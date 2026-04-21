Tan Biónica desafió la lluvia y reunió a cientos de fans en un show sorpresa en Rosario

"Paraguas biónico, paraguas biónico" , gritaba un vendedor ambulante ubicado en la entrada del Centro Cultural Fontarrosa . En la explanada del espacio público se agolparon este martes más de 300 personas a la espera de la salida de "Chano" Charpentier , el líder de la banda Tan Biónica . El grupo musical llegó a Rosario de sorpresa, y solo anunciándolo a través de sus redes sociales lograron que cientos de rosarinos se desplacen al microcentro, a pesar de la molesta llovizna que protagonizó la tarde en la ciudad. Finalmente, dieron un concierto express —duró solo dos canciones— e hicieron un gran anuncio: se presentarán el 5 de diciembre próximo en el show Estadio Marcelo Bielsa de Newell's.

"Trabajo en la Bolsa (de Comercio de Rosario), vi la historia de Chano y tuve que salir corriendo: aproveché que no me había tomado mi hora de almuerzo y vine", expresó Lucía en conversación con La Capital en el frente del Fontanarrosa. La joven profesional tiene 25 años y es fan de Tan Biónica desde los 10, más de una década y media escuchando a Chano cantar.

Así como Lucía, a la esquina de San Martín y San Juan llegaron rosarinos de todas las edades y de todos los puntos de la ciudad: estudiantes que se fueron apurados de sus respectivas facultades, trabajadores que se escaparon de sus oficinas o lugares de trabajo, madres y padres que llegaron con sus hijos y vecinos del microcentro que, a pesar del día nublado y lluvioso, dejaron la comodidad de sus casas para escuchar, aunque sea un rato, a Tan Biónica. El recital comenzó pasadas las 15 , en plena jornada laboral de este martes.

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En un escenario improvisado en la explanada del Fontanarrosa, compuesto por un par de micrófonos, una guitarra y un parlante, se presentó la banda entera: Chano y Bambi Charpentier, Diego Lichtenstein y Sebastián Seoane. Tocaron "Ella" y "Arruinarse", dos de sus mayores hits, e hicieron un anuncio con una pancarta manuscrita por el propio líder del grupo porteño y así como llegaron, sin aviso, se fueron.

Un aviso sorpresa que convocó a fans de todas las edades y de todos los puntos de la ciudad

"¡Cómo me gusta venir a Rosario!", fue el sorpresivo posteo de Chano en la red social X, ex Twitter, pasadas las 13. Minutos después, compartió una foto de la explanada del Fontarrosa en una historia de Instagram, todavía empapada por la lluvia que azotó la ciudad durante toda la primera parte del martes. La imagen fue acompañada por un video de la banda completa anunciando que en "un rato" se darían "una vuelta" por el Centro Cultural Fontarrosa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CHANOTB/status/2046625114578362510&partner=&hide_thread=false Como me gusta venir a Rosario ! — CHANO (@CHANOTB) April 21, 2026

El efecto fue instantáneo: apenas el cantante anunció su presencia en la ciudad los fans se comenzaron a acercar al Fontanarrosa, sin saber exactamente a qué hora tocaría la banda porteña. Pasadas las 14, la gente llegaba corriendo y se formaba en el frente del centro cultural, ansiosa de escuchar al cantante porteño. Ni la llovizna ni el viento detuvieron a los rosarinos fans de Chano. Cuando el grupo musical terminó de tocar, la gente seguía llegando e incluso fue a esperar que saliera el auto que llevaba a los integrantes de Tan Biónica de un estacionamiento céntrico.

"Estaba en la Siberia, en plena clase, pero vi la publicación (de Chano) y me fui, es que yo los amo. Me tomé el 132 volando y me dejó en la esquina", le confesó Maite, alumna de la Facultad de Música, a La Capital. La estudiante llegó sin paraguas y se refugió de la llovizna bajo una campera impermeable con capucha.

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En esa misma línea, un grupito de alumnos de la Facultad de Derecho se escapó de una clase de Penal I para ver a su ídolo. "Yo sabía que él había hecho lo mismo en Córdoba: dijo que estaba en la ciudad y acto seguido tocó de sorpresa", expresó Sofía, estudiante universitaria, sobre lo que ocurrió recientemente en la ciudad mediterránea, donde la banda terminó anunciando su presentación en el Monumental de Alta Córdoba, el estadio de Instituto, el 14 de noviembre.

El amor por Tan Biónica llegó a familias enteras. Este es el caso de Jessica y Merlina, madre e hija fans de Chano y de la banda entera. "Lo fuimos a ver todas las veces que vino a Rosario, primero se hizo fanática mi hija y me contagió a mí", le dijo la mamá a este diario. "Desde los ocho años que lo escucho, ni loca me lo perdía", completó su hija. Las dos vestían pilotines de Rosario Central.

chano auto Una vez terminado el show express, la gente siguió llegando y esperaron que salga el auto de Chano

Concierto exprés y gran anuncio

"Ella tiene un look, tiene un look", comenzó a cantar Chano "Ella", uno de los hits de Tan Biónica, del disco Obsesionario. Previo a iniciar a cantar, pasadas las 15, el cantante se acercó directamente al público, dio abrazos y tomó de las manos a varios fans. El clima gris obligó a Charpentier a usar buzo y chaleco inflable, ambos de color negro.

"Escribí algo a mano, se los voy a mostrar ahora", expresó el líder de Tan Biónica, luego de terminar de cantar el primer tema. Sin mediar palabra, abrió frente al público un afiche de color blanco.

tan bionica cartel Con una pancarta manuscrita, anunciaron su show en Newell's Foto: gentileza Municipalidad de Rosario

"Tan Biónica, 5 de diciembre, Estadio Newell's", rezaba la pancarta escrita a mano que mostró Chano este martes en el Centro Cultural Fontanarrosa. El anuncio causó sensación en el grupo de rosarinos que dieron el presente en la esquina de San Martín y San Juan.

El concierto en Rosario se ofrecerá en el marco de la gira El Regreso, y la publicación del disco homónimo. Tan Biónica ya anunció fechas en Buenos Aires, La Plata y Córdoba.

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