La Capital | La Ciudad | rosarinos

Un grupo de rosarinos inauguró la primera biblioteca de literatura argentina en Irlanda

La comunidad argentina en la isla no para de crecer y ahora abrió la biblioteca María Elena Walsh, un espacio bien nacional

Mila Kobryn

Por Mila Kobryn

14 de agosto 2025 · 18:43hs
El rosarino Francisco Paco Tobal (derecha) junto a Paula Dorin

El rosarino Francisco Paco Tobal (derecha) junto a Paula Dorin, dos de los impulsores de la primera Biblioteca Argentina Irlandesa
Un grupo de rosarinos inauguró la primera biblioteca de literatura argentina en Irlanda

Un grupo de rosarinos inauguró la primera biblioteca de literatura argentina en Irlanda

Un grupo de rosarinos, junto a otros argentinos de diversas localidades, crearon y llevan adelante la primera biblioteca de literatura argentina en Dublín, capital de Irlanda. El proyecto comenzó hace algunos meses atrás y se da en un contexto ideal: el progresivo aumento de la comunidad nacional en la isla.

Lo cierto es que la comunidad argentina en Irlanda no para de crecer. Las oportunidades laborales, los paisajes y la tranquilidad de la isla son características que atraen a los migrantes. Sin embargo, el desarraigo forma parte de la experiencia, por lo que crear espacios de encuentro y construir aquello que se dejó en casa resulta imprescindible.

Por la necesidad de encuentro, por el amor a la lectura y a la cultura de origen, un grupo de argentinos crearon la biblioteca María Elena Walsh. El proyecto no para de crecer y ya son varios los que forman parte del espacio. Muchos son rosarinos pero también hay gente de Entre Ríos, Buenos Aires y Río Negro, que se encuentran frecuentemente y se organizan para intervenir en distintas actividades de la comunidad argentina en la isla.

"Nos encontramos por la necesidad de crear un espacio como el que cada uno tenía en el lugar de donde vinimos. Eso nos faltaba y que había que generarlo. Está buenísimo el camino porque vas tendiendo redes y descubrís gente que estaba con las mismas ideas y ganas que vos pero no encontraba con quién hacerlo. Un poco es intentar amontonarnos todos los que estábamos con estas intenciones y llevarlas adelante", relata Francisco Paco Tobal, rosarino que se asentó en Irlanda hace un año, en diálogo con La Capital.

>>Leer más: Es rosarino, se fue a vivir a Buzios y creó un festival de cine que ya lleva 26 ediciones

Paco llegó hace un año a Dublín, y la elección de vivir en la isla representó un desafío tanto por las barreras del idioma como por el hecho de empezar una nueva etapa de su vida. La creación de la biblioteca vino a llenar un espacio de encuentro necesario.

"Somos un grupo de gente que nos gusta leer, nos gustan los libros, de autores argentinos y de todo el mundo. Al migrar hay cosas que se extrañan, una biblioteca es un espacio que uno no puede traer en la valija, pero el deseo viaja con uno, y creo que se trata de eso, de echar a andar las ganas de tener un espacio de lecturas que nos identifique, de hacer comunidad y desde ahí tender redes. Cuando descubrimos que en Irlanda no había ninguna biblioteca argentina no vimos mejor idea que hacer una, es un doble desafío hacerlo en Irlanda por la barrera del idioma, pero nuestra intención es que sea bilingüe para abrirle las puertas a todos los públicos posibles", relató.

Asimismo, visibilizar el proyecto de la biblioteca es vital para ellos. "Hay mucha gente acá, muchos argentinos y queremos que sepan de este proyecto para que se puedan acercar. Yo llegué el año pasado, pero tenemos gente que vive acá hace ocho años y siempre tuvieron la idea de hacer algo pero la materialidad de las cosas no favoreció".

