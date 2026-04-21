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Fútbol playa: un equipo de Rosario disputará la Copa Libertadores

El club local participará de la máxima competencia continental en el Grupo A con Vasco da Gama, Guaicamacuto (Venezuela) y Dávila FC (Chile)

21 de abril 2026 · 17:50hs
Argentino se medirá con los mejores exponentes del fútbol playa.

Argentino se medirá con los mejores exponentes del fútbol playa.
Fútbol playa: un equipo de Rosario disputará la Copa Libertadores

Un representativo de nuestra ciudad que actúa en el escenario grande en la Primera C participará de la competencia más importante a nivel de clubes en esta parte del continente. En ese marco de efervescencia y grandes expectativas que se viven en barrio Sarmiento, Argentino jugará la próxima edición de la Copa Libertadores de fútbol playa, un certamen de alta exigencia que organiza la Comnebol y reúne los mejores exponentes de este deporte.

De esta manera, una entidad deportiva, que milita en la categoría Primera C de AFA, y muy instalada en la cultura y el corazón futbolero de los rosarinos, podrá enfrentar y medir fuerzas con equipos que habitualmente protagonizan y le dan valor y emociones a este tipo de torneos.

Eso también les servirá a los salaítos para poder determinar su potencial de juego frente a representativos de otros países que le permitirán aceitar y ajustar y elevar su rango de competencia dentro de su estructura de funcionamiento.

Leer más: Primera C: Leones FC se trajo un triunfo bárbaro de Ensenada ante Cambaceres y lidera la zona

Argentino en el Mundial

Vale precisar que Argentino jugará del 3 al 10 de mayo en el estado del Espíritu Santo, Brasil, y que estará en el Grupo A junto a Vasco da Gama (Brasil), máximo vencedor del torneo con cuatro títulos en sus vitrinas, Guaicamacuto (Venezuela) y Dávila FC (Chile).

El campeonato participarán 12 clubes de todo el mundo, distribuidos y separados en tres zonas (A, B y C) de cuatro representantes. Todos los equipos disputan una fase inicial a una sola rueda, y los mejores avanzan a los cruces decisivos.

Vale destacar que los dos primeros de cada grupo pasarán de ronda directamente, mientras que los dos mejores terceros también accederán a cuartos de final. Desde esa instancia serán los cruces de eliminación directa hasta definir al campeón, al que se llevará toda la gloria de esta atractiva competencia.

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Libertadores en la arena

Vale subrayar que Argentino será el único equipo argentino en el certamen, lo que agrega aún más condimentos emotivos y de análisis a esta exigente cita.

El club de barrio Sarmiento viene dominando la disciplina en el fútbol local: es bicampeón del torneo organizado por la AFA y consiguió su pasaje tras ganarle la final a Boca 3 a 1, en el predio Lionel Messi ubicado en Ezeiza. Ese nivel de producción lo ubicó como el mejor equipo del país en fútbol playa.

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