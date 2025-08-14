La Capital | Información General | Ansés

Ya se puede calcular el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados en septiembre

Con el dato de la inflación de julio, se dio a conocer el monto que recibirán jubilados y pensionados el próximo mes

14 de agosto 2025 · 11:19hs
El aumeto de Anses para septiembre se calcula en base a la Ley de Movilidad

El aumeto de Anses para septiembre se calcula en base a la Ley de Movilidad

Mientras que el cronograma de pago de agosto se va completando, ya se puede conocer el aumento que los jubilados y pensionados recibirán en septiembre por parte de Ansés. Como ocurre cada mes, esta cifra se conoce a partir del dato de la inflación del penúltimo mes.

La Ley de Movilidad es la responsable de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que se dio a conocer recientemente, determine el aumento para el octavo mes del año. Así, se pudo establecer que el aumento para septiembre será del 1,9%.

De esta forma, el haber mínimo para los jubilados en septiembre llegará a $320.277,17, sin contar el bono de $70.000 adicional que se otorga a las jubilaciones mínimas.

Con respecto al resto de las prestaciones que paga Ansés, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) subirán a $115.087,90 en septiembre, también respondiendo al aumento del 1,9%.

>> Leer más: Becas Progresar: fechas, requisitos y cómo inscribirse a la segunda convocatoria

Cómo quedarán las prestaciones de Ansés en septiembre

Aplicando el aumento del 1,9% y sin contar el bono de $70.000, en septiembre las prestaciones de Ansés quedarán de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones

Jubilación mínima: $320.277,17

Jubilación máxima: $2.155.162,17

Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $256.221,74

Pensiones no Contributivas (PNC): $224.194,02

Prestación Básica Universal (PBU): $146.512,19

Asignaciones Familiares

Asignación Universal por Hijo (AUH):

  • AUH: $115.064,72
  • AUH con discapacidad: $374.670,30

Asignación Familiar por Hijo:

  • Ingreso Grupo Familiar (IGF) hasta $860.486: $57.535,98
  • IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,40
  • IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41

>> Leer más: Ansés confirma cambios en la pensión por viudez: quiénes podrían dejar de cobrarla

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad:

  • IGF hasta $860.486: $187.339,36
  • IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $132.529,29
  • IGF desde $1.261.988,01: $83.644,27

Asignación por Embarazo para Protección Social: $92.051,77

Asignación Familiar por Prenatal:

  • IGF hasta $860.486: $57.535,98
  • IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62
  • IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41
  • IGF entre $1.457.010,01 y $4.556.714: $12.109,89

>> Leer más: Ansés habilitó la gestión digital de la Asignación por Nacimiento

Otras asignaciones:

  • Asignación por Maternidad: según remuneración bruta
  • Nacimiento: $67.062,91
  • Adopción: $401.004,96
  • Matrimonio: $100.421,34
  • Cónyuge: $13.955,90
  • Ayuda Escolar Anual: $86.615,00
  • Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad: $86.615,00
Noticias relacionadas
Cambios en las pensiones por viudez de Anses

Anses confirma cambios en la pensión por viudez: quiénes podrían dejar de cobrarla

La segunda convocatoria para acceder al programa de Becas Progresar abre en agosto

Becas Progresar: fechas, requisitos y cómo inscribirse a la segunda convocatoria

El ganador del Quini 6 de este miércoles se llevó un premio de $209 millones de pesos 

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de $200 millones este miércoles

un documental sobre el 7 de octubre, cancelado por los derechos legales de hamas

Un documental sobre el 7 de octubre, cancelado por los "derechos legales de Hamás"

Ver comentarios

Las más leídas

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Newells recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus

Lo último

Francella, en un filme para reír y reflexionar sobre el gen argentino

Francella, en un filme para "reír y reflexionar sobre el gen argentino"

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba"

Thelma Fardin enfrentó a Yanina Latorre tras sus polémicos dichos por un comunicado contra Darthés: Destilás odio

Thelma Fardin enfrentó a Yanina Latorre tras sus polémicos dichos por un comunicado contra Darthés: "Destilás odio"

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

El incidente se produjo el miércoles a la tarde en Villa Gobernador Gálvez y la víctima fue una mujer de 36 años.