Además, Paco asegura que la Embajada argentina en Irlanda siempre les "tiró la mejor y cada actividad que pueden" los invitan a participar. "Hay algunos negocios que son muy tradicionales de argentinos acá que reciben donaciones para nosotros. También está Gustavo, que organiza una peña todos los meses. Él nos da siempre un lugar cuando hace una actividad, siempre nos da una mano. Así vamos armando un catálogo".

WhatsApp Image 2025-08-14 at 16.37.09

Lectores lejos de casa

Carolina es psicóloga y llegó a Irlanda en 2016 con su pareja, ambos rosarinos. "Elegimos Irlanda sin conocer tanto. Cuando llegamos nos encantó. Nos enamoramos de los paisajes, de lo lindo, de lo tranquilo. Es un país muy chiquito, con poca gente. Pero Dublín es una ciudad muy cosmopolita, en la calle escuchas todos los idiomas. Y los irlandeses son muy amables, muy afectuosos", contó en diálogo con este medio.

"Hay una comunidad muy linda de extranjeros. Fuimos armando una familia fuera de Argentina, con los amigos. Y la comunidad de nuestro país en Irlanda fue creciendo mucho en todos estos años. Y está bueno porque tenes un acercamiento a tu cultura, tu idioma, escuchas español argentino en todos lados, lo cual está buenísimo. Y además hay más eventos, actividades y cosas que tienen mas que ver con nuestra cultura como fechas patrias", sostiene.

Carolina se enteró de la existencia de la biblioteca María Elena Walsh por la difusión que el grupo estaba empezando hacer en redes sociales y no dudó en sumarse. "Siempre fui muy lectora y en los últimos años venía muy enganchada con autores latinoamericanos y argentinos. Creo que está buenísimo poder tener este proyecto, primero para acercar a la comunidad argentina, poder mostrarles y hacerles llegar libros que son difíciles de encontrar. Pero también porque es crear un espacio comunitario que une a los que somos muy fan de la lectura y la escritura", afirma Carolina.

Ella, al igual que Paco, también señala los lazos que se crearon en la isla con los otros argentinos. "Todos están muy abiertos a ayudar y colaborar en lo que se pueda. La biblio es una organización sin fines de lucro y la idea e que sea comunitario, poder acercar la literatura a todos. Estamos poniendo un montón de energía y motivación para ir creciendo".

Finalmente, uno de los pilares que permiten la existencia de la biblioteca María Elena Walsh en Dublín son las donaciones. "Estamos recibiendo donaciones de libros o revistas de autores argentinos en español pero en distintos idiomas también. Se creó la página web, el Instagram y aparecemos en distintos eventos que se realizan acá. De a poco, la idea es tener un espacio físico donde podamos tener los libros y compartirlos con la gente, poder hacer talleres y distintas actividades".

WhatsApp Image 2025-08-14 at 16.30.58 (1)
Parte del grupo que conforma la biblioteca de literatura argentina en Irlanda

Parte del grupo que conforma la biblioteca de literatura argentina en Irlanda

Noticias relacionadas
El examen inicial de las residencias médicas se tomó el tomó el primero de julio.

Residencias médicas: sólo dos postulantes rosarinos deberán volver a rendir

El Biomercado ofrece un recorrido por stands de productos orgánicos, artesanías, cosmética natural, moda sustentable y alimentos elaborados con materias primas regionales.

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño

UNR. En la segunda mitad del año se dictarán más de 18 cursos nuevos, cinco de ellos con doble comisión para ampliar los cupos disponibles.

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

La masiva peregrinación a San Nicolás es uno de los eventos religiosos más importantes del año.

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás

Ver comentarios

Las más leídas

Newells recibió una pésima noticia cuando faltan solo diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia cuando faltan solo diez días del clásico ante Central en Arroyito

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus

El podio de Newells: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

El podio de Newell's: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

Newells fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Newell's fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Lo último

Holan recupera para el clásico a un nueve, que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

Holan recupera para el clásico a un nueve, que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

Un grupo de rosarinos inauguró la primera biblioteca de literatura argentina en Irlanda

Un grupo de rosarinos inauguró la primera biblioteca de literatura argentina en Irlanda

Darío Benedetto acelera la recuperación de su lesión: ¿llegará al clásico?

