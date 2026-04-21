Provincial busca liquidar la serie ante Deportivo Viedma en la Liga Argentina de Básquet

El Rojo está 2 a 0 arriba y si vence este martes a la noche a los rionegrinos se clasificará a la siguiente fase

Provincial intentará abrochar este martes a la noche su clasificación a los cuartos de final de la Liga Argentina de Básquet en la capital de Río Negro, donde enfrentará a Deportivo Viedma. La serie está 2 a 0 a favor del equipo rosarino.

El partido se jugará a las 21 en el estadio Ángel Cayetano Airas, con match point para el Rojo del parque Independencia. Si vence el equipo local, habrá cuarto partido el jueves en el mismo escenario.

El equipo conducido por Esteban Gatti se puso 2-0 en la serie gracias a sus triunfos en el estadio Salvador Bonilla, en Rosario, donde se impuso por 78 a 72 en el primer duelo y 75 a 60 en el segundo.

Provincial fue el mejor equipo de la temporada regular de la Liga Argentina, con un récord de 24 triunfos y 8 derrotas y un porcentaje de victorias del 75 por ciento, el más alto para cualquier equipo este año en el básquet nacional, incluyendo a la Liga Nacional.

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Deportiva Viedma, en tanto, quedó octavo en la conferencia sur y en la reclasificación eliminó a Centenario de Venado Tuerto en cuatro partidos (la serie terminó 3 a 1). Provincial había vencido a los rionegrinos en las dos ocasiones en las que se enfrentaron durante la temporada regular, tanto en Rosario como en Viedma.

El Rojo ganó siempre que jugaron

En los dos partidos que se jugaron en el Salvador Bonilla por los octavos de final, Provincial tuvo que batallar para doblegar al Deportivo, sobre todo en el primero. Ese día se destacaron Martín Acosta y Gonzalo Torres, con 15 puntos cada uno. En el segundo enfrentamiento, el ecuatoriano Abraham Barahona (una de las grandes figuras de "Provin" en lo que va de la Liga) marcó 18 puntos y tomó 9 rebotes.

Si Deportivo Viedma lograra imponerse en el duelo de este martes, habrá cuarto partido el jueves otra vez a las 21. Y si también ganara ese encuentro, la serie se definiría en el Bonilla el 26 de abril.

Una vez superada esta fase, los cuatro clasificados de la conferencia Norte se cruzarán con los cuatro de la conferencia Sur, según cómo haya sido su clasificación en la temporada regular).