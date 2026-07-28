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Lo que les estamos vendiendo a nuestros chicos

Cafeína, nicotina y otras sustancias que generan adicción en los chicos forman parte de una cotidianidad que el Estado debería controlar mejor

Ciro Seisas / Senador provincial

Por Ciro Seisas / Senador provincial

28 de julio 2026 · 06:10hs
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Lo que les estamos vendiendo a nuestros chicos

¿Sabés lo que tiene una lata de energizante? La cafeína de seis tazas de café. Alguien en su sano juicio, ¿le daría a un pibe seis tazas antes de ir al colegio? ¿Sabés lo que tiene un vaporizador sabor frutilla? Nicotina, metales pesados y sustancias cancerígenas. ¿Y una bolsita de nicotina del tamaño de un caramelo? La nicotina de ocho cigarrillos. ¿Sabés lo que tienen en común las tres? Que hasta ahora el Estado hizo dos cosas: mirar para otro lado y legalizarlas.

Eso es lo que les estamos vendiendo a nuestros chicos en el kiosco de la esquina.

El resultado está a la vista: una generación de chicos expuesta, desde muy temprano, a sustancias altamente adictivas que el mercado les vende como inocuas y el Estado todavía no terminó de regular. Tres proyectos que presenté en el último año apuntan exactamente a cambiar eso.

En los últimos diez años, el consumo de bebidas energizantes en menores de 14 años creció un 120%. El 74,9% de los adolescentes que los toman los mezclan con alcohol. Y sin embargo, hasta ahora, cualquier chico podía comprar una lata en el kiosco de la esquina sin que nadie le dijera nada. El proyecto que presentamos propone prohibir la venta a menores en toda Santa Fe, cerrar las escuelas al producto y frenar el marketing diseñado para que parezca diversión juvenil. Una línea de denuncia de los propios consumidores. No le prohibimos nada a los adultos. Buscamos proteger a quienes todavía por ahí necesitan una guía.

Según el último informe de la Sedronar, sobre más de 117.000 estudiantes secundarios argentinos, el 35,5% ya probó un vapeador o cigarrillo electrónico. Es la tercera sustancia más consumida entre adolescentes, solo detrás del alcohol y los energizantes, y por delante del cigarrillo tradicional. Los fabricantes los diseñaron con sabores frutales, colores llamativos e influencers en redes. Los venden como algo casi inocuo. La palabra vapor, tan parecida a vapear, encierra la trampa a la vista de todos. No son inocuos; contienen nicotina, una sustancia adictiva y nociva para el desarrollo cerebral. El 47% de los adolescentes encuestados manifestó querer probarlo. La industria tabacalera encontró en los pibes los clientes de siempre. Antes, era el cigarrillo y el cine, la publicidad, las series, la idealización romántica y la mini transgresión de encender uno en un momento memorable. Como con el tabaco, el proyecto que presentamos prohíbe en toda la provincia su exhibición, comercialización y publicidad, duplica las sanciones cuando la venta es a menores y destina lo recaudado por multas a campañas de prevención dirigidas a adolescentes.

El tercero responde a la misma lógica: parar la venta de bolsitas o pouch de nicotina. Se venden en kioscos como si fueran golosinas, pastilleros de colores, sabores a chicle, sin ninguna advertencia visible. El Gobierno nacional las legalizó en mayo de 2026. Para entonces, un relevamiento del Cedes ya había detectado que el 3,4% de los chicos de entre 12 y 17 años las había probado pese a que la venta a menores estaba prohibida. Cada bolsita puede contener la misma cantidad de nicotina que ocho cigarrillos. La industria las presenta como “modernas”, “discretas” y “sin humo”. Ninguna de esas palabras significa “inocua”. El proyecto las incorpora al régimen de control del tabaquismo y prohíbe su exhibición, comercialización y publicidad en toda la provincia.

Porque el Estado no puede llegar tarde otra vez.

La política tiene muchas obligaciones. Las políticas de salud y de cuidado, que se vienen construyendo y sosteniendo con fuerte inversión, acentúan la obligación de meterse en estos temas. Aunque sean incómodos, aunque impliquen pelearse con industrias que no quieren perder consumidores jóvenes. Aunque sea más fácil mirar para otro lado. Cuidar a los pibes hoy es la única posibilidad que garantiza el futuro. Y eso, en definitiva, es exactamente para lo que estamos acá.

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