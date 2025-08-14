La Capital | Policiales | Banda de Los Monos

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

El incidente se produjo el miércoles a la tarde en Villa Gobernador Gálvez y la víctima fue una mujer de 36 años.

14 de agosto 2025 · 11:37hs
Detenido en Villa Gobernador Gálvez. El padre de Pupito Avalle

Detenido en Villa Gobernador Gálvez. El padre de Pupito Avalle, referente de la banda de Los Monos, deberá responder en una causa por amenazas.

El padre de un conocido referente de la banda de Los Monos, actualmente detenido por graves delitos, fue detenido por un caso de amenazas ocurrido este miércoles en Villa Gobernador Gálvez. Se trata de Cristian Andrés Avalle, de 49 años, papá de Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, un muchacho condenado a prisión a perpetua como líder de una organización a la que se le atribuyó medio centenar de delitos, desde balaceras hasta extorsiones, pasando por alrededor de diez homicidios.

En el caso conocido en las últimas horas, el padre de “Pupito” ingresó a las crónicas policiales por un hecho de intimidación. Según consignaron fuentes oficiales, eso sucedió alrededor de las 16.30 de ayer en Edison al 100 de la ciudad vecina a Rosario. El caso trascendió a partir de una llamada a la Central de Emergencias 911 que realizó la propia destinataria de las amenazas, una mujer de 36 años.

De acuerdo con esa versión, Avalle se presentó en la casa de la mujer, le exigió la entrega de una suma de dinero en efectivo y la amenazó con herirla con un arma de fuego. Luego, se retiró del lugar. La víctima en su denuncia aportó una descripción de su agresor y el domicilio donde viviría. Además, ratificó su intención de presentar una denuncia en sede policial por amenazas.

>> Leer más: Pupito Avalle, gerente de Los Monos en Villa Gobernador Gálvez, condenado a prisión perpetua

Minutos después, agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) se presentaron en la casa de Avalle y lo detuvieron. Según los voceros, en ese momento el hombre no tenía ninguna arma en su poder y ni tampoco tenía pedido de captura judicial en su contra. De todos modos fue conducido a la seccional 25ª donde fue notificado de la causa por amenazas.

Quién es Pupito Avalle

El hijo del hombre detenido ayer en Villa Gobernador Gálvez por amenazas es Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, sindicado como uno de los gerentes de la banda de Los Monos en esa ciudad vecina a Rosario. El joven fue condenado en marzo de este año a prisión perpetua como líder de una violenta banda a la que le atribuyeron casi medio centenar de episodios delictivos, desde balaceras y extorsiones hasta alrededor de diez homicidios.

Preso desde 2019, y con un par de condenas cumplidas por robo, Avalle aceptó la pena máxima en el marco de un juicio abreviado que fue homologado días atrás por un tribunal conformado por los jueces Mariano Aliau, Pablo Pinto y Hebe Marcogliese. El acuerdo incluyó 27 expedientes sobre hechos delictivos.

Además del hecho de comandar una asociación ilícita, Pupito fue condenado por una extensa serie de delitos como amenazas coactivas, extorsión, intimidación pública, abuso de armas, varios homicidios, algunos hechos consumados, otros en grado de tentativa, en algunos casos como instigador y en otros como coautor ya que a veces llegaba a amedrentar directamente a las víctimas llamándolas por teléfono desde la cárcel.

