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Show de goles en el clásico de reserva: Central y Newell's jugaron un partidazo en Arroyo Seco

Los pibes de Central y Newell's brindaron un gran espectáculo y protagonizaron un entretenido clásico de reserva. Fue 3 a 3 en Arroyo Seco.

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

21 de abril 2026 · 17:52hs
Show de goles en el clásico de reserva: Central y Newells jugaron un partidazo en Arroyo Seco

Emocionante empate en el clásico de reserva. Lo ganaba Newell's dos veces, lo dio vuelta Central cerca del cierre, y en el epílogo lo empató Newell's. Partidazo en Arroyo Seco, donde se jugó el clásico que terminó iguado. Fue 3 a 3, con alternativas cambiantes en el marcador. Newell's lo justificó desde la eficacia, Central desde el juego. Lo buscaron los dos pero terminó en empate.

En la apertura de la fecha 10 del torneo Proyección, Central y Newell's repartieron puntos en un emocionante clásico. Kevin Gutiérrez, Marcelo Cabrera y Thiago Ponce anotaron para el canalla; mientras que Valentino Acuña, Lautaro Ríos y Alan Mereles convirtieron para la Lepra.

El equilibrio y el despliegue de Gutiérrez, la gambeta de Cantizano, y la pegada de Cabrera fueron las principales armas de los auriazules. Mientras que el arquero Sciarini, más allá de los 3 goles recibidos, fue punto alto en la visita.

Los dos fueron a buscar

En el arranque del clásico los dos mostraron sus intenciones ofensivas. Al minuto de juego avisó Lautaro Ríos, con un remate de media distancia, cruzado, que se fue desviado. Dos minutos más tarde respondió Central, con un desborde de Duarte por derecha, que lanzó un centro que casi termina en gol en contra. Y a los 7, lo tuvo Cantizano, que se metió al área desde la izquierda a pura gambeta, y sacó un zurdazo que rebotó el arquero leproso.

Desde los 10, Central se adueñó del trámite. Con una efectiva presión en campo contrario, acorraló a Newell's. Sin embargo, a los 20', una veloz y precisa contra de la visita le permitió abrir el marcador. Un pase filtrado exacto de Amadío dejó a Acuña mano a mano con Fernández. El volante leproso apostó por la gambeta larga para dejar atrás al arquero y definió con un toque suave que se metió en el arco auriazul.

La respuesta de Central no se hizo esperar. Se fue contra el arco de Newell's a buscar rápidamente la igualdad. Y lo consiguió. Fue a los 24', cuando un centro de Ríos desde la izquierda permitió, en una acción confusa y entre varios jugadores que estaban dentro del área, que Kevin Gutiérrez, de cabeza y desvío de por medio, anote el empate.

A los 37', cuando los dos equipos ya habían bajado la intensidad y el ritmo de juego, lo tuvo otra vez Central. Fue en una acción individual de Cantizano, ganando otro mano a mano por la izquierda, para sacar un disparo de derecha que se fue apenas por encima del travesaño.

En el final de la etapa, Central tuvo una chance más. Fue a partir de una falta de Acuña sobre Verón en el borde del área. El tiro libre frontal fue ejecutado por Cabrera, con más precisión que potencia, y el arquero Sciarini tuvo que esforzarse para desviar la pelota al córner.

Un complemento lleno de emociones

El complemento empezó con emociones. Se equivocó el fondo de Central, y una pérdida de balón de la defensa auriazul le permitió a los rojinegros volver a adelantarse en el marcador. Lautaro Ríos, tras asistencia de Barrio, fue el autor del tanto cuando todavía no se jugaban dos minutos.

Pudo empatar Central a los 11', cuando un nuevo tiro libre ejecutado por Cabrera pegó en el palo del arco defendido por Sciarini, que solo atinó a mirar. Y también a los 15', en otro tiro libre frontal, en el que Sciarini le sacó el gol a Cabrera, desviando la pelota a la derecha con un manotazo salvador.

Y a los 24', cuando asediaba con insistencia a Newell's, Central consiguió el merecido empate. Verón desbordó por derecha en combinación con Gutiérrez y Duarte, y asistió a Cabrera en el corazón del área, para que el local vuelva a igualar el marcador.

Un par de minutos más tarde, en una de las pocas que generó la visita, el arquero Fernández evitó un gol de cabeza de Viola; y Acuña, desde una inmejorable posición, no pudo capitalizar el rebote.

Y a los 35', Cantizano volvió a ganar dentro del área por la izquierda y, esta vez, en lugar de buscar el arco, hizo la pausa y asistió a Ponce que apareció solo en el área chica para empujar la pelota y poner a Central arriba en el marcador por primera vez en la tarde.

En el tramo final del encuentro Newell's se fue con todo contra el arco de Fernández. Y, a la salida de un tiro de esquina, cuando se jugaban 3 minutos de los 5 que había agregado el árbitro, lo empató la Lepra.

Morales ejecutó con precisión un tiro de esquina desde la izquierda que Mereles, de cabeza, consiguió conectar para estampar la igualdad definitiva.

Los elegidos para arrancar como titulares por Mario Pobersnik fueron: Damián Fernández; Elías Verón (ST 31m Tomás Salteño), Luca Raffin, Asael Oviedo, Leonardo Ríos; Kevin Gutiérrez, Lucas Ramos (ST 38m Samuel Beltrán); Lisandro Duarte (ST 38m Marco Antonio Vicente), Marcelo Cabrera (ST 42m Facundo Piozzi), Giovanni Cantizano; y Thiago Ponce (ST 42m Ignacio Moreno).

Mientras que los designados por Lucas Bernardi para integrar el once inicial fueron: Francisco Sciarini; Gino Barrio, Lucas Baños, Alejo Velacoz, Felipe Calderone; Blas Benedetto (ST 25m Mateo Villalba), Alan Mereles, Valentino Acuña (ST 31m Gino Podestá); Tomás Viola (ST 40m Jeremías Morales), Joaquín Amadío y Thomas Ríos (ST 25m Montero).

Leer más: Central mira de reojo los octavos del Apertura: cuáles serían sus rivales si avanza en los playoffs

El show de goles del clásico de reserva

La primera ventaja leprosa

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La igualdad auriazul

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Newell's se puso 2 a 1

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El 2 a 2 del Canalla

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El 3-2 de Thiago Ponce

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El 3 a 3 definitivo para el rojinegro

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