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas
Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba"

Peregrinación a San Nicolás: la provincia salió al cruce de los organizadores
LA CIUDAD

Peregrinación a San Nicolás: la provincia salió al cruce de los organizadores

Sofocan un incendio cerca de la casa de Lionel Messi en el country Kentucky
La Región

Sofocan un incendio cerca de la casa de Lionel Messi en el country Kentucky

Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia
Policiales

Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia

Otra Vuelta: voces e historias de un camino sin fronteras hacia el título secundario

Por Matías Loja
La Cuidad

Otra Vuelta: voces e historias de un camino "sin fronteras" hacia el título secundario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Newells recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana

Ovación
Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid: cuándo debuta y qué número utilizará
Ovación

Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid: cuándo debuta y qué número utilizará

Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid: cuándo debuta y qué número utilizará

Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid: cuándo debuta y qué número utilizará

Maxi Rodríguez y la política de Newells: Nunca me voy a pegar a un partido

Maxi Rodríguez y la política de Newell's: "Nunca me voy a pegar a un partido"

Historia del Clásico, capítulo 3: Central campeón en el actual Coloso y Newells arriba en el historial

Historia del Clásico, capítulo 3: Central campeón en el actual Coloso y Newell's arriba en el historial

Policiales
Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba"

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia

Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave

La Ciudad
Fentanilo contaminado: convocan a audiencias para impulsar la producción estatal de medicamentos
LA CIUDAD

Fentanilo contaminado: convocan a audiencias para impulsar la producción estatal de medicamentos

Aumento en la factura de la luz: la EPE anunció una suba desde el 1º de agosto

Aumento en la factura de la luz: la EPE anunció una suba desde el 1º de agosto

Otra Vuelta: voces e historias de un camino sin fronteras hacia el título secundario

Otra Vuelta: voces e historias de un camino "sin fronteras" hacia el título secundario

Peregrinación a San Nicolás: la provincia salió al cruce de los organizadores

Peregrinación a San Nicolás: la provincia salió al cruce de los organizadores

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas
Policiales

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas

El Quini 6 tuvo un solo ganador en el Siempre Sale: se lleva $209 millones
Información General

El Quini 6 tuvo un solo ganador en el Siempre Sale: se lleva $209 millones

La Iglesia de Rosario suspendió la peregrinación a San Nicolás
La Ciudad

La Iglesia de Rosario suspendió la peregrinación a San Nicolás

Interna del peronismo santafesino: intendentes piden unidad y renovación

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Interna del peronismo santafesino: intendentes piden unidad y renovación

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario
Economía

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario

El gobierno anunció un aumento del 7,5 % para los docentes universitarios
Economía

El gobierno anunció un aumento del 7,5 % para los docentes universitarios

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores
Policiales

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

Policías de Rosario debían proteger a una familia pero les robaron 76 mil dólares

Por Martín Stoianovich

Policiales

Policías de Rosario debían proteger a una familia pero les robaron 76 mil dólares

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3 % en lo que va del 2025
Economía

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3 % en lo que va del 2025

Un documental sobre el 7 de octubre, cancelado por los derechos legales de Hamás
Zoom

Un documental sobre el 7 de octubre, cancelado por los "derechos legales de Hamás"

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus
Información General

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus

Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos
Policiales

Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descarta mudar sus vuelos
La Ciudad

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descarta mudar sus vuelos

Para quienes  tienen una ideología contra el orden: la Rosario violenta se terminó
La Ciudad

"Para quienes  tienen una ideología contra el orden: la Rosario violenta se terminó"

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste
Policiales

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste

Gotas para la presbicia: ¿adiós a los anteojos para quienes ven mal de cerca?
Salud

Gotas para la presbicia: ¿adiós a los anteojos para quienes ven mal de cerca?

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana
La Ciudad

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana
La Ciudad

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana

Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme
Policiales

Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme

Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas
La Ciudad

Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas