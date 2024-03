Newell's sacó un empate con sabor a poco, en una noche de estados alterados

La Lepra necesitaba volver al triunfo pero no pudo, en un contexto de mucha bronca de los hinchas que asistieron al Coloso.

Newell’s empató y el 2 a 2 sirve poco de consuelo. Se rescata las ganas y el esfuerzo, pero que no resultaron suficientes para volver a la victoria. Apenas para interrumpir las tres derrotas seguidas, la última lacerante, ante Central, a tal punto que estando en desventaja frente a San Lorenzo, con un primer gol del Ciclón que se discutió por una supuesta infracción de Bareiro a Velázquez, y una persona que desde un ultraliviano arrojo volantes en alusión al clásico, estalló el enojo a un nivel tal que hubo incidentes, represión de la policía y agresión a los periodistas. En ese contexto complejo, el conjunto de Mauricio Larriera llegó a la igualdad, aunque no pudo lograr ese ansiado triunfo que le permitiera quedar entre los cuatro mejores de la zona B. Más allá de las ganas, quedó en deuda, contra un conjunto de Boedo que solo una vez ganó en el torneo.

De tanto en tanto, San Lorenzo avanzaba. Leguizamón encaraba y no había que descuidarse. Méndez llegó a cerrarlo justo después de que el atacante se le fue a Velázquez.

El uruguayo era protagonista, en un área y en otra. La entrega y actitud del lateral derecho le merecieron la ovación de todos. Y tan determinante fue su desempeño que inició la jugada del gol de la apertura. Se fue por derecha, enganchó ante Braida y se la sirvió para el cabezazo goleador de Panchito González.

Newell’s ganaba y era superior. Pero San Lorenzo lo empató en una jugada que desató la ira del público, reclamando falta de Bareiro sobre Velázquez antes de empujarla al gol, validado por el VAR luego de varios minutos de espera. Una bronca que se incrementó con el toque preciso de Ferreira para Braida y el centro que capitalizó de cabeza Bareiro para el segundo.

La desventaja en el marcador y las derrotas recientes, entre ellas las del clásico, desataron reacciones furiosas. Hinchas trepándose al alambrado, corridas, agresiones en el sector de prensa de personas con libre acceso. En medio de eso, con los jugadores rojinegros reclamando todo, enojados por aquel primer gol del Ciclón, y con Banega pidiéndoles calma, Altamirano salió lejos y mal a buscar una pelota aérea y Velázquez puso la cabeza y lo igualó.

El segundo tiempo fue más desprolijo, aunque esto mismo llevó a que se hiciera de ida y vuelta. Newell’s progresó con decisión, aunque le siguió faltando asociación en los últimos metros, donde los espacios se cierran y se necesita capacidad de resolución. La que tiene Banega, pero no mostró el resto. Tan es así que recién inquietó con un remate de media distancia de Martino que desvió a un costado Altamirano.

Al Ciclón también le costaba un montón exigir a Macagno. El uno recién se revolcó, sin llegar a tocarla, con un derechazo cruzado del exNewell’s Cristian Ferreira desde afuera del área que pasó cerca.

La falta de fútbol de Newell’s en ofensiva conspiró con la esperanza de un triunfo. Los futbolistas que fueron ingresando desde el banco no le dieron ninguna solución. La decisión de Larriera de sacar un volante mixto como Franco Díaz, de muy flojo partido, por otro de quite, como Julián Fernández, teniendo a uno similar en la cancha, Rodrigo Fernández, no pareció lo adecuado.

Newell’s quedó inmerso en su impotencia y no lo pudo ganar. El punto suma poco y no alcanza. Tendrá que mejorar, con la mesura para pensar lo que hay que hacer. Esa tranquilidad que al menos anoche no hubo en las tribunas.

ç