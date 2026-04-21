Rabinos de Jabad de todo el país se reunieron en Rosario y fueron recibidos por Javkin

La Ciudad
Corte de agua en Rosario: el servicio empezó a normalizarse luego de tres días
Política
Minigira de Máximo Kirchner en Santa Fe para preparar el kirchnerismo 2027
Zoom
"Dormir con la tele prendida engorda": las declaraciones virales de Diego Golombek
La Ciudad
Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC
La Ciudad
El protocolo antipicadas gana impulso político en el Concejo
LA CIUDAD
Narcóticos Anónimos cumple 30 años en Rosario: distinción en el Concejo
POLICIALES
Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos
La Región
Murió uno de los camioneros que habían chocado por la mañana en la ruta 14
La Ciudad
El tiempo en Rosario: un martes con 21º de máxima que arrancaría con lluvia
La Ciudad
Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes
Información General
Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino
La Ciudad
Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario
Policiales
Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada
La Ciudad
Javkin cruzó al "club de defensores de las ruinas" y ensalzó la obra pública
OVACION
Newell's arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto
Ovación
Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"
POLICIALES
Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros
Policiales
Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos
Ovación
Llegó a Rosario Arqueros Ya, una plataforma para salvar a los equipos amateurs
POLICIALES
Hallaron un cadáver flotando en el río, frente a Náutico Sportivo Avellaneda