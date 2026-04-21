Rabinos de Jabad de todo el país se reunieron en Rosario y fueron recibidos por Javkin El encuentro nacional del movimiento Jabad Lubavitch se realizó durante dos jornadas en la ciudad, con actividades de formación e intercambio entre referentes comunitarios y una visita al Palacio Municipal. 21 de abril 2026 · 18:01hs

Durante dos días, Rosario fue sede de un congreso nacional que reunió a rabinos y líderes comunitarios de distintos puntos del país vinculados al movimiento Jabad Lubavitch. La actividad estuvo centrada en la formación, el intercambio de experiencias y la articulación de estrategias para fortalecer el trabajo en las comunidades judías de la Argentina.

Uno de los momentos más destacados del encuentro fue la visita al Palacio Municipal, donde los participantes mantuvieron una reunión con el intendente Pablo Javkin. El gesto fue valorado por los organizadores como una señal de diálogo y cercanía entre la gestión pública local y las iniciativas comunitarias.

Según señalaron desde la organización, el encuentro dejó un mensaje de unidad y compromiso, con la mirada puesta en seguir consolidando acciones que beneficien a las distintas comunidades del país.

El rabino Shlomó Tawil destacó la importancia de la convocatoria realizada en Rosario y aseguró que “fue muy inspirador analizar y tomar decisiones para el beneficio de la vida judía en todo el país”.

Del congreso participaron rabinos de Tucumán, Bahía Blanca, Resistencia, La Plata, Córdoba y Rosario. También estuvo presente el rabino Tzvi Grunblatt, de Buenos Aires, director y responsable de Jabad Lubavitch Argentina. “Todo esto se realiza en el espíritu y enseñanzas del Rebe de Lubavitch, del que los rabinos somos sus emisarios”, expresó Tawil.