Darío Benedetto acelera la recuperación de su lesión: ¿llegará al clásico?

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor de la barra de Central que quedó en la mira judicial

Lautaro Ghiselli, referente actual de la barra canalla, fue parte de un grupo de hinchas de los cuales tres fueron asesinados en los últimos años

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor de la barra de Central que quedó en la mira judicial

Por Martín Stoianovich

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás
La Ciudad

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos
La Ciudad

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba"

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells recibió una pésima noticia cuando faltan solo diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia cuando faltan solo diez días del clásico ante Central en Arroyito

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus

El podio de Newells: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

El podio de Newell's: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

Newells fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Newell's fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Ovación
Darío Benedetto acelera la recuperación de su lesión: ¿llegará al clásico?
OVACIÓN

Darío Benedetto acelera la recuperación de su lesión: ¿llegará al clásico?

Darío Benedetto acelera la recuperación de su lesión: ¿llegará al clásico?

Darío Benedetto acelera la recuperación de su lesión: ¿llegará al clásico?

Dirigió a Central, fue campeón con Racing, plantó a Talleres y ahora se fue a México

Dirigió a Central, fue campeón con Racing, plantó a Talleres y ahora se fue a México

Un ex-DT de Newells habló sobre Miguel Russo antes de enfrentarlo el domingo: No hace falta defenderlo

Un ex-DT de Newell's habló sobre Miguel Russo antes de enfrentarlo el domingo: "No hace falta defenderlo"

Policiales
Laucha Ghiselli, perfil del sucesor de la barra de Central que quedó en la mira judicial

Por Martín Stoianovich

Policiales

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor de la barra de Central que quedó en la mira judicial

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba"

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia

Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia

La Ciudad
Un grupo de rosarinos inauguró la primera biblioteca de literatura argentina en Irlanda

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Un grupo de rosarinos inauguró la primera biblioteca de literatura argentina en Irlanda

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás

Piden que Alberto Fernández sea enviado a juicio por violencia contra Fabiola Yáñez
Política

Piden que Alberto Fernández sea enviado a juicio por violencia contra Fabiola Yáñez

Aumento en la factura de la luz: la EPE anunció una suba desde el 1º de agosto
La Ciudad

Aumento en la factura de la luz: la EPE anunció una suba desde el 1º de agosto

Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un plan de prevención para clubes

Por Lucas Aranda
La Ciudad

Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un plan de prevención para clubes

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave
Policiales

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de $200 millones este miércoles
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de $200 millones este miércoles

Ya se puede calcular el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados en septiembre
Información General

Ya se puede calcular el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados en septiembre

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas
Policiales

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Zona oeste: un vehículo utilitario quedó destruido por un incendio
LA CIUDAD

Zona oeste: un vehículo utilitario quedó destruido por un incendio

Ya se terminaron 13 de las obras en plazas anunciadas para este año
La Ciudad

Ya se terminaron 13 de las obras en plazas anunciadas para este año

Diputados: avanza el proyecto de gobernadores sobre reparto de los ATN
Política

Diputados: avanza el proyecto de gobernadores sobre reparto de los ATN

El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco
Economía

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas
Politica

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas
Policiales

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas

El Quini 6 tuvo un solo ganador en el Siempre Sale: se lleva $209 millones
Información General

El Quini 6 tuvo un solo ganador en el Siempre Sale: se lleva $209 millones

Interna del peronismo santafesino: intendentes piden unidad y renovación

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Interna del peronismo santafesino: intendentes piden unidad y renovación

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario
Economía

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores
Policiales

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3 % en lo que va del 2025
Economía

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3 % en lo que va del 2025

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus
Información General

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus