La Capital | Ovación | Newell's

Newell's recibió una pésima noticia cuando faltan solo diez días del clásico ante Central en Arroyito

El equipo de Cristian Fabbiani no podrá contar con un volante que es titular para el entrenador rojinegro.

13 de agosto 2025 · 19:18hs
Andrés Merlos le muestra la roja a Luca Regiardo

Virginia Benedetto / La Capital

Andrés Merlos le muestra la roja a Luca Regiardo, el pibe de Newell's. Ahora el Tribunal de Disciplina le dio dos fechas de suspensión.

Faltan pocos días para el clásico de Central ante Newell's, que se jugará el 23 de agosto en el Gigante de Arroyito. Los dos equipos jugarán antes contra Deportivo Riestra y Defensa y Justicia, y los rojinegros además se enfrentarán este miércoles contra Atlético Tucumán por la Copa Argentina.

A días del gran duelo entre los equipos rosarinos por la sexta fecha del torneo Clausura, Newell's recibió una muy mala noticia, que obligará a Fabbiani a hacer al menos un cambio obligado en el equipo.

Leer más: Newell's fue puro corazón y goles para saltar a los cuartos de final de la Copa Argentina

Es que este miércoles se supo que el Tribunal de Disciplina de la AFA decidió sancionar con dos fechas de suspensión a Luca Regiardo, un futbolista titular para Fabbiani que de ese modo no podrá jugar contra los canallas en el Gigante.

La expulsión de Luca Regiardo

Regiardo fue expulsado en el choque contra Central Córdoba en el Coloso. El volante golpeó de atrás a un rival y vio la roja por parte del árbitro Andrés Merlos, en una sanción que pareció exagerada. Sin embargo, ahora el Tribunal de Disciplina le dio la derecha al juez de ese partido.

"El Tribunal de Disciplina de la AFA decidió sancionar con dos fechas de suspensión a Luca Regiardo, un futbolista titular para Fabbiani" "El Tribunal de Disciplina de la AFA decidió sancionar con dos fechas de suspensión a Luca Regiardo, un futbolista titular para Fabbiani"

El tribunal decidió aplicar una pena de dos partidos a Regiardo por considerar que incurrió en juego brusco. Minutos antes de su expulsión, Ever Banega había cometido una falta, también desde atrás, que muchos imaginaron que sería de expulsión, aunque en ese caso Merlos solo decidió mostrar la tarjeta amarilla.

Leer más: Los hinchas de Newell's desafiaron la distancia y coparon la ciudad de Salta

Regiardo será titular esta noche en Salta en el choque de Newell's ante Atlético Tucumán por los octavos de final de la Copa Argentina.

Leer más: Fue la mejor tenista del mundo y ahora tiene una enfermedad crónica e incurable: "No me rendiré"

Noticias relacionadas
Carlos Quintana enfrentó los micrófonos de cara al partido de Central ante Riestra.

Carlos Quintana: "Miramos de reojo a Newell's, pero estamos enfocados en Riestra"

Mariano Troilo, defensor de Belgrano, está a un paso de la Serie A italiana.

El próximo rival de Newell's en la Copa Argentina se desprende de una joya que pasó por la selección argentina

De cara a la gente. Maxi Rodríguez ante los hinchas de Newells.

Maxi Rodríguez y la política de Newell's: "Nunca me voy a pegar a un partido"

Una postal de antaño. Florencio Sarasíbar de Central, Julio Libonatti de Newell’s y un árbitro posan antes de un clásico.

Historia del Clásico, capítulo 3: Central campeón en el actual Coloso y Newell's arriba en el historial

Ver comentarios

Las más leídas

Newells recibió una pésima noticia cuando faltan solo diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia cuando faltan solo diez días del clásico ante Central en Arroyito

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus

El podio de Newells: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

El podio de Newell's: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

Newells fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Newell's fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Lo último

Holan recupera para el clásico a un nueve, que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

Holan recupera para el clásico a un nueve, que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

Un grupo de rosarinos inauguró la primera biblioteca de literatura argentina en Irlanda

Un grupo de rosarinos inauguró la primera biblioteca de literatura argentina en Irlanda

Darío Benedetto acelera la recuperación de su lesión: ¿llegará al clásico?

Darío Benedetto acelera la recuperación de su lesión: ¿llegará al clásico?

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor de la barra de Central que quedó en la mira judicial

Lautaro Ghiselli, referente actual de la barra canalla, fue parte de un grupo de hinchas de los cuales tres fueron asesinados en los últimos años

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor de la barra de Central que quedó en la mira judicial

Por Martín Stoianovich

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás
La Ciudad

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos
La Ciudad

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba"

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells recibió una pésima noticia cuando faltan solo diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia cuando faltan solo diez días del clásico ante Central en Arroyito

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus

El podio de Newells: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

El podio de Newell's: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

Newells fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Newell's fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Ovación
Darío Benedetto acelera la recuperación de su lesión: ¿llegará al clásico?
OVACIÓN

Darío Benedetto acelera la recuperación de su lesión: ¿llegará al clásico?

Darío Benedetto acelera la recuperación de su lesión: ¿llegará al clásico?

Darío Benedetto acelera la recuperación de su lesión: ¿llegará al clásico?

Dirigió a Central, fue campeón con Racing, plantó a Talleres y ahora se fue a México

Dirigió a Central, fue campeón con Racing, plantó a Talleres y ahora se fue a México

Un ex-DT de Newells habló sobre Miguel Russo antes de enfrentarlo el domingo: No hace falta defenderlo

Un ex-DT de Newell's habló sobre Miguel Russo antes de enfrentarlo el domingo: "No hace falta defenderlo"

Policiales
Laucha Ghiselli, perfil del sucesor de la barra de Central que quedó en la mira judicial

Por Martín Stoianovich

Policiales

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor de la barra de Central que quedó en la mira judicial

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba"

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia

Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia

La Ciudad
Un grupo de rosarinos inauguró la primera biblioteca de literatura argentina en Irlanda

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Un grupo de rosarinos inauguró la primera biblioteca de literatura argentina en Irlanda

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás

Piden que Alberto Fernández sea enviado a juicio por violencia contra Fabiola Yáñez
Política

Piden que Alberto Fernández sea enviado a juicio por violencia contra Fabiola Yáñez

Aumento en la factura de la luz: la EPE anunció una suba desde el 1º de agosto
La Ciudad

Aumento en la factura de la luz: la EPE anunció una suba desde el 1º de agosto

Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un plan de prevención para clubes

Por Lucas Aranda
La Ciudad

Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un plan de prevención para clubes

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave
Policiales

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de $200 millones este miércoles
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de $200 millones este miércoles

Ya se puede calcular el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados en septiembre
Información General

Ya se puede calcular el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados en septiembre

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas
Policiales

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Zona oeste: un vehículo utilitario quedó destruido por un incendio
LA CIUDAD

Zona oeste: un vehículo utilitario quedó destruido por un incendio

Ya se terminaron 13 de las obras en plazas anunciadas para este año
La Ciudad

Ya se terminaron 13 de las obras en plazas anunciadas para este año

Diputados: avanza el proyecto de gobernadores sobre reparto de los ATN
Política

Diputados: avanza el proyecto de gobernadores sobre reparto de los ATN

El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco
Economía

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas
Politica

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas
Policiales

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas

El Quini 6 tuvo un solo ganador en el Siempre Sale: se lleva $209 millones
Información General

El Quini 6 tuvo un solo ganador en el Siempre Sale: se lleva $209 millones

Interna del peronismo santafesino: intendentes piden unidad y renovación

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Interna del peronismo santafesino: intendentes piden unidad y renovación

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario
Economía

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores
Policiales

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3 % en lo que va del 2025
Economía

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3 % en lo que va del 2025

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus
Información General

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus