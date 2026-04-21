Darío Herrera, del superclásico a árbitro en la visita de Central a Estudiantes de Río Cuarto

En el VAR estará Fernando Espinoza, de mal arbitraje en la última fecha, en la victoria de Newell's sobre Unión por 3 a 2 en el estadio 15 de Abril. No sancionó un penal contra el rojinegro Rodrigo Herrera y tampoco expulsó al tatengue Vargas por una dura falta contra Jerónimo Gómez Mattar.
Todo Newell's reclamó penal a Rodrigo Herrera. Fernando Espinoza ni la revisó.
Mientras que el AVAR se encontrará a cargo de Carlos Córdoba.
Los jueces para Newell's e Instituto
En el Coloso, Newell’s recibirá a Instituto el domingo, a las 17.30 (TNT Sports). El árbitro Bruno Amiconi estará acompañado por los jueces de línea Hugo Páez y Juan Ricciardi. El cuarto árbitro será Franco Morón.
Bruno Amiconi será el árbitro el domingo en el partido entre Newell's e Instituto.
Fernando Echenique se encontrará a cargo del VAR y Manuel Sánchez, del AVAR.
Árbitros y asistentes de la 16ª fecha
Jueves 23 de abril
20.00 Defensa y Justicia – Boca – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Iván Núñez
Viernes 24 de abril
17.00 Deportivo Riestra – Independiente – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Habib
19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Jorge Etem
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Carlos Córdoba
19.15 Lanús – Central Córdoba – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Sebastián Bresba
AVAR: Joaquín Gil
21.30 Racing – Barracas Central – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Germán Delfino
AVAR: Mariano Ascenzi
21.30 Platense – San Lorenzo – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Gastón Suárez
Sábado 25 de abril
17.00 Estudiantes – Talleres – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Diego Verlota
19.15 Sarmiento – Tigre – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Diego Romero
21.30 River – Aldosivi – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Lucas Comesaña
Domingo 26 de abril
15.00 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.) – Interzonal (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Nelson Sosa
17.30 Newell’s – Instituto – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Franco Moron
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Manuel Sánchez
17.30 Belgrano – Gimnasia – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Mariana Duré
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Facundo Tello
AVAR: Matías Bianchi
20.00 Atlético Tucumán – Banfield – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Gonzalo Pereira
Lunes 27 de abril
18.45 Vélez – Unión – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Gisella Bosso
21.00 Huracán – Argentinos – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: David Cornejo
VAR: Lucas Cavallero
AVAR: Julio Fernández