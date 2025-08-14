Ya se puede calcular el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados en septiembre Con el dato de la inflación de julio, se dio a conocer el monto que recibirán jubilados y pensionados el próximo mes 14 de agosto 2025 · 11:19hs

El aumeto de Anses para septiembre se calcula en base a la Ley de Movilidad

Mientras que el cronograma de pago de agosto se va completando, ya se puede conocer el aumento que los jubilados y pensionados recibirán en septiembre por parte de Ansés. Como ocurre cada mes, esta cifra se conoce a partir del dato de la inflación del penúltimo mes.

La Ley de Movilidad es la responsable de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que se dio a conocer recientemente, determine el aumento para el octavo mes del año. Así, se pudo establecer que el aumento para septiembre será del 1,9%.

De esta forma, el haber mínimo para los jubilados en septiembre llegará a $320.277,17, sin contar el bono de $70.000 adicional que se otorga a las jubilaciones mínimas.

Con respecto al resto de las prestaciones que paga Ansés, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) subirán a $115.087,90 en septiembre, también respondiendo al aumento del 1,9%.

>> Leer más: Becas Progresar: fechas, requisitos y cómo inscribirse a la segunda convocatoria Cómo quedarán las prestaciones de Ansés en septiembre Aplicando el aumento del 1,9% y sin contar el bono de $70.000, en septiembre las prestaciones de Ansés quedarán de la siguiente manera: Jubilaciones y pensiones Jubilación mínima: $320.277,17 Jubilación máxima: $2.155.162,17 Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $256.221,74 Pensiones no Contributivas (PNC): $224.194,02 Prestación Básica Universal (PBU): $146.512,19 Asignaciones Familiares Asignación Universal por Hijo (AUH): AUH: $115.064,72

AUH con discapacidad: $374.670,30 Asignación Familiar por Hijo: Ingreso Grupo Familiar (IGF) hasta $860.486: $57.535,98

IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,40

IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41 >> Leer más: Ansés confirma cambios en la pensión por viudez: quiénes podrían dejar de cobrarla Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: IGF hasta $860.486: $187.339,36

IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $132.529,29

IGF desde $1.261.988,01: $83.644,27 Asignación por Embarazo para Protección Social: $92.051,77 Asignación Familiar por Prenatal: IGF hasta $860.486: $57.535,98

IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62

IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41

IGF entre $1.457.010,01 y $4.556.714: $12.109,89 >> Leer más: Ansés habilitó la gestión digital de la Asignación por Nacimiento Otras asignaciones: Asignación por Maternidad: según remuneración bruta

Nacimiento: $67.062,91

Adopción: $401.004,96

Matrimonio: $100.421,34

Cónyuge: $13.955,90

Ayuda Escolar Anual: $86.615,00

Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad: $86.615,00