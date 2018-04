Es de acá, pero trabaja allá. El pasado de Juan Pablo Fiorenza era Central. Pero un día buscó progresar y crecer como profesional. Por eso no dudó en renunciar al club de sus amores para emigrar cuando le salió la chance. Y en menos de un año se erigió en el jefe del servicio de kinesiología de Atlético Paranaense, el rival de la Lepra mañana en la Copa Sudamericana. "Newell's se encontrará con un equipo muy fuerte", tiró de entrada en contacto con Ovación. "Haremos todo lo posible para ganar y dejarlo afuera", acotó el licenciado. También destacó las modernas instalaciones que tiene Paranaense y además dijo que está "en un club de primer nivel".

¿Cómo es Atlético Paranaense?

Cuenta con una estructura muy grande. Me atrevo a decir que muy pocas instituciones tienen las comodidades que hay acá. Es un placer ser parte de Atlético Paranaense. Contamos con un estadio que está cubierto y tiene césped sintético, aprobado por Fifa. España utilizó de base nuestras instalaciones en el Mundial 2014.

¿Qué tiene de distinto que ponés énfasis en la estructura?

Haber trabajado en Central me permitió conocer a todas las canchas del país. Sinceramente Atlético Paranaense cuenta con instalaciones espléndidas. Tiene un centro de entrenamiento a full con atención incluida, donde además viven chicos de 14 a 19 años. Es más, jugadores profesionales viven ahí. Hay gimnasios, piletas con agua fría y caliente, campos de juegos de primer nivel, comedor comunitario donde el personal del club, planteles de todas divisiones y cuerpo técnico profesional conviven y comparten a diario la mesa.

¿Cómo es la convivencia entre los distintos rangos porque no es habitual que el plantel profesional comparta cosas con los chicos o el personal?

Pero acá sí y se puede hacer tranquilamente porque esto es fútbol. La idea del club es integrar todas las áreas. Que todos se sientan importantes porque lo son desde sus respectivas funciones. Sinceramente la convivencia es excepcional. A los empleados se los llama por sus nombres y cada jugador de primera muestra mucho respeto por el juvenil o la persona que tenga enfrente. El respeto es uno de los valores que predomina en este club.

¿Es verdad que una empresa externa está encargada de aplicar la parte médica al club?

Sí, el club tiene contratada a la empresa americana Exos, que en nuestro país es conocida por el trabajo que hizo en Los Pumas.

¿Cómo es trabajar con

el jugador brasileño?

Y... es diferente al argentino.

¿En qué sentido?

No es de llegar mucho antes a las prácticas o quedarse después de hora. No comparte el vestuario como se acostumbra allá.

¿Cómo es Paranaense de local?

Lleva gente porque el estadio tiene capacidad para casi 45 mil personas. Es un ambiente más familiar que de barras. Un equipo que no dramatiza tanto el fútbol. Lo vive con intensidad pero dentro de parámetros racionales.

¿Con qué equipo se

encontrará Newell's?

Con un equipo muy fuerte y con ganas de pasar de ronda. De hecho, armó un buen plantel para afrontar esta copa. Creo que seremos una parada muy dura para Newell's. No hay que dejar de lado que es un equipo brasileño, que intenta siempre jugar. Ojalá todo sea a favor nuestro.

¿Qué clases de jugadores tienen, porque se ve que cuentan con algunos apellidos muy importantes?

Hay una mixtura. Hay juveniles que surgieron de las inferiores y que tienen una muy buena proyección. Y también el club sumó jugadores que están en su última etapa como profesionales para que vuelquen toda su experiencia a los más chicos.

¿Qué te generó cuando te enteraste que jugarían

ante Newell's?

Internamente sabía que uno de los dos de Rosario nos iba a tocar. No sé si por deseo de volver a la ciudad, pero estaba convencido de que iríamos. Es una linda satisfacción y me permitirá mostrarle mis pagos al plantel, ya que siempre le hablo de la ciudad. Tenemos equipo como para dar batalla.

¿El corazón jugará el partido?

Por supuesto. Haremos todo lo posible para dejar afuera a Newell's.

¿Qué representa para

el brasileño jugar con

un equipo argentino?

Acá saben que la llave será muy difícil porque consideran muy fuertes a los equipos argentinos. Lo vivimos en la Libertadores contra San Lorenzo y fue uno de los partidos más complejos que nos tocó en todo el torneo. Lo que pasa es que ellos no están tan acostumbrados a la presión que mete la hincha argentina. Desde ese punto de vista, están impresionados.

¿Les contaste lo que es Rosario cuando se juega el clásico?

Les mostré miles de videos. Le mandé una foto cuando fui al último clásico y no podían entender tanta locura. Les mostraba banderas y quedaron impresionados.

Ahora sólo resta que vengan y lo vean en vivo.

Por supuesto. Percibo que será una linda vivencia para ellos.

¿Qué conocen de Newells'?

Saben todo de Argentina. Pero no sólo acá sino en casi todos los clubes. Acá se ve mucho la Superliga y nos valoran más de lo que imaginamos. Están al tanto de todo. Paranaense sabe todo porque hay gente volcada a eso. No se improvisa. Todo tiene sólidos argumentos.

"Le tengo fe a Central"

"A Central le tocó una llave difícil, pero le tengo mucha fe. Sigo siempre al equipo porque soy hincha y sigo en contacto con los chicos en el club. Tenemos mucha relacion con Turi Brienzo y Javier Marengo. Nos ayudamos mutuamente", destacó Juampi. "A Leo (Fernández) lo conocí el día que jugamos con Belgrano en Córdoba cuando renunció el Chacho. Y me puso muy contento que le hayan dado la chance porque es del club", puntualizó.