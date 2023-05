Newell's-Santos será televisado solamente por DirecTV

Hasta el momento, la televisación de los encuentros de Copa Sudamericana fueron por DirecTV pero el mismo día de los partidos ya jugados se anunció que también se transmitían en un canal de Flow. Sin embargo, todo parece indicar que esta vez no será así. Y que los que no concurran al Coloso Marcelo Bielsa para ver desde las 21.30 Newell's v. Santos, no tendrán la ocasión de verlo en directo por TV si es que no cuenta con el primero de los servicios nombrados.