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La reserva de Newell's venció al puntero, sigue trepando y se mete en la pelea

Los pibes de Newell's le ganaron 2 a 0 a Quilmes, el líder de su zona, con goles de Thomás Ríos y Blas Benedetto, y se metieron en puestos de clasificación

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

12 de mayo 2026 · 20:45hs
Los dirigidos por Lucas Bernardi consiguieron una importante victoria ante un rival encumbrado en su zona.

CANOB

Los dirigidos por Lucas Bernardi consiguieron una importante victoria ante un rival encumbrado en su zona.
La reserva de Newells venció al puntero, sigue trepando y se mete en la pelea

Mientras el plantel de Newell's de primera división atraviesa su período de licencia tras el final de la fase de grupos del Apertura, otra vez fuera de todo, los pibes rojinegros siguen levantando las banderas del protagonismo en el torneo de reserva.

En la tarde de este martes superó al puntero de su zona y va ganando cada vez más credenciales para seguir haciendo camino en este certamen.

El conjunto conducido por Lucas Bernardi le ganó 2 a 0 a Quilmes, con goles de Thomas Ríos y Blas Benedetto, y continúa exhibiendo señales positivas convincentes y confiables, que si las respeta y las mantiene seguramente lo colocarán en la próxima instancia del campeonato.

>>Leer más: Las agrupaciones opositoras piden suspensión provisoria para exdirigentes de Newell's

Newell's escala en reserva

Este cotejo perteneció a la fecha 13º del torneo Proyección y se disputó en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa.

Este triunfazo, de carácter motivador, empezó a tomar forma con un tanto, a los 28’ del primer tiempo de Ríos, después una gran jugada entrando al área por derecha de Sebastián Montero, y un efectivo cabezazo para que la Lepra se ponga arriba en el marcador.

En tanto, empezó a tomar cifras definitivas a los 25’ del complemento, a través de una gran contra de Blas Benedetto, quien estampó un 2 a 0, que dilató hasta tarde los festejos en el predio de Bella Vista.

El extremo Blas Benedetto, había ingresado justamente por Ríos, el otro autor de la primera conquista, a los 13’ del complemento.

>>Leer más: Newell's: el informe de la anterior Comisión Fiscalizadora de cara a la asamblea

Newell's, cada vez más metido

Con esta victoria trascendente, por la ubicación en la tabla del rival de turno, la reserva rojinegra quedó situada 4º en la zona B, con 26 puntos, producto de 8 triunfos, 2 empates y 3 derrotas.

Esta importante colecta de unidades le permitió seguir ganando confianza, trepando en la tabla, y alcanzar el lote de los que estarían pasando de ronda.

Vale recordar que en reserva se usa un sistema de disputa distinto a la primera, y en esta categoría sacan boleto los primeros cuatro de cada grupo.

Con esta presentación logró batir uno de los de arriba y, de esa manera, Quilmes, líder del grupo B, que se quedó con las manos vacías en la visita a Rosario, y continúa con 27 puntos, por 8 victorias, 3 igualdades, y 2 caídas.

Por lo visto hasta ahora en esa zona, además de Newell's y Quilmes, batallarán para poder obtener los pasajes a la siguiente ronda Boca, Lanús, Defensa y Justicia, y también Independiente.

Al menos eso es lo que está mostrando y prometiendo hasta ahora con guiños de complicidad y expectativas el torneo de esta categoría.

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Los pibes leprosos, conducidos por Bernardi, formaron con Francisco Sciarini; Gino Barrio (Juan Blas Saman), Lucas Baños, Néstor Boretto, y Felipe Calderone; Tomás Viola (Gino Podestá), Alan Mereles, y Sebastián Montero (Gino Mutti); Mateo Villalba (Jeremías Morales), Joaquín Amadío, y Thomás Ríos (Blas Benedetto).

>>Leer más: Newell's: la lista de los futbolistas que no continuarán en el Parque se podría extender

Newell's y tres puntos de oro

Estos tres puntos cosechados en rodeo propio le llenan el tanque de motivaciones de cara al tramo definitorio del campeonato.

El equipo leproso viene con buenos resultados como válidos y principales avales de sus ambiciones en el torneo, y desde esa plataforma intentará extender su paso en esta división tan importante, el escenario previo a la primera, donde se verifican los primeros grandes desafíos para los jugadores que van acercándose a primera.

Esta situación plantea un evidente y marcado contrapunto con la máxima categoría rojinegra, donde otra vez quedó fuera de todo muy temprano en el Apertura.

Ese contraste queda expuesto ante una acuciante realidad futbolística de Newell’s, en la que hace más de 10 años, que pelea en serio y hasta instancias finales los certámenes que disputa.

El desafío ahora pasa por volver a generar jugadores desde abajo que puedan sostener y apuntalar este objetivo, y que sepan respetar los lineamientos y la esencia de las ambiciones naturales en un club cuya historia indica que los pibes siempre indican el camino correcto.

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