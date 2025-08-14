La Capital | Información General | Quini 6

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de $200 millones este miércoles

El afortunado se alzó con el pozo millonario de la categoría Siempre Sale. Las modalidades Tradicional, La Segunda y el Revancha quedaron vacantes

14 de agosto 2025 · 09:37hs
El ganador del Quini 6 de este miércoles se llevó un premio de $209 millones de pesos 

El ganador del Quini 6 de este miércoles se llevó un premio de $209 millones de pesos 

Este miércoles, un afortunado jugador del Quini 6 acertó los seis números de la categoría Siempre Sale y se alzó con un premio de 209 millones de pesos. Por otro lado, las modalidades Tradicional, La Segunda y el Revancha quedaron vacantes, y pasan a engrosar el acumulado del próximo domingo.

El victorioso apostador es oriundo de la localidad de Tartagal, ubicada en el departamento santafesino de Vera. De esta manera, del sorteo 3.295 un solo ganador se llevó el botín en la modalidad Siempre Sale, mientras las otras categorías acumularon su pozo para la jugada de este domingo.

En ese sentido, el próximo sorteo del Quini 6 será el domingo 17, a las 21.15, y tendrá un pozo acumulado de $4.000.000.000.

Por otro lado, este miércoles también hubo jugadores que acertaron 5 números, por lo que se llevaron un premio. En la categoría Tradicional, 26 ganadores ganaron $898.962, en La Segunda 36 personas tuvieron cinco aciertos, por lo que recibirán $649.250. En la modalidad Revancha no hubo ganadores.

►Tradicional

Números sorteados: 16 - 18 - 20 - 22 - 28 - 31

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.189.812.632

Con cinco aciertos: 26 ganadores, que recibirán $898.962

Con cuatro aciertos: 1.670 ganadores, que recibirán $4.198

►La Segunda

Números sorteados: 01 - 02 - 17 - 23 - 33 - 43

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.504.169.226

Con cinco aciertos: 36 ganadores, que recibirán $649.250

Con cuatro aciertos: 1.713 ganadores, que recibirán $4.093

►Revancha

Números sorteados: 03 - 11 - 12 - 29 - 39 - 40

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $400.000.000

►Siempre Sale

Números sorteados: 08 - 09 - 12 - 17 - 35 - 36

Con seis aciertos: 1 ganador, que recibirá $209.397.636

►Pozo extra

2.224 ganadores, que recibirán $47.212

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>> Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La Lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>> Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

Quini 6: cuánto cuesta la apuesta

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1000, la modalidad Revancha es de $500 más, mientras que la modalidad Siempre Sale el valor de la apuesta queda en $500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.

Los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y los domingos.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
Quini 6, bien santafesino

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Quini 6: este domingo tres afortunados se repartieron 6.000 milloens de pesos

Quini 6: de dónde son los tres ganadores que se dividieron 6.000 millones de pesos

superpozo del quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Este domingo habrá un pozo récord en el Quini 6

Quini 6: de cuánto es el pozo récord de este domingo por el aniversario del juego

Ver comentarios

Las más leídas

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Newells recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Lo último

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de $200 millones este miércoles

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de $200 millones este miércoles

Otra Vuelta: historias de un camino hacia el título secundario sin edades ni fronteras

Otra Vuelta: historias de un camino hacia el título secundario "sin edades ni fronteras"

Peregrinación a San Nicolás: la provincia salió al cruce de los organizadores de la caminata

Peregrinación a San Nicolás: la provincia salió al cruce de los organizadores de la caminata

Peregrinación a San Nicolás: la provincia salió al cruce de los organizadores de la caminata

El gobierno aseguró que está en condiciones de brindar el operativo de seguridad para la masiva peregrinación que estaba prevista para septiembre.
Peregrinación a San Nicolás: la provincia salió al cruce de los organizadores de la caminata
Otra Vuelta: historias de un camino hacia el título secundario sin edades ni fronteras

Por Matías Loja
La Cuidad

Otra Vuelta: historias de un camino hacia el título secundario "sin edades ni fronteras"

Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un programa de prevención para clubes

Por Lucas Aranda
La Ciudad

Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un programa de prevención para clubes

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave
Policiales

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave

Maxi Rodríguez y la política de Newells: Nunca me voy a pegar a un partido

Por Luis Castro
Ovación

Maxi Rodríguez y la política de Newell's: "Nunca me voy a pegar a un partido"

Ya se terminaron 13 de las obras en plazas anunciadas para este año
La Ciudad

Ya se terminaron 13 de las obras en plazas anunciadas para este año

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Newells recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Ovación
Historia del Clásico, capítulo 3: Central campeón en el actual Coloso y Newells arriba en el historial

Por Carlos Durhand
Ovación

Historia del Clásico, capítulo 3: Central campeón en el actual Coloso y Newell's arriba en el historial

Historia del Clásico, capítulo 3: Central campeón en el actual Coloso y Newells arriba en el historial

Historia del Clásico, capítulo 3: Central campeón en el actual Coloso y Newell's arriba en el historial

Newells: Cocoliso González cumplió con la misión de todo nueve: el gol

Newell's: Cocoliso González cumplió con la misión de todo nueve: el gol

Central cambió la cabeza en condición de visitante y con Holan aprendió a traerse algo

Central cambió la cabeza en condición de visitante y con Holan aprendió a traerse algo

Policiales
Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave
Policiales

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave

Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos

Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos

Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme

Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste

La Ciudad
Otra Vuelta: historias de un camino hacia el título secundario sin edades ni fronteras

Por Matías Loja
La Cuidad

Otra Vuelta: historias de un camino hacia el título secundario "sin edades ni fronteras"

Peregrinación a San Nicolás: la provincia salió al cruce de los organizadores de la caminata

Peregrinación a San Nicolás: la provincia salió al cruce de los organizadores de la caminata

Zona oeste: un vehículo utilitario quedó destruido por un incendio

Zona oeste: un vehículo utilitario quedó destruido por un incendio

Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un programa de prevención para clubes

Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un programa de prevención para clubes

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario
Economía

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario

El gobierno anunció un aumento del 7,5 % para los docentes universitarios
Economía

El gobierno anunció un aumento del 7,5 % para los docentes universitarios

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores
Policiales

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

Policías de Rosario debían proteger a una familia pero les robaron 76 mil dólares

Por Martín Stoianovich

Policiales

Policías de Rosario debían proteger a una familia pero les robaron 76 mil dólares

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3 % en lo que va del 2025
Economía

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3 % en lo que va del 2025

Un documental sobre el 7 de octubre, cancelado por los derechos legales de Hamás
Zoom

Un documental sobre el 7 de octubre, cancelado por los "derechos legales de Hamás"

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus
Información General

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus

Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos
Policiales

Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descarta mudar sus vuelos
La Ciudad

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descarta mudar sus vuelos

Para quienes  tienen una ideología contra el orden: la Rosario violenta se terminó
La Ciudad

"Para quienes  tienen una ideología contra el orden: la Rosario violenta se terminó"

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste
Policiales

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste

Gotas para la presbicia: ¿adiós a los anteojos para quienes ven mal de cerca?
Salud

Gotas para la presbicia: ¿adiós a los anteojos para quienes ven mal de cerca?

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana
La Ciudad

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana
La Ciudad

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana

Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme
Policiales

Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme

Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas
La Ciudad

Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas

Calle San Luis abre igual este viernes y lanza una gran barata

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Calle San Luis abre igual este viernes y lanza una "gran barata"

Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas
Política

Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas