consideran al nivel actual de pedidos y al nivel actual de exportaciones “por encima de lo normal”.

Pesimismo comercial

El pesimismo también se afinca entre los supermercadistas, autoservicistas y comericantes mayoristas. El Indicador de confianza empresarial (ICE) del sector fue de -6,2 % en el mes de marzo y volvió a niveles cercanos a septiembre de 2025. Dentro de las mayores preocupaciones de los comerciantes del sector se encuentra la demanda insuficiente, el costo de financiamiento, y la competencia con el propio sector.

La percepción del presente comercial es mayoritariamente negativa: 37,3 % lo califica de mala, un 57,3 % como normal, y solo un 5,3 % como buena. El balance dio -32 %, lo que refleja que el sector viene de un mes de marzo muy difícil.

Ante la pregunta sobre cómo creen que evolucionará su situación comercial en los próximos tres meses, predominan las respuestas que dan cuenta de estabilidad, con un sesgo levemente positivo. Para el 69,9 % permanecerá igual, para el 16 % mejorará y para el 14,7 % empeorará.

En cuanto al volumen de pedidos realizados a proveedores. La gran mayoría de los supermercados y mayoristas planea mantener o reducir sus pedidos: para el 74,7 % no variará: 74,7 % (tres de cada cuatro empresas mantendrán su nivel de compras actual), para el 24 % disminuirá, y solo el 1,3 % aumentará.

Empleo cero

Sobre las expectativas en relación al número de personas empleadas para el trimestre abril-junio de 2026, los datos reflejan una postura de estancamiento con una clara tendencia a la baja en la dotación de personal.

Ningún empresario entrevistado prevé incrementar los puestos de trabajo, el 76 % planea mantener su plantilla actual y el 24 % reducir su plantilla.

Noticias relacionadas
La crisis impacta en el consumo de servicios públicos en Santa Fe. El transporte de pasajeros es uno de los rubros que más cayó.

El consumo de servicios públicos cayó 7,1 % en Santa Fe durante enero

El Inti fue creado en 1957 y cumple un rol clave en la articulación entre el sistema científico-tecnológico y el sector productivo.

Crece la preocupación en el Inti por el ajuste de 1.400 puestos de trabajo

Consumo on line. La edición 2026 del Hot Sale se realizará el 13 y 14 de mayo.

Consumo on line en alza: el Hot Sale 2026 calienta motores

La industria y el comercio continúan liderando la pérdida de empleo, en línea con la contracción de la actividad en esas ramas.

El empleo formal lleva 9 meses de caída y el salario mínimo se redujo un 39%

Ver comentarios

Las más leídas

Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Lo último

En la misa por Francisco, la Iglesia fustigó con dureza a la política

En la misa por Francisco, la Iglesia fustigó con dureza a la política

La Región Centro creció en 2025 por debajo del promedio nacional

La Región Centro creció en 2025 por debajo del promedio nacional

Rosario, a tres horas de la F1: todos los detalles de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

Rosario, a tres horas de la F1: todos los detalles de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó: piden 10 años de prisión

El acusado comenzó a ser juzgado esta semana en Rosario por una seguidilla de hechos ocurridos en apenas cuatro días
Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó: piden 10 años de prisión
Rosario frente a una cifra dramática: ya hay 800 personas que duermen en la calle

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Rosario frente a una cifra dramática: ya hay 800 personas que duermen en la calle

Milei anunció el envío de una reforma electoral al Congreso: buscan eliminar las Paso
Política

Milei anunció el envío de una reforma electoral al Congreso: buscan eliminar las Paso

La emotiva despedida luego del trágico accidente en ruta 9: Pascual es un soldado
La Ciudad

La emotiva despedida luego del trágico accidente en ruta 9: "Pascual es un soldado"

Piden perpetua para Fran Riquelme por el crimen de Peladito Ramírez

Por Martín Stoianovich
Policiales

Piden perpetua para Fran Riquelme por el crimen de Peladito Ramírez

En la misa por Francisco, la Iglesia fustigó con dureza a la política
Información General

En la misa por Francisco, la Iglesia fustigó con dureza a la política

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Luis Rubio, un central limitado, pero expeditivo que le dio a Éber Ludueña

Luis Rubio, "un central limitado, pero expeditivo" que le dio a Éber Ludueña

Ovación
La selección U17 femenina de básquet está lista para defender el título

Por Carlos Durhand
Ovación

La selección U17 femenina de básquet está lista para defender el título

La selección U17 femenina de básquet está lista para defender el título

La selección U17 femenina de básquet está lista para defender el título

Tenis: una actividad intensa con campeonatos de relevancia

Tenis: una actividad intensa con campeonatos de relevancia

Uno de los rivales de Central en la Copa Libertadores no levanta cabeza y se quedó sin entrenador

Uno de los rivales de Central en la Copa Libertadores no levanta cabeza y se quedó sin entrenador

Policiales
Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó: piden 10 años de prisión
Policiales

Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó: piden 10 años de prisión

Piden perpetua para Fran Riquelme por el crimen de Peladito Ramírez

Piden perpetua para Fran Riquelme por el crimen de Peladito Ramírez

Femicidio de Sophia Civarelli: convocan a una manifestación para pedir justicia

Femicidio de Sophia Civarelli: convocan a una manifestación para pedir justicia

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

La Ciudad
Rabinos de Jabad de todo el país se reunieron en Rosario y fueron recibidos por Javkin
La Ciudad

Rabinos de Jabad de todo el país se reunieron en Rosario y fueron recibidos por Javkin

La emotiva despedida luego del trágico accidente en ruta 9: Pascual es un soldado

La emotiva despedida luego del trágico accidente en ruta 9: "Pascual es un soldado"

Gustavo Adda dejó Tránsito para asumir como nuevo director de Seguridad Vial

Gustavo Adda dejó Tránsito para asumir como nuevo director de Seguridad Vial

Tan Biónica desafió la lluvia y reunió a cientos de fans en un show sorpresa en Rosario

Tan Biónica desafió la lluvia y reunió a cientos de fans en un show sorpresa en Rosario

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo
LA REGION

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Milei recordó al Papa Francisco como el argentino más importante
Política

Milei recordó al Papa Francisco como "el argentino más importante"

Constructores privados también cuestionan al club de defensores de las ruinas
La Ciudad

Constructores privados también cuestionan al "club de defensores de las ruinas"

El norte provincial, golpeado por las lluvias: cayeron más de 200 mm en pocas horas
la region

El norte provincial, golpeado por las lluvias: cayeron más de 200 mm en pocas horas

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª
Policiales

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

Tras las detenciones, Santa Fe sumó 84 falsas amenazas en escuelas en un día
La Ciudad

Tras las detenciones, Santa Fe sumó 84 falsas amenazas en escuelas en un día

Le sacaron la licencia a Santiago Maratea por filmar mientras conducía
Zoom

Le sacaron la licencia a Santiago Maratea por filmar mientras conducía

El suministro de agua empezó a normalizarse en Rosario luego de tres días
La Ciudad

El suministro de agua empezó a normalizarse en Rosario luego de tres días

Minigira de Máximo Kirchner para preparar el kirchnerismo 2027
Política

Minigira de Máximo Kirchner para preparar el kirchnerismo 2027

Dormir con la tele prendida engorda: las declaraciones virales de Diego Golombek
Zoom

"Dormir con la tele prendida engorda": las declaraciones virales de Diego Golombek

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

El protocolo antipicadas gana impulso político en el Concejo

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El protocolo antipicadas gana impulso político en el Concejo

Narcóticos Anónimos cumple 30 años en Rosario: distinción en el Concejo
LA CIUDAD

Narcóticos Anónimos cumple 30 años en Rosario: distinción en el Concejo

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a una jueza
POLICIALES

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a una jueza

Murió uno de los camioneros que habían chocado por la mañana en la ruta 14
La Región

Murió uno de los camioneros que habían chocado por la mañana en la ruta 14

El tiempo en Rosario: un martes con 21º de máxima que arrancaría con lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con 21º de máxima que arrancaría con lluvia

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes
La Ciudad

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino
Información General

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino

Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada
Policiales

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada