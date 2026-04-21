Darío Herrera, del superclásico a árbitro en la visita de Central a Estudiantes de Río Cuarto

En el VAR estará Fernando Espinoza, de mala actuación en Unión y Newell's. Bruno Amiconi fue designado árbitro del partido que la Lepra jugará ante Instituto

Por Rodolfo Parody

21 de abril 2026 · 19:02hs
Darío Herrera, árbitro del superclásico, recibe la protesta de los jugadores de River por un penal no sancionado.

El árbitro Darío Herrera fue cuestionado por el penal que no le sancionó a River en el superclásico que perdió contra Boca por 1 a 0, por un empujón de Lautaro Blanco a Martínez Quarta. Tampoco colaboró para la decisión del juez el responsable del VAR: Héctor Paletta.

El mismo Herrera será el responsable de dirigir este viernes del partido en el que Central visitará a Estudiantes de Río Cuarto por la 16ª fecha del torneo Apertura, según informó este martes la Liga Profesional.

Para la despedida de Newell's del Coloso en el torneo Apertura, contra Instituto, el árbitro designado fue Bruno Amiconi.

Las autoridades en Río Cuarto

En el encuentro entre Estudiantes de Río Cuarto y Central del viernes, a las 19.15 (TNT Sports), el árbitro Herrera tendrá de asistentes a Marcelo Bistocco y Marcos Horticolou. El cuarto árbitro será Jorge Etem.

En el VAR estará Fernando Espinoza, de mal arbitraje en la última fecha, en la victoria de Newell's sobre Unión por 3 a 2 en el estadio 15 de Abril. No sancionó un penal contra el rojinegro Rodrigo Herrera y tampoco expulsó al tatengue Vargas por una dura falta contra Jerónimo Gómez Mattar.

Newell's 18.4 MB
Todo Newell's reclamó penal a Rodrigo Herrera. Fernando Espinoza ni la revisó.

Mientras que el AVAR se encontrará a cargo de Carlos Córdoba.

Los jueces para Newell's e Instituto

En el Coloso, Newell’s recibirá a Instituto el domingo, a las 17.30 (TNT Sports). El árbitro Bruno Amiconi estará acompañado por los jueces de línea Hugo Páez y Juan Ricciardi. El cuarto árbitro será Franco Morón.

image (53)
Bruno Amiconi será el árbitro el domingo en el partido entre Newell's e Instituto.

Fernando Echenique se encontrará a cargo del VAR y Manuel Sánchez, del AVAR.

Árbitros y asistentes de la 16ª fecha

Jueves 23 de abril

20.00 Defensa y Justicia – Boca – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Iván Núñez

Viernes 24 de abril

17.00 Deportivo Riestra – Independiente – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Habib

19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Jorge Etem

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Carlos Córdoba

19.15 Lanús – Central Córdoba – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Sebastián Bresba

AVAR: Joaquín Gil

21.30 Racing – Barracas Central – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Germán Delfino

AVAR: Mariano Ascenzi

21.30 Platense – San Lorenzo – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Gastón Suárez

Sábado 25 de abril

17.00 Estudiantes – Talleres – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Diego Verlota

19.15 Sarmiento – Tigre – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Romero

21.30 River – Aldosivi – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Lucas Comesaña

Domingo 26 de abril

15.00 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.) – Interzonal (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Nelson Sosa

17.30 Newell’s – Instituto – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Franco Moron

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Manuel Sánchez

17.30 Belgrano – Gimnasia – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Mariana Duré

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Facundo Tello

AVAR: Matías Bianchi

20.00 Atlético Tucumán – Banfield – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Gonzalo Pereira

Lunes 27 de abril

18.45 Vélez – Unión – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Gisella Bosso

21.00 Huracán – Argentinos – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: David Cornejo

VAR: Lucas Cavallero

AVAR: Julio Fernández

